Nga thu tên lửa Storm Shadow, bí mật về đầu đạn bị phanh phui

Vào ngày 28/6, tờ Business Insider của Mỹ đưa tin, các nhà chức trách Anh tuyên bố rằng, tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ trên không đã đóng một vai trò to lớn trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: Military Today. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố, tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine "hầu như không có lỗi" và Anh cũng không công nhận những tuyên bố trước đó của quân đội Nga rằng, họ đã bắn hạ nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine. Ảnh: Skynews. Nói tóm lại, trong khái niệm của người Anh, tên lửa hành trình Storm Shadow gần như “bất khả chiến bại”, và với tư cách là tên lửa hành trình tàng hình, không thể bị quân đội Nga đánh chặn. Tuy nhiên, trong vài ngày, Anh đã phải bất ngờ, khi những hình ảnh về tên lửa Storm Shadow bị bắn rơi, lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Military Today. Có thể những lần đánh chặn tên lửa Storm Shadow của quân Nga trước đó, về cơ bản tên lửa này đã bị bắn hạ trên không trung và phát nổ, không có bằng chứng nào cho thấy quân đội Nga đã đánh chặn thành công tên lửa này. Ảnh: Military Today. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 7, lực lượng phòng không Nga đóng tại Berdyansk đã bắn hạ một tên lửa Storm Shadow của Ukraine, chụp ảnh nó bị bắn hạ và lần đầu tiên Nga thu được gần như nguyên vẹn quả tên lửa, khi bị vỡ thành hai nửa. Ảnh: BQP Nga. Ngày 5/7, quân đội Nga tiếp tục công bố một bức ảnh độ phân giải cao khác về tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine bị bắn hạ; đưa ra bằng chứng đầy đủ về việc tên lửa này bị lực lượng phòng không Nga bắn rơi và bị thu giữ. Ảnh: BQP Nga. Do tên lửa Storm Shadow bị bắn rơi còn tương đối nguyên vẹn, nên quân đội Nga cũng lần đầu tiên có được bí mật về loại tên lửa này. Có thể nói, đây cũng là lần đầu tiên quân đội Nga "tóm gọn" được loại tên lửa hành trình phương Tây tối tân nhất, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine. Ảnh: BQP Nga. Như chúng ta đã biết, tên lửa hành trình tấn công mặt đất Storm Shadow là một máy bay không người lái hình hộp chữ nhật. Trên thực tế, thứ quan trọng nhất bên trong nó là một bộ đầu đạn nối tiếp, giống như đầu đạn Tandem trên đầu đạn xuyên lõm. Ảnh: Twitter. Đầu đạn tên lửa Storm Shadow sử dụng đầu đạn song song BROACH, tức là có hai đầu đạn ở phía trước và phía sau. Phía trước là đầu đạn xuyên giáp, theo kiểu nổ lõm công xuất nhỏ, có nhiệm vụ “mở lỗ” trên bề mặt mục tiêu cứng; còn phía sau là đầu đạn có sức nổ mạnh, có thể khoan thẳng vào phía sau mục tiêu và phát nổ. Ảnh: Twitter. Quân đội Nga chưa bao giờ biết rõ về loại đầu đạn song song BROACH này, phải đến khi tên lửa Storm Shadow bị thu giữ, thì bí mật của nó mới được tiết lộ cho cả thế giới. Ảnh: Twitter. Tên lửa Storm Shadow hiện là loại tên lửa hành trình chiến thuật tiên tiến nhất của phương Tây; mặc dù vừa xuất hiện trong xung đột Nga-Ukraine, đã liên tiếp đánh trúng nhiều mục tiêu của quân đội Nga; khiến Quân đội Nga phải căng sức chống đỡ. Ảnh: Pinterest. Việc lực lượng phòng không Nga bắn hạ được tên lửa Storm Shadow thực sự là “món quà lớn”, khi những bí mật của loại tên lửa hành trình này sẽ bị Nga khám phá, giúp họ cải thiện hiệu suất của các loại vũ khí tên lửa tương tự.Ảnh: BQP Nga. Điều này cũng đã được cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và cũng là cựu Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định trên trang TG-Canada của mình, khi cho biết, quả tên lửa Storm Shadow của Ukraine bị bắn rơi, đã được chuyển đến một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Nga để “nghiên cứu”.Ảnh: BQP Nga. Theo ông Rogozin, các chiến sĩ của biệt đội tình nguyện BARS-11 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính họ là người đã kéo quả tên lửa Storm Shadow bị bắn rơi ra khỏi vùng xám (vùng giao tranh, không do bên nào kiểm soát) ở khu vực Orekhovsky, trên hướng Zaporizhia.Ảnh: BQP Nga. Ông Rogozin nói thêm rằng, ngoài tìm hiểu hệ thống đầu đạn BROACH, thì một giá trị nữa chính là hệ thống điều khiển của tên lửa Storm Shadow. Theo ông, việc nghiên cứu loại tên lửa này sẽ giúp tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga tìm ra các biện pháp đối phó hiệu quả với nó. Ảnh: BQP Nga.



