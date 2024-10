Nga thả 800 quả bom một tuần, hàng nghìn quân Ukraine mắc kẹt

Tổng thống Ukraine Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây hỗ trợ các hệ thống phòng không cho Ukraine. Ngày 20/10 ông Zelensky cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã thả khoảng 800 quả bom các cỡ vào các vị trí của Ukraine trong tuần qua. Quốc tế không nên để Ukraine phải gánh chịu một mình, nhưng vụ ném bom quy mô như vậy và phương Tây nên bảo vệ họ. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Zelensky hầu như đều đặn “lên sóng” vào cuối tuần và liệt kê việc Quân đội Nga đã thả bao nhiêu quả bom, phóng bao nhiêu tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Dù đang cầu cứu sự hỗ trợ từ phương Tây, nhưng quân đội Ukraine ở tiền tuyến quả thực đã bị ném bom khá thảm hại. Điều này được chứng minh qua rất nhiều video về những vụ nổ bom cực mạnh lan truyền trên internet, có thể thấy là hầu như không có công sự nào có thể chịu được với những quả bom này. Chính việc sử dụng quy mô lớn những quả bom này đã đẩy nhanh tốc độ tấn công của Quân đội Nga. Tờ báo Economist của Anh cho biết, diện tích lãnh thổ Ukraine bị Quân đội Nga chiếm đóng trong tháng 8 và tháng 9 năm nay gấp 5,5 lần so với cả năm 2023; tốc độ tiến quân cực kỳ đáng kinh ngạc. Việc quân Nga tiến quân nhanh, có một phần lớn nguyên nhân là do quân Ukraine điều động lực lượng tinh nhuệ ở Donbass về Kursk, sau đó quân Nga chớp thời cơ tấn công mạnh về hướng thành phố Pokrovsk, đặc biệt là tập trung sử dụng bom có sức công phá lớn, phá hủy nhiều công sự kiên cố và các tuyến hậu cần chính của Quân đội Ukraine. Với chiến thuật đơn giản, bom + pháo đi trước, bộ binh tiến theo sau, đã giúp Quân đội Nga chọc thủng ba tuyến phòng thủ phía đông nam thành phố Pokrovsk trong một đòn tấn công. Tính đến thời điểm hiện tại, tuyến phòng thủ thứ ba chỉ có một “điểm chốt” lớn là thị trấn Selidovo. Hiện Tập đoàn quân trung tâm của Nga đã tràn ngập được tất cả các điểm chốt trên tuyến phòng thủ ở khu vực thành phố Pokrovsk. Họ đang tiến hành “dọn dẹp” khu vực xung quan Pokrovsk, tạo thế bao vây gọng kìm, sau đó mới tấn công tổng lực vào thành phố này. Theo thông tin từ blogger quân sự Nga Yury Podoljaka, ngày 20/10, Quân đội Nga đã dồn phần lớn hỏa lực vào cứ điểm Selidove. Tại đây, Quân đội Nga đã sao chép chiến thuật tấn công Ugledar và bao vây thị trấn nhỏ này vô thời hạn. Theo một chỉ huy Ukraine với biệt danh "Muchnoy", họ đang bị bao vây từ ba phía và Quân đội Nga đã tiến vào con phố đầu tiên của thị trấn Selidove từ phía đông, và đã thiết lập một đầu cầu vững chắc trên con phố này. Sau đó dựa vào đầu cầu này để tiếp tục cố gắng tấn công sâu vào khu vực thị trấn. Cho đến nay, bước tiến của Quân đội Nga chưa thực sự đe dọa được tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Selidove, bởi tuyến phòng thủ chính của họ nằm trong khu phức hợp tòa nhà nhiều tầng, còn con phố đầu tiên bị Quân đội Nga chiếm được là tòa nhà một tầng. Vì vậy, cuộc chiến