Nga nghiên cứu hệ thống hiệu chỉnh đường bay của tên lửa ATACMS

Chuyên gia cho biết, Quân đội Nga đã thu được một đầu đạn tên lửa ATACMS, được trang bị hệ thống dẫn đường và ba con quay hồi chuyển vòng laser, giúp duy trì quỹ đạo đạn đạo. Ngoài ra, một ăng-ten GPS được sử dụng để hiệu chỉnh trong các phần đầu và cuối của quỹ đạo đạn đạo. Chuyên gia Nga tuyên bố: "Chúng tôi có khả năng phân tích hiệu suất của hệ thống tên lửa trong suốt giai đoạn đầu hiệu chỉnh khi nó đi theo một đường đạn đạo phức tạp". Ngày 24/6, Điện Kremlin cáo buộc thẳng thừng Mỹ về cuộc tấn công vào thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Nga nói Ukraine đã dùng các tên lửa ATACMS do Mỹ cấp để thực hiện vụ tấn công khiến ít nhất 4 người chết (trong đó có 2 trẻ em) và 151 người bị thương (gồm hàng chục trẻ em). Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn được 4 tên lửa ATACMS trên không trung, còn quả thứ 5 đi chệch khỏi quỹ đạo và phát nổ đầu đạn chùm ở khoảng không phía trên bãi biển đông đúc. Kết quả là các mảnh đạn chùm rơi xuống khiến nhiều dân thường bị thương. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng giới chuyên gia Mỹ đã thiết lập tọa độ bay cho các tên lửa ATACMS dựa trên thông tin từ vệ tinh do thám của Mỹ. Việc Nga đổ lỗi cho Mỹ trong vụ tấn công ở Crimea được coi là một bước leo thang. Theo Reuters, giới chức Nga nhận định cuộc xung đột này đang bước vào giai đoạn leo thang nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Thời gian qua, một số nước phương Tây do dự trong việc cung cấp các loại vũ khí có tầm tấn công xa hơn và tinh vi hơn cho quân đội Ukraine vì lo ngại có thể khiêu khích Nga. Tuy nhiên, vào những thời điểm Kiev gặp khó khăn trong việc giữ vững phòng tuyến trước quân đội lớn hơn và được trang bị vũ khí tốt hơn của Nga, các nhà lãnh đạo phương Tây đã dần vượt qua những "lằn ranh đỏ" và hỗ trợ nhiều hơn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hồi tháng 4 xác nhận Mỹ đã bí mật cung cấp cho Ukraine các tên lửa ATACMS tầm xa theo chỉ đạo của Tổng thống Biden. Với tầm bắn 300km, các tên lửa ATACMS này cho phép Ukraine tấn công vào bất kỳ nơi nào trên các phần lãnh thổ Ukraine mà Nga đang kiểm soát, trong đó có bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014). Trước vụ tấn công ngày 23/6, Ukraine từng dùng tên lửa ATACMS để tấn công Crimea. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov, hồi tháng 5 có 10 quả ATACMS nhắm tới cầu Crimea đã bị bắn hạ. ATACMS là hệ thống tên lửa đất đối đất được Quân đội Mỹ phát triển, có khả năng tấn công tầm xa, chính xác chống lại nhiều mục tiêu khác nhau, bao gồm hệ thống phòng không, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của đối phương cũng như các cứ điểm hậu cần. Tên lửa ATACMS có nhiều kích thước và cấu hình khác nhau, nhưng nhìn chung chúng dài khoảng 13 feet và có đường kính khoảng 24 inch. Trọng lượng của tên lửa có thể thay đổi tùy thuộc vào từng biến thể cụ thể, nhưng thường dao động từ 3.600 đến 3.800 pound. Những kích thước này cho phép tên lửa được phóng từ nhiều bệ phóng, bao gồm Hệ thống tên lửa phóng loạt M270 [MLRS] và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 [HIMARS]. Hệ thống đẩy của ATACMS là động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, cung cấp lực đẩy cần thiết để đạt được khả năng tầm xa của nó. Động cơ đẩy nhiên liệu rắn có một số ưu điểm, bao gồm thiết kế đơn giản hơn, yêu cầu bảo trì giảm và khả năng lưu trữ trong thời gian dài mà không làm giảm đáng kể hiệu suất. Điều này khiến ATACMS trở thành một lựa chọn đáng tin cậy để triển khai nhanh chóng và sử dụng trong nhiều tình huống hoạt động khác nhau. ATACMS có nhiều loại hệ thống, mỗi loại được thiết kế riêng theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Các biến thể chính bao gồm Block I, Block IA và Block IA Unitary. Biến thể Block I mang đầu đạn chùm, trong khi các biến thể Block IA và Block IA Unitary được trang bị đầu đạn đơn để tấn công chính xác. Mỗi loại hệ thống cung cấp các khả năng riêng biệt, cho phép chỉ huy lựa chọn tùy chọn phù hợp nhất dựa trên mục tiêu và mục tiêu nhiệm vụ. Các loại đầu đạn sử dụng cho tên lửa ATACMS được thiết kế để tấn công nhiều loại mục tiêu. Biến thể Block I có đầu đạn chùm, có khả năng phân tán nhiều loại đạn con trên một khu vực rộng, giúp nó có hiệu quả chống lại các mục tiêu phân tán như quân địch và xe hạng nhẹ. Mặt khác, các biến thể Block IA và Block IA Unitary được trang bị đầu đạn đơn nhất, mang lại một lượng thuốc nổ duy nhất, có sức nổ cao để tấn công chính xác vào các mục tiêu cứng hoặc có giá trị cao. Phạm vi hoạt động của ATACMS thay đổi tùy thuộc vào biến thể cụ thể. Biến thể Block I có phạm vi khoảng 165 km, trong khi các biến thể Block IA và Block IA Unitary có thể đạt tới khoảng cách lên tới 300 km. Khả năng mở rộng phạm vi này cho phép hệ thống tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ của đối phương, mang lại lợi thế chiến thuật đáng kể và tăng cường hiệu quả hoạt động. (Nguồn ảnh: Defense, Topwar, DVIDS, Wikipedia, Medium, Own sources, Sputnik, Telegram, US Army).

