Nga tiến mạnh về hướng tây Avdiivka, quyết nhổ “cái gai” Ivanivske

Tại phía tây mặt trận Avdiivka, Quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc pháo kích quy mô lớn và một số cuộc phản công quy mô nhỏ, nhằm trì hoãn bước tiến “quá mạnh” của quân Nga. Từ hai bản đồ chiến đấu đầu tiên, chúng ta có thể thấy Nga và Ukraine gửi đi những thông điệp hoàn toàn khác nhau. Hầu hết các nguồn tin của Nga đều cho rằng, tuyến phòng thủ thứ hai là Berdychi - Orlivka - Tonen'ke đã bị quân Nga kiểm soát. Nhưng hầu như tất cả các nguồn tin của Ukraine đều phủ nhận rằng, không ngôi làng nào đã bị mất hoàn toàn. Tình huống này hiếm khi xảy ra, mặc dù công việc dọn dẹp chiến trường vẫn chưa kết thúc, nhưng vì quân Ukraine không còn khả năng phản công và chiếm lại nơi này, họ chỉ muốn “câu giờ” để củng cố tuyến phòng thủ mới ở hậu phương. Chiến thuật của quân Ukraine tăng cường pháo kích vào những khu dân này để tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ thứ ba (phía bắc là từ làng Ocheretyne đến Karlivka ở phía nam). Quân đội Nga đôi khi đưa ra lựa chọn hợp lý là giảm tốc độ hoặc rút lui, suy cho cùng thì không có lý do gì để ăn đạn pháo. Kênh Military Summary nhận định, trên toàn chiến tuyến, quân Nga có thế chủ động không thể phủ nhận. Với 4 tập đoàn quân mới đang được đưa vào tham chiến, dường như Nga hạ quyết tâm tung ra đòn đánh cuối cùng trong chiến dịch tấn công quy mô lớn. Tổng diện tích lãnh thổ mà Quân đội Nga giành được trong 3 tuần qua ở mặt trận Avdiivka là khoảng 70km2 (chiều sâu 5 km, bề rộng 10-12km). Mặc dù diện tích không lớn, nhưng đã đưa thành phố Donetsk ra khỏi tầm khống chế của pháo binh Ukraine. Tại thời điểm này, các mũi đột kích của Nga, được xe tăng yểm trợ, đang đánh mạnh vào làng Semyonovka, cứ điểm duy nhất còn sót lại trong tuyến phòng thủ thứ 2 của Ukraine tại Avdiivka. Rất có thể, cứ điểm này sẽ thất thủ trong một hai ngày tới. Chuyên gia quân sự người Đức Julian Röpcke ngày 29/2 cũng thừa nhận, "tại Avdiivka, tuyến phòng thủ thứ hai Tonenke, Orlivka và Berdychi bị thất thủ chỉ 48 giờ sau khi tuyến phòng thủ thứ nhất bị chọc thủng; 2 trong số 3 làng đã bị quân Nga kiểm soát gồm Tonenke, Orlivka. Rõ ràng, Ukraine vẫn không thể thiết lập tuyến phòng thủ mới ở phía tây Avdiivka”. Theo trang Topwar của Nga cho biết, quân Ukraine đã mất quyền kiểm soát tại hai ngôi làng Tonenke và Orlivka vào ngày 29/2, hiện quân Ukraine bắt đầu rút khỏi làng Berdychi. Vào lúc 3 giờ sáng ngày 1/3, có thông tin cho rằng Quân đội Ukraine, dưới áp lực của quân Nga, đã rời khỏi phần phía đông làng Berdychi. Đến rạng sáng 1/3, xuất hiện thông tin quân Nga chiếm ít nhất 70% ngôi làng này, phần còn lại nằm trong vùng xám. Các mũi tiến công của Nga vẫn tiếp tục và quân Ukraine đang rút về phía tuyến phòng thủ lâm thời, chạy giữa các làng Umanskoye tới Novopokrovskoye. Nhưng khu vực này đều là đồng trống và không có các công sự phòng thủ, do vậy quân Nga có cơ hội để “bắt kịp” quân Ukraine đang rút lui về Novopokrovsky. Điều khó khăn nữa với Ukraine là từ làng Berdychi đến Novopokrovsky là khoảng 8 km, như vậy trong quá trình rút lui, quân Ukraine sẽ rất khó khăn khi vượt qua khu vực đồng trống này, khi pháo binh và UAV tấn công của quân Nga bắn phá liên tục. Còn tại mặt trận Bakhmut, các trận đánh giành làng Ivanovsky (Nga gọi là làng Krasnoe) vẫn diễn ra ác liệt. Đây là ngôi làng nằm ở phía nam thành phố Bakhmut, mặc dù trong quá trình tấn công Bakhmut và cả sau khi tràn ngập thành phố này, lực lượng lính đánh thuê khét tiếng Wagner cũng không thể chiếm ngôi làng này. Vào sáng ngày 29/2, thông tin từ kênh TG "Arangels of Special Forces" cho biết, các mũi đột kích của quân dù Nga đã đánh bật quân Ukraine ra khỏi làng Ivanovskoe; nhưng hiện chưa có nguồn tin kiểm chứng độc lập, mà chỉ do một trong những quản trị viên của kênh “Arangels of Special Forces” đang chiến đấu ở đó đưa lên. Hiện có thông tin cho rằng, quân Nga đã kiểm soát một nửa Ivanovskoye và các trận đánh đang diễn ra quyết liệt. Đồng thời, lực lượng không quân chiến thuật Nga tích cực thả bom vào các trận địa hỗ trợ hỏa lực của quân Ukraine, nằm ở các cánh rừng trồng lân cận làng Ivanovskoye, buộc quân Ukraine phải rút lui về khu vực đông dân cư. Theo trang tin của Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ (ISW), các trận đánh tại làng Ivanovskoe vẫn đang diễn. Quân Nga chiếm thế chủ động tuyệt đối trên đường phố, nhưng nhiều quân Ukraine vẫn ẩn nấp trong các tầng hầm và phối hợp chặt chẽ với pháo binh để ngăn chặn quân Nga. Lực lượng tấn công chính của Quân đội Nga vào Ivanovskoe là Sư đoàn bộ binh cơ giới số 150 và Lữ đoàn dù số 11; trong khi Quân đội Ukraine huy động xe bọc thép và quân tiếp viện để tiến hành phản công. Quân Ukraine đã sử dụng đạn chùm bắn vào khu vực ngôi làng Ivanovskoe do quân Nga kiểm soát. Chiến thuật hiện nay của Quân đội Ukraine là bỏ trống các làng mạc và thị trấn và chờ quân Nga tiến vào, sau đó dùng đạn chùm bắn trùm vào khu vực. Trong trường hợp này, quân Nga không vội hấp tấp tiến lên để tránh những thương vong không đáng có mà dùng hỏa lực đáp lại (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, CNN).

