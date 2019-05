Ngạc nhiên tàu khí đệm độc nhất trong Chiến tranh VN

Mặc dù biết được lợi thế của việc sử dụng tàu đệm khí trên Chiến trường Việt Nam. Tuy nhiên khi này các phương tiện đệm khí mới chỉ đang được quân đội Mỹ sử dụng thử nghiệm nên chưa thể cung cấp tới Việt Nam một số lượng lớn được. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng cộng chỉ có 6 tàu đệm khí được Mỹ mang tới Việt Nam. Số lượng 6 chiếc tàu đệm khí này được chia đôi, một nửa sử dụng cho Lục quân còn nửa còn lại sử dụng cho Hải quân. Nguồn ảnh: Pinterest. Có giá lên tới 1 triệu cho mỗi chiếc, tuy nhiên Mỹ cũng mất một nửa lực lượng tàu đệm khí khi hoạt động ở Việt Nam. Tổng cộng có 3 chiếc tàu đệm khí của Mỹ đã một đi không trở lại, thiệt hại chủ yếu do mìn. Nguồn ảnh: Pinterest. So với các loại phương tiện khác, tàu đệm khí đã chứng tỏ được ưu thế tuyệt đối ở miền Nam Việt Nam khi nó có mớm nước thấp, di chuyển được cả trên cạn lẫn dưới nước và đặc biệt là di chuyển được qua hệ thống bờ kè, kênh rạch chẳng chịt. Nguồn ảnh: Pinterest. Một chiếc tàu đệm khí triệu USD của Mỹ bị phá huỷ ở miền Nam Việt Nam do mìn. Nguồn ảnh: Pinterest. Cả sáu tàu đệm khí được Mỹ dùng ở Việt Nam đều có thiết kế giống nhau với trọng lượng 7,1 tấn, chiều dài 11.84 mét và rộng 7.24 mét. Tàu sử dụng một động cơ 1000 mã lực, cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa lên tới 60 hải lý - tương đương 110 km/h - nhanh hơn mọi loại phương tiện thuỷ, bộ khác mà Mỹ dùng ở Việt Nam thời kỳ này. Nguồn ảnh: Pinterest. Bán kính hoạt động của các tàu đệm khí này cũng khá rộng, từ khoảng 300 tới 500 km tuỳ theo cách thức và tốc độ hoạt động hoặc 7 tiếng liên tục trước khi phải dừng để bảo dưỡng. Nguồn ảnh: Pinterest. Tàu đệm khí Mỹ dùng trong Chiến tranh Việt Nam có tổng cộng 4 thành viên vận hành và mang theo được tối đa 12 lính. Trên tàu cũng được trang bị hệ thống radar nhưng tàu này lại không được bọc thép, có thể dễ dàng bị tiêu diệt bởi mìn hoặc B-40, B-41. Nguồn ảnh: Pinterest. Hoả lực của các tàu đệm khí này cũng khá yếu với chỉ hai khẩu súng máy cỡ nòng 12,7mm kèm theo đó là 2 súng máy M60 cỡ nòng 7,62mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Các tàu đệm khí được Mỹ dùng ở Việt Nam trong thời gian từ năm 1966. Tới năm 1970 các tàu còn sống sót được Mỹ rút về nước và cho vào biên chế của Lực lượng Tuần duyên. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong tổng số 6 chiếc này ngày nay chỉ còn duy nhất một chiếc còn nguyên vẹn và được đặt tại Bảo tàng Yanks Air ở Chino, California. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Quân Mỹ ở miền Nam Việt Nam năm 1970.

