Nga tấn công mạnh về bắc Marinka, hạ siêu tăng M1A1 thứ hai

1. Tình hình chiến sự ở khu vực Donetsk, thuộc miền Đông Ukraine vẫn đang diễn ra ác liệt; hiện quân Nga đang tiến công mạnh vào khu vực bắc thị trấn Marinka. Một lính Ukraine cho biết, quân Nga đang dồn ép họ rất nhiều ở Krasnohorivka. Trong tin nhắn video của mình, người lính này cho biết thiếu quân tiếp viện và hỏa lực. 2. Người lính Ukraine nói: “Quân Nga đang ép rất mạnh và liên tục, chúng tôi không có tiếp viện; người chết không được đưa đi và không phải tất cả những người bị thương đều được đưa về tuyến sau. Không có gì cả, thức ăn, vũ khí và thậm chí cả những người lính Azov được ca tụng, họ cũng không có ở đây”. 3. Trong 24 giờ qua, sau cuộc phản công tương đối thành công của Ukraine, thì quân Nga đã quay trở lại vị trí ở Krasnogorovka, nằm ở phía bắc Marinka. Họ đã đột nhập vào thị trấn theo hướng phía đông từ thành phố Donetsk vào tuần trước. 4. Để đáp trả, Quân đội Ukraine đã triển khai ba lữ đoàn tấn công đường không và xe tăng dự bị tới khu vực này. Hiện giao tranh đang diễn ra ở phía nam Krasnogorovka, các đơn vị bộ binh Nga, với sự hỗ trợ của pháo binh, đang tiến dọc theo phố Shevchenko. 5. Hiện chưa có đơn vị nào của Nga tiến vào khu vực nhà máy sửa chữa ô tô và hiện khu vực này, máy bay Su-34 đang thả bom lượn liên tục. Trước đó, tờ New York Times của Mỹ đưa tin về khả năng phòng thủ cực kỳ yếu kém của quân Ukraine ở phía tây Avdiivka. 6. Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước TASS, cố vấn cho người đứng đầu nhà nước Cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), Igor Kimakovsky cho biết, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã tiếp tục tăng quân tiếp viện tới làng Berdychi, nằm ở phía bắc Avdiivka. 7. Làng Berdychi thuộc tuyến phòng thủ thứ hai (cùng với Orlovka và Tonenke) sau khi Avdiivka thất thủ. Vào ngày 29/2 vừa qua, quân Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi trung tâm làng Berdychi về rìa phía tây ngôi làng. Hiện các trận đánh phản công của quân Ukraine cũng vẫn tiếp tục vào làng Orlovka và Tonenke. 8. Thành phố Avdiivka trước đó đã bị quân Nga tràn ngập vào ngày 17/2. Ngay sau đó, quân Nga đã không để quân Ukraine lập tuyến phòng thủ mới, nhanh chóng truy kích quân Ukraine về khu vực phía tây, tiếp tục chiếm các làng Lastochkino, Orlovka, Stepovoye, Severnoe, Orlovka, Tonenke và Berdychi. 9. Còn kênh Military Summary đưa tin, quân Ukraine đang tổ chức phản kích mạnh vào phía tây Avdiivka, họ còn tung cả xe tăng M1A1 Abrams vào tham chiến, nhằm chặn đứng đà tấn công của Nga. Tuy nhiên, siêu tăng này đã phải hứng chịu tổn thất nặng tới 4 chiếc, gồm 2 xe tăng và 2 xe quét mìn dựa vào trên khung gầm của chiếc M1A1. 