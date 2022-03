Ngày 27 cuộc chiến, Mỹ tuyên bố tìm ra bí mật Quân đội Nga

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đã bước sang ngày thứ 27. Sau hơn 3 tuần “quan sát kỹ lưỡng”, Mỹ tuyên bố rằng, họ đã phát hiện ra một “bí mật lớn” của quân đội Nga. Đây có thể là một trong những nguyên nhân, khiến quân đội Nga gần đây, “hoạt động kém hiệu quả”. Vậy Mỹ đã phát hiện ra bí mật gì của Quân đội Nga? Người Mỹ phát hiện ra rằng, đối với một hoạt động quân sự lớn như vậy (và đây là trận chiến lớn nhất ở châu Âu sau Thế chiến thứ hai), nhưng họ không biết người chỉ huy cao nhất của Quân đội Nga là ai? Theo hãng tin Mỹ CNN và các phương tiện truyền thông khác cho biết, một số quan chức hiện tại và cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, họ không biết liệu Quân đội Nga có một tướng cấp cao, phụ trách cuộc chiến ở Ukraine hay không? Theo phân tích của họ, dường như không có; vì vậy, các đơn vị khác nhau của quân đội Nga tham chiến ở Ukraine, dường như đang “hoạt động độc lập”, chiến đấu riêng lẻ, thiếu kế hoạch tổng thể, thiếu sự phối hợp, thậm chí là tranh giành nguồn tiếp tế? Cũng theo quan chức Mỹ, liên lạc nội bộ của quân đội Nga cũng có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Biểu hiện là Quân đội Nga “dường như” mất liên lạc thường xuyên với các chỉ huy cấp cao; không thể báo cáo, liên lạc kịp thời khi gặp sự cố; nên tại một số trận địa, một số quân Nga đã bỏ xe tăng, thiết giáp và tự ý rút lui? Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges nói trên CNN: “Tôi không thấy bất cứ điều gì mà Hải quân (Nga) đang làm, bất cứ điều gì mà Không quân (Nga) đang làm, hoặc bất cứ điều gì mà Quân đội (Nga) đang làm, phối hợp với nhau một cách bài bản?” Phía Ukraine tuyên bố rằng, ít nhất 5 tướng Nga đã tử trận (tất nhiên, tin tức đều chưa được kiểm chứng). Nhưng ngay cả khi giảm số lượng lớn và không xét đến khả năng lãnh đạo, chỉ huy của các tướng lĩnh Nga, cũng cho thấy những vấn đề tồn tại trong chỉ huy và hợp đồng của Quân đội Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin, Mỹ đã “nhìn thấy một số thất bại ở Nga”, chẳng hạn như Quân đội Nga “vật lộn với hậu cần”, và ông chưa thấy “sử dụng tốt tình báo chiến thuật” hay “không chứng tỏ được khả năng không quân và các tổ hợp tên lửa mặt đất”? Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, nguyên nhân sâu xa là Quân đội Nga thiếu khả năng hiện đại hóa các hoạt động chung. Mặc dù trong những năm gần đây, quân đội Nga đã tiến hành cải cách quân đội và có rất nhiều cuộc diễn tập quân sự lớn. Nhưng theo các quan chức quân sự Mỹ, hầu hết các cuộc tập trận của Nga, đều là các cuộc tập trận luân phiên theo một kịch bản duy nhất; thiếu các cuộc tập trận hiệp đồng quân binh chủng với quy mô lớn (giống như cuộc xung đột với Ukraine); và họ coi những hoạt động chiến thuật của Nga là “lỗi thời”. Theo phân tích của Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling: “Một trong những nguyên tắc của chiến tranh là “tập trung chỉ huy”, có nghĩa là phải có người chịu trách nhiệm hoàn toàn từ điều phối hỏa lực, chỉ đạo hậu cần, cung cấp lực lượng dự trữ, cân bằng các hoạt động khác nhau cho phù hợp”. Theo quan điểm của ông Hertling, việc điều phối các hoạt động dọc theo một chiến tuyến dài hơn 1.000 km, đòi hỏi “một loạt các khả năng liên lạc và các nguồn lực chỉ huy, kiểm soát và tình báo, mà người Nga hiện không có”. Tuy nhiên, những lập luận của quan chức quốc phòng Mỹ đã bối rối và thậm chí còn nhắm vào Tổng thống Nga Putin. Theo quan điểm của họ, hoạt động quân sự tại Ukraine, rõ ràng do chính Tổng thống Putin chỉ huy. Ngoài ra, theo phân tích của quân đội Mỹ, Quân đội Nga dường như đang gặp “vấn đề về kho vũ khí dẫn đường chính xác” ở chiến trường Ukraine. Bởi vì một số tên lửa