Tên lửa Storm Shadow "giảm năng suất" trên chiến trường Ukraine

Theo Bulgarian Military, những bức ảnh mới đã xuất hiện về tên lửa hành trình Storm Shadow của Pháp-Anh chế tạo, viện trợ cho Ukraine, đã bị các hệ thống phòng không của Nga “đánh chặn ở đâu đó” trong khu vực Zaporizhia, thuộc miền Đông Ukraine. Ảnh: Sina. Tên lửa hành trình tấn công mặt đất Storm Shadows thực sự là mục tiêu khó đánh chặn, do đường bay thấp và sử dụng vật liệu hấp thụ radar trong thiết kế. Sự xuất hiện của loại vũ khí này trên chiến trường, trở thành một thách thức mới đối với Quân đội Nga. Ảnh: ProRus. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều tuyên bố của Quân đội Nga và những bức ảnh về những tên lửa Storm Shadows của Ukraine bị bắn rơi, được đăng trên mạng; gián tiếp chỉ ra rằng lực lượng phòng không của Nga có thể dần bắt đầu thích ứng với các cuộc tấn công như vậy. Ảnh: ProRus. Từng được phương Tây quảng cáo là “vũ khí của chiến tranh tương lai”, với độ chính xác gần như là “tuyệt đối”; loại vũ khí “quan trọng” trong chiến tranh hiện đại... Tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadows, do công ty quốc phòng MBDA sản xuất, là một “tuyệt tác” của công nghệ quân sự. Ảnh: ProRus. Tên lửa Storm Shadows hiện được các quốc gia Anh, Pháp, Italy và Ả Rập Saudi sử dụng. Storm Shadow “tự hào” có tầm bắn tới hơn 300 km, cho khả năng tấn công mục tiêu với độ chính xác cao; trong khi máy bay phóng vẫn an toàn bên ngoài lãnh thổ của đối phương. Ảnh: Flickr. Với thiết kế tàng hình và đường bay ở độ cao thấp, khiến tên lửa Storm Shadow tự hào là mục tiêu khó đánh chặn. Tuy nhiên việc Storm Shadow liên tục bị bắn hạ, đã trở thành cơn “ác mộng” của phương Tây, khi liên tiếp nhiều vũ khí hiện đại bị Quân đội Nga “hạ bệ”. Ảnh: Pinterest. Được chế tạo với hệ thống đẩy hai giai đoạn, tên lửa Storm Shadow bay với tốc độ cận âm, kết hợp hệ thống dẫn đường bay bám địa hình. Tính năng đáng chú ý của Storm Shadow nằm ở khả năng “bắn và quên”; sau khi phóng, tên lửa tự động bay đến mục tiêu, giảm rủi ro cho phi công. Ảnh: BM. Với đầu đạn nổ phá nặng 450 kg, Storm Shadow có khả năng tiêu diệt các mục tiêu điểm quan trọng của Nga như kho đạn, sở chỉ huy, trận địa pháo, cầu cống. Tuy nhiên Storm Shadow không hiệu quả khi sử dụng tấn công mục tiêu có bề rộng như sân bay. Ảnh: ProRus. Vậy Quân đội Nga đã có phương án đối phó như thế nào với loại vũ khí đáng gờm này? Khi bàn về khả năng đánh chặn tên lửa Storm Shadow của quân đội Nga, không thể không nhắc đến hệ thống radar tối tân mà Nga trang bị. Ảnh: Forces. Những hệ thống radar cảnh giới tầm xa của Quân đội Nga, được biết đến là một trong những hệ thống trinh sát tốt nhất trên thế giới và hiệu quả của chúng khi phát hiện và đánh chặn tên lửa Storm Shadow là rất đáng chú ý. Ảnh: Pinterest. Hệ thống chính mà Nga sử dụng để đánh chặn các tên lửa này là hệ thống vũ khí phòng không tiên tiến S-400 Triumf. Hệ thống này được ca ngợi là một trong những hệ thống tên lửa phòng không mạnh nhất hiện đang hoạt động. S-400 có khả năng tấn công nhiều loại mục tiêu, từ máy bay, tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo; khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng để đánh chặn tên lửa Storm Shadow. Ảnh: ProRus. Theo phân tích của các chuyên gia, những chi tiết chính xác về thời gian và địa điểm lực lượng Nga đánh chặn tên lửa Storm Shadow đều được giữ bí mật. Đó là một chủ đề được che giấu trong bí mật quân sự, nhưng những gì chúng ta biết là khả năng kiểm soát vũ khí và phòng không của Nga đã được thử nghiệm kỹ lưỡng trong thời gian gần đây. Ảnh: ProRus. Năm 2018, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn và phá hủy một số tên lửa trên bầu trời Syria. Mặc dù loại chính xác của những tên lửa này không được nêu rõ ràng, nhưng có ý kiến cho rằng, chúng có thể là tên lửa Storm Shadow (khi đó do Pháp và Anh sử dụng). Ảnh: TASS. Khả năng đánh chặn tên lửa Storm Shadow của Nga chủ yếu dựa vào hệ thống cảnh báo tiên tiến của họ. Các hệ thống này đóng một vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các tên lửa đang bắn tới, giúp hệ thống phòng thủ của họ có đủ thời gian để phản ứng. Ảnh: ProRus. Để củng cố khả năng phòng thủ của mình, Nga cũng đã phát triển các hệ thống radar xuyên đường chân trời (OTH). Các hệ thống này có thể đưa ra cảnh báo sớm về một cuộc tấn công tên lửa sắp tới từ cách xa hàng nghìn km, khiến tên lửa Storm Shadow khó lọt qua mà không bị phát hiện. Ảnh: Sputnik. Bất chấp những thách thức cố hữu và rủi ro cao liên quan, khả năng đánh chặn tên lửa Storm Shadow của Nga là một minh chứng cho năng lực công nghệ và khả năng phòng thủ chiến lược của nước này. Ảnh: ProRus.