Vào ngày 28/6, tờ Business Insider của Mỹ đưa tin, các nhà chức trách Anh tuyên bố rằng, tên lửa hành trình Storm Shadow phóng từ trên không đã đóng một vai trò to lớn trong cuộc chiến ở Ukraine. Ảnh: Military Today. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố, tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine "hầu như không có lỗi" và Anh cũng không công nhận những tuyên bố trước đó của quân đội Nga rằng, họ đã bắn hạ nhiều tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine. Ảnh: Skynews. Nói tóm lại, trong khái niệm của người Anh, tên lửa hành trình Storm Shadow gần như “bất khả chiến bại”, và với tư cách là tên lửa hành trình tàng hình, không thể bị quân đội Nga đánh chặn. Tuy nhiên, trong vài ngày, Anh đã phải bất ngờ, khi những hình ảnh về tên lửa Storm Shadow bị bắn rơi, lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Military Today. Có thể những lần đánh chặn tên lửa Storm Shadow của quân Nga trước đó, về cơ bản tên lửa này đã bị bắn hạ trên không trung và phát nổ, không có bằng chứng nào cho thấy quân đội Nga đã đánh chặn thành công tên lửa này. Ảnh: Military Today. Tuy nhiên, vào ngày 1 tháng 7, lực lượng phòng không Nga đóng tại Berdyansk đã bắn hạ một tên lửa Storm Shadow của Ukraine, chụp ảnh nó bị bắn hạ và lần đầu tiên Nga thu được gần như nguyên vẹn quả tên lửa, khi bị vỡ thành hai nửa. Ảnh: BQP Nga. Ngày 5/7, quân đội Nga tiếp tục công bố một bức ảnh độ phân giải cao khác về tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine bị bắn hạ; đưa ra bằng chứng đầy đủ về việc tên lửa này bị lực lượng phòng không Nga bắn rơi và bị thu giữ. Ảnh: BQP Nga. Do tên lửa Storm Shadow bị bắn rơi còn tương đối nguyên vẹn, nên quân đội Nga cũng lần đầu tiên có được bí mật về loại tên lửa này. Có thể nói, đây cũng là lần đầu tiên quân đội Nga "tóm gọn" được loại tên lửa hành trình phương Tây tối tân nhất, kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine. Ảnh: BQP Nga. Như chúng ta đã biết, tên lửa hành trình tấn công mặt đất Storm Shadow là một máy bay không người lái hình hộp chữ nhật. Trên thực tế, thứ quan trọng nhất bên trong nó là một bộ đầu đạn nối tiếp, giống như đầu đạn Tandem trên đầu đạn xuyên lõm. Ảnh: Twitter. Đầu đạn tên lửa Storm Shadow sử dụng đầu đạn song song BROACH, tức là có hai đầu đạn ở phía trước và phía sau. Phía trước là đầu đạn xuyên giáp, theo kiểu nổ lõm công xuất nhỏ, có nhiệm vụ “mở lỗ” trên bề mặt mục tiêu cứng; còn phía sau là đầu đạn có sức nổ mạnh, có thể khoan thẳng vào phía sau mục tiêu và phát nổ. Ảnh: Twitter. Quân đội Nga chưa bao giờ biết rõ về loại đầu đạn song song BROACH này, phải đến khi tên lửa Storm Shadow bị thu giữ, thì bí mật của nó mới được tiết lộ cho cả thế giới. Ảnh: Twitter. Tên lửa Storm Shadow hiện là loại tên lửa hành trình chiến thuật tiên tiến nhất của phương Tây; mặc dù vừa xuất hiện trong xung đột Nga-Ukraine, đã liên tiếp đánh trúng nhiều mục tiêu của quân đội Nga; khiến Quân đội Nga phải căng sức chống đỡ. Ảnh: Pinterest. Việc lực lượng phòng không Nga bắn hạ được tên lửa Storm Shadow thực sự là “món quà lớn”, khi những bí mật của loại tên lửa hành trình này sẽ bị Nga khám phá, giúp họ cải thiện hiệu suất của các loại vũ khí tên lửa tương tự. Ảnh: BQP Nga. Điều này cũng đã được cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos và cũng là cựu Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin khẳng định trên trang TG-Canada của mình, khi cho biết, quả tên lửa Storm Shadow của Ukraine bị bắn rơi, đã được chuyển đến một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Nga để “nghiên cứu”. Ảnh: BQP Nga. Theo ông Rogozin, các chiến sĩ của biệt đội tình nguyện BARS-11 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính họ là người đã kéo quả tên lửa Storm Shadow bị bắn rơi ra khỏi vùng xám (vùng giao tranh, không do bên nào kiểm soát) ở khu vực Orekhovsky, trên hướng Zaporizhia. Ảnh: BQP Nga. Ông Rogozin nói thêm rằng, ngoài tìm hiểu hệ thống đầu đạn BROACH, thì một giá trị nữa chính là hệ thống điều khiển của tên lửa Storm Shadow. Theo ông, việc nghiên cứu loại tên lửa này sẽ giúp tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga tìm ra các biện pháp đối phó hiệu quả với nó. Ảnh: BQP Nga.