dẫn đường chính xác do quân đội Nga phóng đi, dường như là “không thể phóng, hoặc không trúng mục tiêu, hoặc không phát nổ”. Không khó nhận ra, tất cả những ý kiến trên đều là những suy luận chủ quan của quan chức quốc phòng Mỹ. Xét về thái độ thù địch hiện tại của Mỹ đối với Nga, họ không ngần ngại đánh giá Nga với “ác ý lớn nhất” và suy ra “đủ loại thất bại của Nga”. Khả năng đầu tiên, người Mỹ không biết liệu Quân đội Nga có chỉ huy cấp cao nhất ở Ukraine hay không? Nhưng không thể loại trừ rằng, quân đội Nga đã có nó và điều này càng cho thấy rằng, Quân đội Nga giữ bí mật rất tốt. Khả năng thứ hai đó là, Quân đội Nga đúng là có chỗ không phối hợp tốt, nhưng xét cho cùng, họ đang chiến đấu trên diện rộng; theo thói quen của quân đội Nga (Liên Xô), có thể chia thành nhiều hướng khác nhau (phương diện quân) và được chỉ huy bởi các tướng lĩnh khác nhau và hoàn toàn độc lập. Đối với chiến tranh hiện đại, có thể Quân đội Nga thiếu sự phối hợp giữa các quân chủng khác nhau trong một chiến dịch lớn và chiến trường rộng. Nhưng Quân đội Mỹ cũng không nên “khoe khoang”; thất bại ở Mogadishu (Somalia) và cuộc chiến ở Afghanistan, vẫn còn nguyên giá trị với Quân đội Mỹ. Nhưng cho dù lãnh đạo Quân đội Mỹ nghĩ gì, thì Quân đội Nga vẫn mở cuộc tấn công và vẫn giành thế áp đảo trên chiến trường. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thành phố cảng Mariupol ở miền đông Ukraine đang bị Quân đội Nga “hóa thành tro”. Lầu Năm Góc thông báo rằng, Mỹ đang “thảo luận liên tục” với các nước khác, để cung cấp cho Ukraine “nhiều khả năng phòng thủ, bao gồm cả khả năng phòng không tầm xa”; trong đó có phương án, Mỹ xúi Slovakia cung cấp cho Ukraina hệ thống phòng không S-300, và Mỹ sẽ bảo vệ không phận Slovakia. Ở cấp độ chiến trường cụ thể, hải quân và không quân Ukraine yếu kém và ưu thế trên không bị mất quá sớm; đối với Nga, các vấn đề khác nhau trong cuộc tấn công không chỉ quyết định kết quả chiến trường, mà còn liên quan đến an ninh của đất nước.Nguồn ảnh: Sina.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đã bước sang ngày thứ 27. Sau hơn 3 tuần “quan sát kỹ lưỡng”, Mỹ tuyên bố rằng, họ đã phát hiện ra một “bí mật lớn” của quân đội Nga. Đây có thể là một trong những nguyên nhân, khiến quân đội Nga gần đây, “hoạt động kém hiệu quả”. Vậy Mỹ đã phát hiện ra bí mật gì của Quân đội Nga? Người Mỹ phát hiện ra rằng, đối với một hoạt động quân sự lớn như vậy (và đây là trận chiến lớn nhất ở châu Âu sau Thế chiến thứ hai), nhưng họ không biết người chỉ huy cao nhất của Quân đội Nga là ai? Theo hãng tin Mỹ CNN và các phương tiện truyền thông khác cho biết, một số quan chức hiện tại và cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, họ không biết liệu Quân đội Nga có một tướng cấp cao, phụ trách cuộc chiến ở Ukraine hay không? Theo phân tích của họ, dường như không có; vì vậy, các đơn vị khác nhau của quân đội Nga tham chiến ở Ukraine, dường như đang “hoạt động độc lập”, chiến đấu riêng lẻ, thiếu kế hoạch tổng thể, thiếu sự phối hợp, thậm chí là tranh giành nguồn tiếp tế? Cũng theo quan chức Mỹ, liên lạc nội bộ của quân đội Nga cũng có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Biểu hiện là Quân đội Nga “dường như” mất liên lạc thường xuyên với các chỉ huy cấp cao; không thể báo cáo, liên lạc kịp thời khi gặp sự cố; nên tại một số trận địa, một số quân Nga đã bỏ xe tăng, thiết giáp và tự ý rút lui? Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Ben Hodges nói trên CNN: “Tôi không thấy bất cứ điều gì mà Hải quân (Nga) đang làm, bất cứ điều gì mà Không quân (Nga) đang làm, hoặc bất cứ điều gì mà Quân đội (Nga) đang làm, phối hợp với nhau một cách bài bản?” Phía Ukraine tuyên bố rằng, ít nhất 5 tướng Nga đã tử trận (tất nhiên, tin tức đều chưa được kiểm chứng). Nhưng ngay cả khi giảm số lượng lớn và không xét đến khả năng lãnh đạo, chỉ huy của các tướng lĩnh Nga, cũng cho thấy những vấn đề tồn tại trong chỉ huy và hợp đồng của Quân đội Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin, Mỹ đã “nhìn thấy một số thất bại ở Nga”, chẳng hạn như Quân đội Nga “vật lộn với hậu cần”, và ông chưa thấy “sử dụng tốt tình báo chiến thuật” hay “không chứng tỏ được khả năng không quân và các tổ hợp tên lửa mặt đất”? Theo các quan chức quốc phòng Mỹ, nguyên nhân sâu xa là Quân đội Nga thiếu khả năng hiện đại hóa các hoạt động chung. Mặc dù trong những năm gần đây, quân đội Nga đã tiến hành cải cách quân đội và có rất nhiều cuộc diễn tập quân sự lớn. Nhưng theo các quan chức quân sự Mỹ, hầu hết các cuộc tập trận của Nga, đều là các cuộc tập trận luân phiên theo một kịch bản duy nhất; thiếu các cuộc tập trận hiệp đồng quân binh chủng với quy mô lớn (giống như cuộc xung đột với Ukraine); và họ coi những hoạt động chiến thuật của Nga là “lỗi thời”. Theo phân tích của Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hertling: “Một trong những nguyên tắc của chiến tranh là “tập trung chỉ huy”, có nghĩa là phải có người chịu trách nhiệm hoàn toàn từ điều phối hỏa lực, chỉ đạo hậu cần, cung cấp lực lượng dự trữ, cân bằng các hoạt động khác nhau cho phù hợp”. Theo quan điểm của ông Hertling, việc điều phối các hoạt động dọc theo một chiến tuyến dài hơn 1.000 km, đòi hỏi “một loạt các khả năng liên lạc và các nguồn lực chỉ huy, kiểm soát và tình báo, mà người Nga hiện không có”. Tuy nhiên, những lập luận của quan chức quốc phòng Mỹ đã bối rối và thậm chí còn nhắm vào Tổng thống Nga Putin. Theo quan điểm của họ, hoạt động quân sự tại Ukraine, rõ ràng do chính Tổng thống Putin chỉ huy. Ngoài ra, theo phân tích của quân đội Mỹ, Quân đội Nga dường như đang gặp “vấn đề về kho vũ khí dẫn đường chính xác” ở chiến trường Ukraine. Bởi vì một số tên lửa dẫn đường chính xác do quân đội Nga phóng đi, dường như là “không thể phóng, hoặc không trúng mục tiêu, hoặc không phát nổ”. Không khó nhận ra, tất cả những ý kiến trên đều là những suy luận chủ quan của quan chức quốc phòng Mỹ. Xét về thái độ thù địch hiện tại của Mỹ đối với Nga, họ không ngần ngại đánh giá Nga với “ác ý lớn nhất” và suy ra “đủ loại thất bại của Nga”. Khả năng đầu tiên, người Mỹ không biết liệu Quân đội Nga có chỉ huy cấp cao nhất ở Ukraine hay không? Nhưng không thể loại trừ rằng, quân đội Nga đã có nó và điều này càng cho thấy rằng, Quân đội Nga giữ bí mật rất tốt. Khả năng thứ hai đó là, Quân đội Nga đúng là có chỗ không phối hợp tốt, nhưng xét cho cùng, họ đang chiến đấu trên diện rộng; theo thói quen của quân đội Nga (Liên Xô), có thể chia thành nhiều hướng khác nhau (phương diện quân) và được chỉ huy bởi các tướng lĩnh khác nhau và hoàn toàn độc lập. Đối với chiến tranh hiện đại, có thể Quân đội Nga thiếu sự phối hợp giữa các quân chủng khác nhau trong một chiến dịch lớn và chiến trường rộng. Nhưng Quân đội Mỹ cũng không nên “khoe khoang”; thất bại ở Mogadishu (Somalia) và cuộc chiến ở Afghanistan, vẫn còn nguyên giá trị với Quân đội Mỹ. Nhưng cho dù lãnh đạo Quân đội Mỹ nghĩ gì, thì Quân đội Nga vẫn mở cuộc tấn công và vẫn giành thế áp đảo trên chiến trường. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, thành phố cảng Mariupol ở miền đông Ukraine đang bị Quân đội Nga “hóa thành tro”. Lầu Năm Góc thông báo rằng, Mỹ đang “thảo luận liên tục” với các nước khác, để cung cấp cho Ukraine “nhiều khả năng phòng thủ, bao gồm cả khả năng phòng không tầm xa”; trong đó có phương án, Mỹ xúi Slovakia cung cấp cho Ukraina hệ thống phòng không S-300, và Mỹ sẽ bảo vệ không phận Slovakia. Ở cấp độ chiến trường cụ thể, hải quân và không quân Ukraine yếu kém và ưu thế trên không bị mất quá sớm; đối với Nga, các vấn đề khác nhau trong cuộc tấn công không chỉ quyết định kết quả chiến trường, mà còn liên quan đến an ninh của đất nước.Nguồn ảnh: Sina.