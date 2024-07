Ngày tổn thất của Không quân Ukraine, 7 chiếc Su-27 bị tấn công

Đêm 30/6, các vụ nổ mạnh đã xảy ra tại căn cứ không quân của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Mirgorod, vùng Poltava. Ba tên lửa Iskander được lắp đầu đạn chùm đã tấn công mục tiêu chiến lược quan trọng của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Thông tin về vụ tấn công tên lửa xuất hiện sau khi lực lượng Không quân Ukraine thông tin về vụ phóng tên lửa về hướng Mirgorod và kêu gọi người dân địa phương khẩn cấp ẩn nấp. Cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander của Nga vào khu vực đỗ máy bay tại sân bay Mirgorod, làm 5 máy bay chiến đấu Su-27 bị phá hủy, gây thiệt hại lớn cho không quân Ukraine. Thông tin này đã được tạp chí Forbes của Mỹ đưa tin, lưu ý rằng vụ việc này là một trong những tổn thất nặng nề nhất đối với Ukraine, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu nổ ra. Cuộc tấn công của Nga vào sân bay Mirgorod đã được xác nhận bởi nhiều nguồn tin. Vào ngày diễn ra cuộc tấn công, 7 máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine đỗ ở ngoài đường lăn. David Axe, chuyên gia quân sự của Forbes, đã cho biết, một UAV trinh sát của Nga đã đóng vai trò quan trọng trong thành công này. UAV trinh sát của Nga đã phát hiện ra máy bay bố trí trên đường lăn, mà không có bất kỳ vật che chắn nào như lưới ngụy trang, lưới chống UAV, mái che hoặc boongke; do vậy 7 chiếc Su-27 trở thành mục tiêu dễ dàng cho cuộc tấn công tên lửa của Nga. Ngay sau đó, 3 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M được lắp đầu đạn chùm của Nga đã tấn công. Cả 7 máy bay đều bị bắn trúng, trong đó có 5 chiếc bị phá hủy và 2 chiếc đang sửa chữa bị hư hại. Đây là một tổn thất lớn đối với Ukraine, đặc biệt là khi xét đến số máy bay chiến đấu hạn chế của họ. Đây có thể là một trong những ngày tổn thất lớn nhất đối với lực lượng Không quân Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. "Có một số tổn thất", quan chức Không quân Yuri Ignat thừa nhận. Các blogger Ukraine nhanh chóng quy tội cho chỉ huy lực lượng Không quân Ukraine, vì đã ra lệnh cho máy bay đỗ ngoài trời gần khu vực chiến tuyến. "Hàng nghìn năm chiến tranh nhưng chúng ta chẳng học được gì", một blogger Ukraine cho biết. “Đây chỉ là sự ngu ngốc, khi Nga sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Iskander-M mang đầu đạn chùm, đã phá hủy được 5 chiếc SU-27 của Không quân Ukraine và làm hư hại 2 chiếc khác, tất cả đều đỗ ngoài trời tại Căn cứ Không quân Mirgorod. Bất kỳ ai phụ trách căn cứ này đều cần phải bị sa thải”, nhà phân tích WarVehicleTracker của OSINT viết. Cuộc tấn công vào sân bay Mirgorod là một trong nhiều cuộc tấn công của Nga vào các căn cứ không quân dễ bị tấn công của Ukraine. Thậm chí gần đây, UAV tự sát Lancet của Nga đã tấn công ít nhất bốn máy bay Ukraine tại căn cứ không quân Dolgintsevo ở miền nam Ukraine, gần Kryvyi Rih, chỉ cách mặt trận 70km. Mùa thu năm ngoái, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã làm Không quân Ukraine bất ngờ, phá hủy hai máy bay chiến đấu MiG-29. Vào tháng 11/2023, một cuộc tấn công khác đã phá hủy một máy bay cường kích Su-25. Sau đó, một cuộc tấn công bằng UAV thứ tư, đã đánh trúng một chiếc Su-25 khác đang bay. Ngoài ra, tên lửa đạn đạo Iskander đã phá hủy hai chiếc Su-27 ở Mirgorod. Điều này nâng tổng số máy bay chiến đấu của Ukraine bị mất do các cuộc tấn công của Nga trong chín tháng qua lên ít nhất 8 chiếc. Những tổn thất này là đáng kể và khó có thể thay thế đối với Ukraine. Máy bay Su-27 của Ukraine do Liên Xô thiết kế, chế tạo từ thời Chiến tranh Lạnh; đây là loại máy bay chiến đấu chiếm ưu thế trên không hạng nặng, đối thủ của F-15 của Mỹ. Su-27 được biết đến với tầm bay ấn tượng, radar rất mạnh và khả năng cơ động nhanh nhẹn, khiến nó trở thành đối thủ đáng gờm trong không chiến. Không quân Ukraine thừa hưởng những máy bay này, sau khi Liên Xô tan rã và kể từ đó đã duy trì và sử dụng chúng như một vũ khí quan trọng trong hệ thống phòng thủ của mình. Ukraine đã nỗ lực nâng cấp những chiếc Su-27 để cải thiện hiệu suất và độ tin cậy. Những cải tiến bao gồm, hiện đại hóa các hệ thống radar để thu thập và theo dõi mục tiêu tốt hơn, cũng như cải thiện thiết bị điện tử hàng không để cải thiện khả năng dẫn đường và liên lạc. Do thiếu vũ khí hàng không hiện đại, nên Ukraine dưới sự giúp đỡ của chuyên gia phương Tây, đã nỗ lực cải tiến, để Su-27 của họ có thể sử dụng vũ khí của phương Tây, như tích hợp tên lửa không đối đất Storm Shadow, cũng như nâng cấp hệ thống điện tử hàng không, để tương thích với các tiêu chuẩn của NATO. Các loại vũ khí được trang bị trên Su-27 của Ukraine bao gồm vũ khí hỗn hợp các loại thời Liên Xô và có thể là vũ khí phương Tây. Vũ khí tiêu chuẩn bao gồm tên lửa không đối không R-27 và R-73, cũng như nhiều loại bom và tên lửa không điều khiển, cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Với các bản nâng cấp đang diễn ra, Su-27 có khả năng tích hợp các vũ khí phương Tây như sử dụng tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn AIM-120 và tầm ngắn AIM-9 Sidewinder, điều này sẽ tăng cường đáng kể khả năng không chiến của máy bay. Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin rằng, việc Quân đội Nga tăng tần suất tấn công tên lửa vào các sân bay ở Mirgorod và Starokonstantinov, là màn diễn tập huấn luyện tấn công máy bay F-16, trong trường hợp chúng được chuyển đến Ukraine và đóng quân tại các căn cứ không quân này. (Nguồn ảnh: X, RT, Wikipedia, Ukrinform, Forbes). Nga tập kích hỏa lực vào sân bay Mirgorod của Ukraine. Nguồn: X.