đường phố Selidove thực sự vẫn chưa bắt đầu. Quân đội Nga có thể không vội trong cuộc tấn công vào khu phức hợp nhiều tầng ở Selidove, nơi Quân đội Ukraine đang cố thủ, bởi vì Quân đội Nga đã chịu tổn thất ở đây trong lần tấn công vào thị trấn lần trước và buộc phải rút lui. Lần này họ chắc chắn cẩn trọng. Giới quan sát ước tính rằng, Quân đội Nga muốn tạo ra cảm giác áp lực trong một cuộc bao vây, khi họ đang hành động theo kịch bản tấn công vào thị trấn Ugledar, sử dụng nhiều máy bay chiến đấu và pháo binh để tấn công thị trấn. Đồng thời bao vây Selidove từ hầu hết mọi phía và cắt đứt nguồn cung cấp của họ. Hiện tại, chỉ có phía tây bắc Selidove được kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng khu vực này cũng đã bị hỏa lực Nga phong tỏa và biến thành con đường chết chóc. Chiến thuật của Nga vẫn thực hiện như cũ, đó là “3 vây, 1 mở”, tuy nhiên con đường mở của Nga, thực tế cũng đã bị hỏa lực đóng chặt. Trước đó, Quân đội Nga đã chơi “đòn hiểm”, khi buộc gần như toàn bộ quân Ukraine ở các khu dân cư bên ngoài phải rút vào các khu nhà trong thị trấn, để đẩy nhanh việc tiêu thụ thực phẩm, nước uống và thuốc men dự trữ tại đây. Với việc hậu cần gần như bị cắt đứt, “nỗi đau” thực sự của Quân đội Ukraine mới bắt đầu. Kênh “Strana.ua” trên mạng xã hội Telegram của Ukraine, dựa trên thông tin từ Quân đội Ukraine cho biết, tình hình ở Selidovo đang xấu đi nhanh chóng. Thị trấn chiến lược này gần như bị Quân đội Nga bao vây hoàn toàn, các trận đánh diễn ra trong thành phố và các nhóm tấn công của quân Nga đang tích cực tiến công từ ba hướng cùng một lúc. Strana.ua cho biết, quân Nga bao vây Selidovo, chỉ để lại một con đường duy nhất để thoát khỏi thành phố, nhưng cũng bị hỏa lực kiểm soát. Theo Quân đội Ukraine, tình hình ở Selidovo đang lặp lại như ở Ugledar, nhưng ở quy mô lớn hơn. Lữ đoàn 15 Kara-Dag của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine bảo vệ Selidove đã sẵn sàng; ngoài ra còn có các đơn vị phối hợp bên sườn. Strana.ua cũng cho biết, hiện tại, các nhóm tấn công của Nga đã tiến vào thị trấn và tiến vào các tòa nhà từ phía bắc, phía đông và phía nam, chỉ còn lại con đường từ phía tây thành phố dẫn về thành phố Pokrovsk hiện chưa bị quân Nga tràn ngập. Hiện quân Nga vẫn chưa đến được khu vực phòng thủ chính của quân Ukraine ở Selidovo, trong khu vực có các tòa nhà cao tầng; nhưng quân Ukraine cũng sẽ không phải đợi lâu, vì tốc độ tiến công của quân Nga rất nhanh. Cùng lúc đó, quân Nga đang tiến từ hướng Vishnevoye, nếu thành công thì khu vực đồn trú sẽ bị cắt đứt khỏi Pokrovsk. Theo chỉ huy Quân đội Ukraine phòng thủ tại Selidove, nguyên nhân chính khiến quân Nga thành công tại Selidove là do Quân đội Ukraine thiếu quân số. Đơn giản là quân phòng thủ không thể chặn tất cả các lối vào có thể có, vì quân Nga đang tấn công theo nhóm nhỏ từ một đến hai người. Trang Topwar nhận định, tình hình ở Selidovo đang thay đổi rất nhanh và rất có thể các đơn vị Ukraine sẽ quyết định rút khỏi đây, như ở Ugledar. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters, Ukrinform).

