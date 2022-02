Nga xác nhận rơi một Su-25, tuyên bố bắn rơi 4 UAV TB2

Quân đội Nga tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine, các cuộc tấn công bằng hỏa lực đã được tiến hành vào 74 cơ sở quân sự của Quân đội Ukraine; 11 sân bay quân sự đã ngừng hoạt động. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, Không quân Nga mất một máy bay cường kích Su-25, phi công nhảy dù thành công. Chiếc Su-25 bị rơi trên, không phải trên lãnh thổ Ukraine, mà là khu vực Voronezh của Nga. Theo người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, ông Igor Konashenkov, nguyên nhân của vụ rơi máy bay là do lỗi của phi công. Phi công nhảy dù an toàn và được đưa về vị trí đóng quân của đơn vị. Bộ Quốc phòng Nga, cũng xác nhận thông tin được công bố trước đó, đã có 4 máy bay không người lái tấn công Bayraktar TB2 và 1 trực thăng chiến đấu (hiện chưa rõ là loại nào) của Quân đội Ukraine bị bắn rơi. Ngoài ra, hỏa lực của Quân đội Nga còn phá hủy18 đài radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 và Buk-M1, một căn cứ hải quân của Hải quân Ukraine, cùng ba trung tâm chỉ huy đã bị phá hủy. Hình ảnh về các cơ sở quân sự khác của Ukraine bị hỏa lực Quân đội Nga tấn công, được công bố nhiều trên các trang mạng xã hội; nhưng hiện Bộ Quốc phòng Nga không đưa ra bình luận về chúng. Trong khi đó có thông tin cho rằng, hiện phần lớn các đơn vị của Quân đội Ukraine không muốn tham gia vào các cuộc đụng độ, mà muốn hạ vũ khí của mình, thoát ra qua các hành lang mà phía Nga đã tạo. Nhưng bên cạnh đó, các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc đang kháng cự quyết liệt. Cuộc tấn công của Nga ở Donbass vẫn tiếp tục, hiện lực lượng dân quân Donetsk (DPR), tiến theo hướng Volnovakha, đã tiến sâu đến 7 km. Ở hướng Lugansk, chiều sâu tiến công nhỏ hơn, nhưng các đơn vị dân quân của LPR vẫn tiếp tục cuộc tấn công. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, các cuộc tấn công của các đơn vị dân quân các nước cộng hòa tự xưng vẫn tiếp tục vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát, dưới sự yểm trợ hỏa lực của Quân đội Nga. Trong khi đó, nhiều đơn vị Quân đội Ukraine bắt đầu ồ ạt rời vị trí, bỏ vũ khí. Các cuộc giao tranh trên lãnh thổ các khu vực Donetsk và Luhansk do Kiev kiểm soát vẫn tiếp diễn, tại một số nơi Quân đội Ukraine đang chống trả quyết liệt và tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng pháo vào lãnh thổ của DPR và LPR. Nhưng theo tin tình báo của Bộ Quốc phòng Nga, một số đơn vị Quân đội Ukraine bắt đầu rời vị trí, bỏ vũ khí. Một phần quân đội Ukraine đã yêu cầu các hành lang hòa bình để binh lính có thể rời khỏi vị trí và đã được ghi nhận. Theo lực lượng dân quân DPR thông báo rằng, trụ sở của lực lượng chỉ huy chung Miền Đông của Quân đội Ukraine (JFO), trên thực tế đã bị phá hủy; điều này được xác nhận là do hoảng loạn và thiếu phối hợp hành động. Hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, đã gây nhiễu và làm tê liệt toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc của Quân đội Ukraine, cũng được ghi nhận. Người đứng đầu DPR Pushilin cho biết: Trên toàn đường giới tuyến, có thể nói rằng, thực tế không có cuộc phản công nào của Quân đội Ukraine được thực hiện vào lãnh thổ của DPR; các trận địa của Quân đội Ukraine bị chế áp hoàn toàn. Trụ sở của JFO gần như bị phá hủy, phong trào giải phóng đang rầm rộ. Tại Donetsk, có thông tin một số đơn vị thuộc Lữ đoàn 53 của Quân đội Ukraine đã sang phe ly khai, nhưng hiện chưa có chi tiết xác nhận về thông tin này. Lữ đoàn 53 là đơn vị bảo vệ cơ sở và xí nghiệp khai thác mỏ và trạm biến áp, cung cấp cho nhà máy luyện cốc Avdiyivka.

