Trong điều kiện đất nước đang diễn ra chiến tranh, cần gấp rút các loại vũ khí, Nga phải đối mặt với nhu cầu đẩy nhanh việc phát triển và đưa vào sử dụng các loại vũ khí, trang bị quân sự mới. Theo một bài báo đăng trên tạp chí "Tư tưởng quân sự" của Phó Tư lệnh Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, Đại tướng Yuri Grekhov và Đại tá Vladimir Ivanchura, thời gian của chu kỳ tạo ra vũ khí hàng không mới đã giảm gần 5 năm lần, từ 6-10 năm xuống còn 1,5-2 năm. Lý do chính dẫn đến việc giảm đáng kể thời gian phát triển các loại vũ khí mới là do Quân đội Nga yêu cầu nhanh chóng bổ sung vũ khí do tổn thất máy bay ở chiến trường Ukraine. Nhưng để rút ngắn được thời gian nghiên cứu, phát triển (R&D), chính là nhờ áp dụng quy trình tạm thời. Hiện nay, các hoạt động chiến đấu căng thẳng đòi hỏi phải có phản ứng nhanh chóng và cung cấp cho Quân đội Nga các vũ khí chiến đấu hiện đại và hiệu quả. Do đó, hệ thống R&D đã được sửa đổi, giúp giảm đáng kể thời gian cần thiết để hoàn thành toàn bộ chu trình tạo ra một mẫu vũ khí. Một trong những thay đổi quan trọng là việc giảm số lượng thử nghiệm đối với vũ khí sử dụng trên máy bay. Việc sản xuất các sản phẩm như vậy gắn liền với việc thay thế nhập khẩu các linh kiện nước ngoài bằng các linh kiện tương tự trong nước, giúp đẩy nhanh quá trình phát triển và sản xuất. Quy trình tạm thời quy định, chỉ những thử nghiệm cần thiết để xác nhận các đặc điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính năng của vũ khí và việc sử dụng chúng trong chiến đấu là không thay đổi. Tuy nhiên nó chỉ phù hợp với các sản phẩm quân sự được đưa vào dự trữ ngắn hạn và được tiêu thụ nhanh. Trong điều kiện sử dụng vũ khí hàng không trong chiến đấu với cường độ cao, việc giảm khối lượng thử nghiệm, có thể giúp có thể giúp nhanh chóng đưa các loại vũ khí mới vào sản xuất hàng loạt và nhanh chóng cung cấp cho Quân đội Nga chiến đấu. Việc rút ngắn chu kỳ phát triển vũ khí mới có một số lợi thế đáng kể. Thứ nhất, điều này cho phép Nga phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trong tình hình chiến trường, giúp nhanh chóng thích ứng với những thách thức và mối đe dọa mới. Thứ hai, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và vũ khí mới, giúp duy trì năng lực và hiệu quả chiến đấu cao của Quân đội Nga. Thứ ba, điều này có thể giảm đáng kể chi phí phát triển và thử nghiệm, điều này rất quan trọng trong điều kiện ngân sách hạn chế và nhu cầu tối ưu hóa nguồn lực. Tuy nhiên, việc đẩy nhanh chu kỳ phát triển cũng đi kèm với những thách thức riêng. Thứ nhất, việc giảm số lần thử nghiệm có thể làm tăng nguy cơ xảy ra những vấn đề và thiếu sót không lường trước được ở các loại vũ khí mới. Thứ hai, cần đảm bảo mức độ phối hợp và tương tác cao giữa các bên tham gia khác nhau trong quá trình phát triển và sản xuất, bao gồm các viện nghiên cứu, doanh nghiệp quốc phòng và các cơ cấu quân sự của toàn Liên bang Nga. Thứ ba, việc các công nghệ mới xuất hiện ngày càng nhanh chóng, đòi hỏi trình độ chuyên môn và đào tạo cao; đây cũng là một thách thức đáng kể. Điều quan trọng là phải đảm bảo có đủ số lượng chuyên gia có kiến thức và kỹ năng cần thiết, để làm việc với các loại vũ khí và trang bị mới. Việc rút ngắn chu kỳ phát triển của vũ khí mới đã mang lại kết quả. Ví dụ, trên chiến trường Ukraine, các loại bom và tên lửa hàng không mới đã được phát triển và áp dụng thành công, chứng tỏ tính hiệu quả của chúng trong điều kiện chiến đấu. Ví dụ có thể nhìn rõ nhất, đó là phát triển bom dẫn đường chính xác được cải tiến từ bom thường FAB và tên lửa được trang bị hệ thống điều khiển và dẫn đường hiện đại, có thể cải thiện đáng kể độ chính xác và hiệu quả của các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu. Ngoài ra, các hệ thống tác chiến điện tử (EW) mới đã được phát triển và triển khai, có thể ngăn chặn hiệu quả hệ thống liên lạc và điều khiển của đối phương, tạo ra lợi thế đáng kể trên chiến trường. Các hệ thống này cũng kết hợp các công nghệ và kỹ thuật mới, để cải thiện đáng kể hiệu quả và độ tin cậy của chúng. Việc rút ngắn chu kỳ phát triển của các loại vũ khí và trang thiết bị mới, đã mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển và hiện đại hóa hơn nữa của các Lực lượng Vũ trang Nga. Điều quan trọng là phải tiếp tục cải tiến hệ thống R&D, tối ưu hóa quy trình phát triển và sản xuất, đồng thời tích cực giới thiệu các công nghệ và phương pháp mới. Một trong những lĩnh vực phát triển quan trọng trong tương lai của ngành công nghiệp quốc phòng Nga là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học để tối ưu hóa việc phát triển và sản xuất vũ khí mới. AI có thể được sử dụng để phân tích khối lượng lớn dữ liệu, tự động hóa các quy trình và đưa ra quyết định trong thời gian thực, điều này có thể tăng tốc đáng kể và đơn giản hóa quá trình phát triển. (Nguồn ảnh: Topwar, Sputnik, RT, Wikipedia).