Tổng thống Ukraine Zelensky một lần nữa kêu gọi phương Tây hỗ trợ các hệ thống phòng không cho Ukraine. Ngày 20/10 ông Zelensky cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã thả khoảng 800 quả bom các cỡ vào các vị trí của Ukraine trong tuần qua. Quốc tế không nên để Ukraine phải gánh chịu một mình, nhưng vụ ném bom quy mô như vậy và phương Tây nên bảo vệ họ. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Zelensky hầu như đều đặn “lên sóng” vào cuối tuần và liệt kê việc Quân đội Nga đã thả bao nhiêu quả bom, phóng bao nhiêu tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. Dù đang cầu cứu sự hỗ trợ từ phương Tây, nhưng quân đội Ukraine ở tiền tuyến quả thực đã bị ném bom khá thảm hại. Điều này được chứng minh qua rất nhiều video về những vụ nổ bom cực mạnh lan truyền trên internet, có thể thấy là hầu như không có công sự nào có thể chịu được với những quả bom này. Chính việc sử dụng quy mô lớn những quả bom này đã đẩy nhanh tốc độ tấn công của Quân đội Nga. Tờ báo Economist của Anh cho biết, diện tích lãnh thổ Ukraine bị Quân đội Nga chiếm đóng trong tháng 8 và tháng 9 năm nay gấp 5,5 lần so với cả năm 2023; tốc độ tiến quân cực kỳ đáng kinh ngạc. Việc quân Nga tiến quân nhanh, có một phần lớn nguyên nhân là do quân Ukraine điều động lực lượng tinh nhuệ ở Donbass về Kursk, sau đó quân Nga chớp thời cơ tấn công mạnh về hướng thành phố Pokrovsk, đặc biệt là tập trung sử dụng bom có sức công phá lớn, phá hủy nhiều công sự kiên cố và các tuyến hậu cần chính của Quân đội Ukraine. Với chiến thuật đơn giản, bom + pháo đi trước, bộ binh tiến theo sau, đã giúp Quân đội Nga chọc thủng ba tuyến phòng thủ phía đông nam thành phố Pokrovsk trong một đòn tấn công. Tính đến thời điểm hiện tại, tuyến phòng thủ thứ ba chỉ có một “điểm chốt” lớn là thị trấn Selidovo. Hiện Tập đoàn quân trung tâm của Nga đã tràn ngập được tất cả các điểm chốt trên tuyến phòng thủ ở khu vực thành phố Pokrovsk. Họ đang tiến hành “dọn dẹp” khu vực xung quan Pokrovsk, tạo thế bao vây gọng kìm, sau đó mới tấn công tổng lực vào thành phố này. Theo thông tin từ blogger quân sự Nga Yury Podoljaka, ngày 20/10, Quân đội Nga đã dồn phần lớn hỏa lực vào cứ điểm Selidove. Tại đây, Quân đội Nga đã sao chép chiến thuật tấn công Ugledar và bao vây thị trấn nhỏ này vô thời hạn. Theo một chỉ huy Ukraine với biệt danh "Muchnoy", họ đang bị bao vây từ ba phía và Quân đội Nga đã tiến vào con phố đầu tiên của thị trấn Selidove từ phía đông, và đã thiết lập một đầu cầu vững chắc trên con phố này. Sau đó dựa vào đầu cầu này để tiếp tục cố gắng tấn công sâu vào khu vực thị trấn. Cho đến nay, bước tiến của Quân đội Nga chưa thực sự đe dọa được tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine ở Selidove, bởi tuyến phòng thủ chính của họ nằm trong khu phức hợp tòa nhà nhiều tầng, còn con phố đầu tiên bị Quân đội Nga chiếm được là tòa nhà một tầng. Vì vậy, cuộc chiến đường phố Selidove thực sự vẫn chưa bắt đầu. Quân đội Nga có