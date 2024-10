Chuyên gia hàng đầu về UAV của Ukraine thiệt mạng ở Pokrovsk

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV News, Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/10 cho biết, trong ngày 19/10, Quân đội Nga đã tấn công các khu vực tập trung quân và vũ khí, trang bị của Ukraine ở 131 vị trí, đồng thời tiếp tục đánh bại quân Ukraine đang cố tiến vào tỉnh Kursk. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 5 tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất và 142 UAV của Quân đội Ukraine. Quân đội Nga đã tấn công một số xưởng sản xuất UAV và các bãi phóng của Quân đội Ukraine ở khu vực tỉnh Sumy và Kharkov. Ngày 20/10, Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, tình hình trên tiền tuyến vẫn đang giao tranh ác liệt, đặc biệt là ở các hướng Kursk, Chasov Yar, Pokrovsk và Kulakhovo, là những nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất. Quân đội Ukraine tiếp tục giữ vững vị trí và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Quân đội Nga. Ngoài ra, Quân đội Ukraine còn tấn công một sân bay quân sự ở vùng Lipetsk của Nga và một nhà máy ở Dzerzhinsk, vùng Nizhny Novgorod của Nga, nơi chủ yếu sản xuất đạn pháo, bom bay... Trang tin Deep State, liên kết với Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine vào ngày 19/10 cho biết, Lữ đoàn Chasseur độc lập số 68 của Quân đội Ukraine thông báo rằng, người điều khiển UAV hàng đầu của Lữ đoàn (cũng là của Quân đội Ukraine) Junior Sergeant Viktor Stelmakh (bí danh “Saba”), đã thiệt mạng trên hướng mặt trận Pokrovsk vào ngày 18/10, khi mới tròn 29 tuổi. Lữ đoàn Chasseur độc lập số 68 cho biết trong một tuyên bố rằng, “Saba” đã tham gia chiến đấu kể từ ngày đầu tiên của cuộc xung đột Nga-Ukraine. "Anh ấy khởi đầu là một lính bộ binh và sau đó bắt đầu sử dụng UAV và là một trong những người sáng lập đơn vị UAV Dobush Hornet 1. Saba trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực này và đã góp công đào tạo nhiều phi công UAV khác”. "Anh ấy từng giải ngũ nhưng không lâu sau lại quay trở lại chiến trường". Thông báo của Lữ đoàn 68 cho biết, Saba đã sử dụng UAV FPV để tiêu diệt một số lượng lớn binh lính Nga và không may tử trận vào ngày 18/10. Lữ đoàn 68 không tiết lộ chi tiết cụ thể về cái chết của Saba. Đồng đội của Saba, Andrei Onistrate, chỉ huy Đại đội UAV tấn công và trinh sát của Lữ đoàn Chasseur độc lập số 68 cho biết, Saba sinh ra và lớn lên ở vùng Rivne Oblast, Ukraine và chỉ riêng anh ta đã tiêu diệt hơn 500 lính Nga. Onistrate nói: “Chúng tôi đã cùng nhau thành lập đơn vị Dobush Hornet (máy bay không người lái). Anh ấy đã đào tạo rất nhiều người điều khiển UAV. Tôi thường nói với mọi người: Nếu mọi người chiến đấu như Saba, chúng tôi đã giành chiến thắng”. Saba thu hút sự chú ý của công chúng vào tháng 8/2023, khi Lữ đoàn Chasseur độc lập số 68 của anh đẩy lùi thành công nhiều cuộc tấn công của Nga từ vùng Luhansk, trên tuyến phòng thủ Kupiyansk-Liman. Có thông tin cho rằng, Saba là người đứng đầu lực lượng tấn công bằng UAV FPV của Lữ đoàn Chasseur số 68 và được chụp ảnh khi đang điều khiển UAV FPV vào tháng 9/2023, trong một nhiệm vụ chiến đấu. Saba được cho là đã thiệt mạng trong chiến đấu trên hướng mặt trận Pokrovsk. Cũng trong ngày 18/10, trang tin Deep State cũng cho biết, Trung tá Ruslan Stepanyuk, thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt của Cơ quan An ninh Ukraine, đã thiệt mạng tại cùng khu vực. Ông là chuyên gia huấn luyện chất nổ hàng đầu. Còn trang web Svpressa.ru của Nga ngày 15/10 cũng cho biết, một phân đội biệt kích của Nga đã nhanh chóng đột phá vào vị trí trung tâm điều khiển UAV của Quân đội Ukraine, nằm trong vành đai rừng ở làng Zeleniy Shlyakh, thuộc khu vực Kursk của Nga bị quân Ukraine chiếm đóng. Mũi đột kích của quân Nga diễn ra nhanh đến mức, các phi công điều khiển UAV của Ukraine không có thời gian để rút lui và buộc phải lao vào cuộc cận chiến. “Các phi công điều khiển UAV của Ukraine bị quân Nga bao vây, nhưng họ đã không đầu hàng, mà hy sinh trong chiến đấu”. Một chỉ huy của Lữ đoàn 93 Kholodny Yar của Ukraine, cho biết, “đây là 9 phi công điều khiển máy bay không người lái giỏi nhất của Quân đội Ukraine, họ là những “anh hùng Ukraine” thực sự, những người được giao nhiệm vụ đặc biệt là yểm trợ cho các lữ đoàn đột phá ở mặt trận Kursk”. Trong bài viết chia buồn của mình, viên sĩ quan trên viết: “Đối với những người dân Ukraine bình thường chưa ra chiến trường, họ không thể hiểu được những chuyên gia này có giá trị như thế nào. Đây là một thảm kịch đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, một tổn thất lớn cho binh lính ở khu vực Kursk”. Do khó khăn về hỏa lực đạn pháo và không có ưu thế trên không, do vậy Quân đội Ukraine đã phải dựa rất nhiều vào hỏa lực của những chiếc UAV 4 trục mang vũ khí tấn công (UAV FPV). Tuy nhiên, tầm hoạt động của các UAV này không xa, do vậy các vị trí điều khiển UAV thường phải nằm sát khu vực chiến tuyến, nên dễ bị hỏa lực và các lực lượng đột kích của Nga tiêu diệt. (Nguồn ảnh: CCTV, CNN, Reuters, Ukrinform).