10. Việc mất xe tăng M1A1 không phải là điều tồi tệ nhất, quân Ukraine buộc phải tung những đơn vị tinh nhuệ nhất vào khu vực này để làm giảm tốc độ tiến quân của Nga. Cho tới nay, động thái này của họ đang có hiệu quả, nhưng vũ khí đã cạn, liệu Ukraine sẽ duy trì được bao lâu, nếu không có thêm viện trợ từ Mỹ? 11. Còn kênh RVvoenkory đưa tin, Cụm quân Trung tâm (Nhóm O) gồm Quân đoàn 1 dân quân Donetsk của Nga, đang giữ vững những làng vừa chiếm được là Orlivka, Tonenkoye và Berdychi ở phía tây Avdiivka. Hiện giao tranh dữ dội đang diễn ra suốt ngày đêm, hai bên sử dụng tất cả các loại vũ khí. 12. Khi thời tiết thuận lợi hơn, Không quân chiến thuật Nga tăng cường các hoạt động tấn công mặt đất, bằng việc tiếp tục không kích hàng loạt vào các vị trí của quân Ukraine bằng bom lượn có điều khiển, gây cho quân Ukraine nhiều thiệt hại. 13. Hãng tin Mỹ CNN cho biết, "Các trận đánh giành Berdychi, Orlovka và Tonenkoye vẫn tiếp tục, quân Nga đã thành công ở khu vực rộng tới 900m, sâu tới 450m và đang cố gắng giành được chỗ đứng ở phần phía nam Orlivka và vượt ra khỏi đông nam Tonenkoye. Họ đã thành công ở phía đông Berdychi và Tonenkoye". 14. Tại làng Berdychi, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 30 của Nga, trong cuộc tấn công đã tiêu diệt thêm một xe tăng M1 Abrams khác. Ở Orlivka thực sự không có chiến tuyến rõ ràng, bởi quyền kiểm soát từng ngôi nhà thay đổi liên tục. Hiện tại, quân Nga đã kiểm soát một phần phía nam làng Orlovka. 15. Kênh Readovka đưa tin, lính Nga ở Avdiivka đã tiêu diệt chiếc xe tăng M1A1 SA Abrams thứ hai. Đầu tiên, chiếc xe tăng bị vô hiệu hóa bằng súng chống tăng RPG, sau đó chiếc xe bị binh sĩ Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 Samara phá hủy. Ở đó, quân Nga cũng phá hủy một chiếc xe công binh M1150 BRM đặt trên khung gầm xe tăng Abrams. 16. Trước đó, các nhà báo của tờ The Washington Post đã phỏng vấn với binh lính thuộc Lữ đoàn xung kích Azov số 3 của Ukraine, lực lượng cuối cùng rút lui khỏi Avdiivka. Họ nói với các nhà báo Mỹ về việc quân đồn trú Ukraine đã hoảng loạn rời khỏi thành phố như thế nào. 17. Trong khi đó truyền thông Nga xác nhận, phó chỉ huy Lữ đoàn 155 của Thủy quân lục chiến Nga đã thiệt mạng do trúng tên lửa HIMARS của Ukraine hôm 27/2, trong một buổi lễ trao thưởng của đơn vị tại làng Olenivka, cách mặt trận gần 13km về phía đông. 18. Theo trang Forbes, sau khi UAV trinh sát của Ukraine phát hiện cuộc tập kết, 2 quả tên lửa dẫn đường GPS M31 đã được bắn đi, mỗi quả chứa 182.000 viên bi bằng thép vonfram xuống khu vực tập trung, khiến 19 người (trong đó có phó chỉ huy lữ đoàn) thiệt mạng và 12 người (trong đó có chỉ huy lữ đoàn) bị thương. 19. Quân đội Nga đã bị tập kích ba lần trong mười ngày vì kiểu động viên trong những buổi lễ tập trung này, hai khu vực tập trung nghe cấp trên “động viên”, bị tên lửa HIMARS của Ukraine tập kích vào ngày 20/2 và 22/2; còn địa điểm tổ chức để nghe cấp trên phát biểu bị tập kích vào ngày 27/2. 20. Military Informant, một blogger chiến tranh người Nga viết: "Không còn là những sai lầm cá biệt" và thẳng thắn chỉ trích lãnh đạo Quân đội Nga chủ quan, đánh giá thấp quân Ukraine trên tiền tuyến, thì hiển nhiên sẽ phải chịu tổn thất lớn (Nguồn ảnh: Reuters, CNN, Topwar, cm.163). Xe tăng M1A1 SA Abrams của Ukraine bị quân Nga tiêu diệt tại làng Berdychi. Nguồn: Topwar.