thể không vội trong cuộc tấn công vào khu phức hợp nhiều tầng ở Selidove, nơi Quân đội Ukraine đang cố thủ, bởi vì Quân đội Nga đã chịu tổn thất ở đây trong lần tấn công vào thị trấn lần trước và buộc phải rút lui. Lần này họ chắc chắn cẩn trọng. Giới quan sát ước tính rằng, Quân đội Nga muốn tạo ra cảm giác áp lực trong một cuộc bao vây, khi họ đang hành động theo kịch bản tấn công vào thị trấn Ugledar, sử dụng nhiều máy bay chiến đấu và pháo binh để tấn công thị trấn. Đồng thời bao vây Selidove từ hầu hết mọi phía và cắt đứt nguồn cung cấp của họ. Hiện tại, chỉ có phía tây bắc Selidove được kết nối với thế giới bên ngoài, nhưng khu vực này cũng đã bị hỏa lực Nga phong tỏa và biến thành con đường chết chóc. Chiến thuật của Nga vẫn thực hiện như cũ, đó là “3 vây, 1 mở”, tuy nhiên con đường mở của Nga, thực tế cũng đã bị hỏa lực đóng chặt. Trước đó, Quân đội Nga đã chơi “đòn hiểm”, khi buộc gần như toàn bộ quân Ukraine ở các khu dân cư bên ngoài phải rút vào các khu nhà trong thị trấn, để đẩy nhanh việc tiêu thụ thực phẩm, nước uống và thuốc men dự trữ tại đây. Với việc hậu cần gần như bị cắt đứt, “nỗi đau” thực sự của Quân đội Ukraine mới bắt đầu. Kênh “Strana.ua” trên mạng xã hội Telegram của Ukraine, dựa trên thông tin từ Quân đội Ukraine cho biết, tình hình ở Selidovo đang xấu đi nhanh chóng. Thị trấn chiến lược này gần như bị Quân đội Nga bao vây hoàn toàn, các trận đánh diễn ra trong thành phố và các nhóm tấn công của quân Nga đang tích cực tiến công từ ba hướng cùng một lúc. Strana.ua cho biết, quân Nga bao vây Selidovo, chỉ để lại một con đường duy nhất để thoát khỏi thành phố, nhưng cũng bị hỏa lực kiểm soát. Theo Quân đội Ukraine, tình hình ở Selidovo đang lặp lại như ở Ugledar, nhưng ở quy mô lớn hơn. Lữ đoàn 15 Kara-Dag của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine bảo vệ Selidove đã sẵn sàng; ngoài ra còn có các đơn vị phối hợp bên sườn. Strana.ua cũng cho biết, hiện tại, các nhóm tấn công của Nga đã tiến vào thị trấn và tiến vào các tòa nhà từ phía bắc, phía đông và phía nam, chỉ còn lại con đường từ phía tây thành phố dẫn về thành phố Pokrovsk hiện chưa bị quân Nga tràn ngập. Hiện quân Nga vẫn chưa đến được khu vực phòng thủ chính của quân Ukraine ở Selidovo, trong khu vực có các tòa nhà cao tầng; nhưng quân Ukraine cũng sẽ không phải đợi lâu, vì tốc độ tiến công của quân Nga rất nhanh. Cùng lúc đó, quân Nga đang tiến từ hướng Vishnevoye, nếu thành công thì khu vực đồn trú sẽ bị cắt đứt khỏi Pokrovsk. Theo chỉ huy Quân đội Ukraine phòng thủ tại Selidove, nguyên nhân chính khiến quân Nga thành công tại Selidove là do Quân đội Ukraine thiếu quân số. Đơn giản là quân phòng thủ không thể chặn tất cả các lối vào có thể có, vì quân Nga đang tấn công theo nhóm nhỏ từ một đến hai người. Trang Topwar nhận định, tình hình ở Selidovo đang thay đổi rất nhanh và rất có thể các đơn vị Ukraine sẽ quyết định rút khỏi đây, như ở Ugledar. (Nguồn ảnh: Topwar, CNN, Reuters, Ukrinform).