Nga thực hiện tấn công lớn vào ngày kỷ niệm của Ukraine

Theo tờ Skynews của Anh, từ đêm ngày 5 tháng 8 đến rạng sáng ngày 6 tháng 8, Quân đội Nga đã thực hiện một trong những cuộc tấn công tổng hợp, được coi là lớn bậc nhất vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine kể từ khi “ chiến dịch quân sự đặc biệt” diễn ra. Các chi tiết của vụ tấn công đã được quân đội Ukraine và các quan chức nước này cung cấp. Họ tin rằng, đây là cách người Nga “chúc mừng” Quân đội Ukraine, nhân ngày truyền thống Lực lượng Không quân Ukraine (5/8). Đầu tiên là tên lửa siêu thanh Kinzhals (hơn 10 quả), được phóng đi bởi máy bay chiến đấu MiG-31K/I từ phía bắc và đông bắc; tiếp theo là tên lửa hành trình Kalibr từ phía nam (ít nhất 20 quả), do Hải quân Nga thực hiện từ Biển Đen. Sau đó, hàng chục UAV tự sát Geran-2 (hơn 40 chiếc) xuất hiện, bay tới từ phía nam (cất cánh từ bán đảo Crimea) và tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 (khoảng 30 quả) từ phía đông nam, do các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 (14 chiếc) trên vùng biển Caspi, tấn công thành nhiều đợt. Đồng thời, việc trinh sát bổ sung các mục tiêu đã được thực hiện và các cuộc tấn công bằng tên lửa phòng không S-300, đã được cải tiến để tấn công mục tiêu mặt đất, trên các khu vực lãnh thổ Ukraine tiếp giáp với đường chiến tuyến. Trong cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV tự sát của Nga vừa qua, sân bay ở Starokonstantinov, vùng Khmelnitsky của Ukraine đã được đặc biệt chú ý. Điều đáng chú ý là sân bay này theo ghi nhận là chưa hề bị tấn công lần nào, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Nhưng lần này căn cứ không quân Starokonstantinov phải chịu liên tiếp ba cuộc tấn công. Theo một số thông tin được truyền thông Ukraine đăng tải, tại sân bay này có Lữ đoàn không quân chiến thuật số 7 của Không quân Ukraine đóng tại đây, được trang bị máy bay tiêm kích bom Su-24M. Chính những chiếc Su-24M và những chiếc máy bay trinh sát Su-24MR của Không quân Ukraine, đã được cải hoán tại Nhà máy sửa chữa máy bay Nikolaev "NARP", để có thể phóng tên lửa hành trình tấn công mặt đất Storm Shadow của Anh và SCALP-EG của Pháp. Ở sân bay Starokonstantinov còn có máy bay huấn luyện L-39 Albatross. Hiện Quân đội Nga đang thực hiện chiến dịch “lùng diệt” với những chiếc máy bay Su-24 còn lại của Ukraine. Đáng chú ý là tên lửa Storm Shadow và SCALP-EG là những vũ khí tấn công tầm xa nguy hiểm nhất của Quân đội Ukraine hiện nay. Chính những tên lửa hành trình này đã bắn vào sở chỉ huy, căn cứ hậu cần, trung tâm giao thông, cầu cống của quân đội Nga. Do đó, nhiệm vụ tiêu diệt các máy bay Su-24 phóng loại tên lửa hành trình này, là mục tiêu số một của Quân đội Nga. Tuy nhiên để phòng tránh các đòn tấn công của Quân đội Nga, lực lượng Không quân Ukraine không để máy bay nằm ở các bãi đậu mở, đậu liền nhau như ở sân bay của Nga, mà máy bay ở sân bay Starokonstantinov được phân tán tại 40 chiếc hầm trú ẩn bằng bê tông; mỗi hầm có thể chứa ít nhất một máy bay. Đó là lý do tại sao Quân đội Nga phải sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, để phá hủy những hầm chứa máy bay kiên cố của Không quân Ukraine, ngăn chặn việc sơ tán khi bị tấn công. Đánh giá về vụ tấn công vào sân bay Starokonstantinov, cơ quan vũ trụ Mỹ NASA đã ghi lại vào lúc 3 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 6/8, một đám cháy lớn trên căn cứ không quân nằm ở thành phố Starokonstantinov, vùng Khmelnytsky. Thông tin của NASA được thu thập bằng cách sử dụng hệ thống giám sát hỏa hoạn bằng vệ tinh, theo dõi và ghi lại sự thay đổi nhiệt độ trên bề mặt trái đất, để cảnh báo các vụ cháy rừng. Trước đó, chính quyền Khmelnytsky đã thông báo cáo một loạt vụ nổ xảy ra ở phía tây nam của căn cứ không quân Starokonstantinov, nơi được cho là có các nhà chứa máy bay và khu vực cất giữ máy bay dưới lòng đất. Bất chấp các cuộc tấn công “nghẹt thở” của Quân đội Nga vào các sân bay, nhằm phá hủy số máy bay tiêm kích bom Su-24 của Ukraine; ngày hôm nay, Không quân Ukraine vẫn tiếp tục tấn công cầu Chongarsky, nối Crimea và vùng Kherson bằng tên lửa Storm Shadow. Có thông tin cho rằng tên lửa Storm Shadow đã đánh trúng vào lòng đường ngay giữa cây cầu, điều này có thể dẫn đến tắc nghẽn tạm thời và cần rất nhiều thời gian để khắc phục. Thậm chí nếu kết cấu chính của cầu bị ảnh hưởng, cây cầu sẽ không thể tiếp tục sử dụng. Sở Giao thông của Kherson thuộc Nga ra thông báo: “Có 3 lỗ thủng trên cầu Chongarsky. Hiện giao thông vẫn chưa được khôi phục, nhưng sẽ được khôi phục vào cuối ngày hôm nay”. Theo một số thông tin, mặc dù tên lửa không trúng vào vào phần chịu lực của cầu, nhưng đã làm gián đoạn giao thông trên đó. Nhưng bằng mắt thường, có thể thấy những hư hỏng trên cây cầu là rất nghiêm trọng, điều này đặt ra câu hỏi về việc nhanh chóng khôi phục khả năng của chiếc cầu này, khi đây là lần thứ hai nó bị tên lửa Storm Shadow của Ukraine tấn công.

