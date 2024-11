Loài chim quý hiếm nhất hành tinh, chuyên 'tắm trong sắt', thích ăn xương

Kền kền râu (Gypaetus barbatus), với vẻ ngoài uy nghi và hành vi đặc biệt, là một trong những loài chim quý hiếm và ấn tượng nhất thế giới. Thuộc họ kền kền Cựu Thế giới, loài chim này không chỉ nổi bật về ngoại hình mà còn bởi thói quen ăn uống và sinh hoạt độc đáo. (Ảnh: Toucan's photos)Kền kền râu có chiều cao từ 100 đến 115 cm, với sải cánh dài 2,5 đến 2,85 mét, tương đương với kích thước của các loài chim săn mồi lớn ở Bắc Mỹ. Loài chim này sở hữu đầu màu trắng nhạt, đôi mắt sắc bén viền đỏ cam và dải lông đen tuyền kéo dài xuống mỏ giống như mặt nạ của kẻ cướp. Đặc biệt, dưới mỏ của chúng có một chùm lông nhọn, tạo nên tên gọi "kền kền râu".(Ảnh: Wikimedia Commons) Bộ lông của kền kền râu trưởng thành chủ yếu có màu xám đậm điểm trắng, nhưng thường nhuốm màu cam gỉ do thói quen tắm trong đất giàu sắt và suối lưu huỳnh. Hành vi tắm nhuộm đỏ này không chỉ giúp chúng thể hiện năng lực với bạn tình và đối thủ mà còn chống lại vi khuẩn có trong thịt thối.(Ảnh: Joel Sartore) Khẩu phần ăn chủ yếu của kền kền râu là xương, chiếm 85-90%. Chúng sử dụng móng vuốt to khỏe để bẻ gãy xương và lấy chất dinh dưỡng từ tủy xương. Với dạ dày chứa đầy axit mạnh, kền kền râu có thể tiêu hóa xương một cách dễ dàng. Khi gặp xương quá lớn, chúng sẽ bay lên độ cao và thả xương xuống bề mặt đá để bẻ chúng thành những miếng vừa ăn. Chính vì lý do này, chúng được gọi là "quebrantahuesos" trong tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là "kẻ phá xương".(Ảnh: Picture Bird) Kền kền râu từng được tìm thấy ở nhiều dãy núi thuộc châu Phi, châu Âu và châu Á. Tại châu Âu, chúng từng sống ở các dãy núi phía nam lục địa, từ miền tây Tây Ban Nha qua dãy Alps đến vùng Balkan. Hiện nay, môi trường sống của chúng chỉ còn ở một số khu vực nhỏ như dãy Pyrenees và dãy Sierra Nevada ở Tây Ban Nha, dãy Alps, và các đảo Corsica và Crete ở Địa Trung Hải. Môi trường sống bị thu hẹp là một trong những thách thức lớn đối với sự tồn tại của loài này.(Ảnh: lookphotos) Kền kền râu không chỉ là biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cường mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng giúp làm sạch môi trường bằng cách tiêu thụ xác thối, ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn và bệnh tật. Tuy nhiên, sự suy giảm môi trường sống và các nguy cơ từ con người đặt loài chim này vào tình trạng nguy hiểm.(Ảnh: Observation.org) Các nỗ lực bảo tồn đang được tiến hành nhằm duy trì và phục hồi quần thể kền kền râu. Việc giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của loài chim này là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ chúng khỏi nguy cơ tuyệt chủng.(Ảnh: Wikipedia) Việc bảo tồn kền kền râu không chỉ giúp duy trì một phần di sản thiên nhiên quý giá mà còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng. Hãy cùng chung tay bảo vệ và duy trì sự sống cho loài chim đặc biệt này, để chúng tiếp tục hiện diện trên bầu trời và các dãy núi hùng vĩ.(Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Sững sờ loài động vật có khả năng giao phối đến 8 giờ.

