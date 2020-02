Nga nghiệm thu "siêu xe tăng" T-90M Proryv-3 với kiểu dáng mới lạ

Theo thông tin mới nhất vừa được Rostec đăng tải, phiên bản mới của xe tăng T-90 là T-90M Proryv-3 (Đột Phá-3) đã xuất sắc vượt qua vòng thử nghiệm ngặt nghèo do quân đội Nga đề ra. Nguồn ảnh: Defence-blog. Dựa trên những tài liệu được Nga công khai, T-90M là phiên bản nâng cấp cải tiến rất sâu từ phiên bản xe tăng chủ lực T-90 được ra đời từ thời Liên Xô. Nguồn ảnh: Defence-blog. So với phiên bản cũ, T-90M được trang bị hệ thống pháo 125mm 2A46M với hệ thống ổn định nòng pháo và cơ chế chống giật cải tiến sâu. Nguồn ảnh: Defence-blog. Ngoài ra, khẩu pháo chính của T-90M cũng vẫn có khả năng triển khai tên lửa chống tăng 9K119 để tăng hiệu quả và tầm tiêu diệt xe tăng đối phương trên chiến trường. Nguồn ảnh: Defence-blog. So sánh với T-90A, điểm mạnh của T-90M đó là nó có tháp pháo hàn hoàn toàn cùng với thiết kế giáp phản ứng nổ đặt với các mô-đun chờ đặt xung quanh tháp pháo. Nguồn ảnh: Defence-blog.Xe tăng chủ lực T-90M còn được trang bị hệ thống kiểm soát hoả lực Kalina mới bậc nhất của Nga hiện nay. Kèm theo đó là hệ thống súng máy điều khiển Kord-MT từ xa. Nguồn ảnh: Defence-blog. Với hệ thống súng máy này, T-90M có thể khai hoả tiêu diệt mục tiêu bay hoặc bộ binh đối phương trong khi kíp chiến đấu không cần phải thò ra khỏi xe, hoàn toàn an toàn từ phía bên trong. Nguồn ảnh: Defence-blog. Theo truyền thông Nga, hợp đồng mua những chiếc T-90M Proryv-3 đầu tiên của quân đội Nga đã "được tiến hành" và trong tương lai, rất có thể phiên bản xe tăng này sẽ thay thế hoàn toàn cho các phiên bản T-90A hiện tại Nga đang sử dụng. Nguồn ảnh: Defence-blog. Mặc dù có sức mạnh khá vượt trội nhưng tới nay, Nga vẫn chưa "đả động" gì tới vấn đề xuất khẩu loại xe tăng chủ lực T-90M Proryv-3 này. Nguồn ảnh: Defence-blog. Trong tương lai nếu Proryv-3 được xuất khẩu, rất có thể nó sẽ là phiên bản xe tăng chủ lực mạnh nhất thế giới mà mọi quốc gia đều có thể tiếp cận được. Nguồn ảnh: Defence-blog. Mời độc giả xem Video: Phiên bản xe tăng T-90MS được Nga xuất khẩu sang Trung Đông.

