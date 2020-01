Phiên bản hoàn hảo nhất của xe tăng T-90 Việt Nam mạnh đến mức nào?

Xe tăng T-90M đáp ứng được hầu hết những yêu cầu kỹ chiến thuật của chiến tranh hiện đại về hỏa lực, cấp độ bảo vệ, khả năng sống còn và cơ động, hệ thống liên lạc, chỉ huy và điều khiển hỏa lực. Các chuyên gia quân sự đánh giá, T-90M về tính năng chỉ đứng thứ hai sau xe tăng T-14 Armata về khả năng chiến đấu trong Quân đội Nga. T-90M được lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại Kalina, kết hợp hệ thống điều khiển vũ khí và cơ sở dữ liệu thông tin cấp chiến thuật, liên kết các phương tiện tác chiến trên cùng tuyến chiến đấu, kính ngắm "thông minh" của trưởng xe và pháo thủ; hệ thống các cảm biến thu thập thông tin cần thiết cho phát bắn. Ưu điểm của T-90M là sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực hỏa lực kỹ thuật số Kalina; đây là tổ hợp kính ngắm pháo thủ đa kênh Sosna-U và kính ngắm – quan sát toàn cảnh đa kênh PK PAN. Với hệ thống Kalina, cung cấp cho kíp xe khả năng tìm kiếm, nhận dạng, theo dõi tự động và bắn trúng mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Về vũ khí, T-90M được trang bị giống như T-14 Armata, xe được lắp đặt pháo nòng trơn kiểu mới cỡ nòng 125 mm 2А82-1М, độ bền nòng đã được nâng lên đến 900 phát. So với các loại pháo tăng trước đây của Nga, pháo tăng mới có thể bắn với độ chụm được tăng lên từ 15 đến 20%, độ chính xác khi bắn trong hành tiến tăng gần gấp đôi so với các xe tăng cùng chủng loại trước đây. Pháo 2А82-1М không chỉ có nòng dài hơn mà còn có buồng đạn dài hơn, cho phép sử dụng đạn xuyên giáp thoát vỏ, có chiều dài đạt tới 900 mm; hệ thống nạp tự động đã được nâng cấp để nó có thể đồng bộ với viên đạn có chiều dài tăng lên. Pháo 2А82-1М sử dụng loại đạn xuyên giáp thoát vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS) mới nhất của Nga "Vượt tốc-1" và "Vượt tốc-2". Đạn xuyên "Vượt tốc-1" sử dụng lõi thanh xuyên bằng vonfram, "Vượt tốc-2" bằng uranium nghèo. Do chiều dài của đạn tăng thêm, đã tăng khả năng xuyên giáp từ 500-600 mm thép đồng nhất (RHA) của loại đạn cũ lên tới 800-900 mm RHA. Ngay cả bán cầu trước của các loại MBT NATO, nơi được bảo vệ tốt nhất cũng dễ bị xuyên thủng bởi đạn xuyên "Vượt tốc-1" và "Vượt tốc-2".

Về vũ khí phụ, tháp pháo lắp đặt súng máy phòng không điều khiển từ xa cỡ nòng 12,7mm, cơ số đạn 300 viên. Súng máy song song PKT 7,62mm có cơ số đạn 1.280 viên. T-90M được lắp đặt hệ thống giáp phản ứng nổ mới Relic; với lớp giáp Relic, T-90M không chỉ có thể chịu được tất cả các loại đạn pháo tăng của NATO, mà còn chống lại các tên lửa chống tăng hạng nặng có điều khiển. Tăng cường cho lớp giáp, một số vị trí trên xe còn được trang bị lớp giáp lồng, giáp lưới bổ sung, để chống đạn nổ lõm và hệ thống phòng thủ chủ động Arena-M. Sự an toàn của kíp xe T-90M đã được hết sức quan tâm, khi cải tiến khoang đạn thành khoang riêng, kiểu "bu gà" ở phía sau tháp pháo, giống các xe tăng phương Tây; nếu tình huống xe bị trúng đạn, sẽ không thể gây kích nổ khoang đạn, do khoang đạn có vách ngăn cách biệt với khoang chiến đấu. Về khả năng cơ động, T-90M được trang bị động cơ diesel V-92S2F hoàn toàn mới, với công suất 1.130 hp (cao hơn 130 hp với động cơ cũ), cho xe công suất đạt 22,5 hp/tấn khối lượng; xích xe cũng có nhiều cải tiến, cho khả năng vượt qua những khu vực đất yếu và cát lún một cách dễ dàng. T-90M có tốc độ trên đường cao tốc đạt 70 km/h, trên địa hình gồ ghề đến 50 km/h. Dự trữ hành trình trên đường cao tốc: 550 km, trên địa hình gồ ghề: 400 km; trọng lượng chiến đấu dưới 50 tấn, dễ dàng vượt dốc 30 độ, cũng như hào và vách hụt. Có một sự bổ sung quan trọng, giúp cải thiện hiệu suất của xe tăng, đó là lắp thêm một động cơ diesel phụ, để chạy máy phát điện khi động cơ chính không hoạt động, giúp tiết kiệm giờ máy nổ của động cơ chính và nhiên liệu. Số lượng T-90M sản xuất mới với số lượng chỉ 60 chiếc, khoảng 400 T-90M sẽ được nâng cấp từ T-90A; ngay trong năm 2020, Quân đội Nga đưa vào trang bị ít nhất là một tiểu đoàn đồng bộ T-90M. Video Vừa về đến Việt Nam, xe tăng T-90 đã được đưa ngay vào trực chiến - Nguồn: Phu Dong

Xe tăng T-90M đáp ứng được hầu hết những yêu cầu kỹ chiến thuật của chiến tranh hiện đại về hỏa lực, cấp độ bảo vệ, khả năng sống còn và cơ động, hệ thống liên lạc, chỉ huy và điều khiển hỏa lực. Các chuyên gia quân sự đánh giá, T-90M về tính năng chỉ đứng thứ hai sau xe tăng T-14 Armata về khả năng chiến đấu trong Quân đội Nga. T-90M được lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại Kalina, kết hợp hệ thống điều khiển vũ khí và cơ sở dữ liệu thông tin cấp chiến thuật, liên kết các phương tiện tác chiến trên cùng tuyến chiến đấu, kính ngắm "thông minh" của trưởng xe và pháo thủ; hệ thống các cảm biến thu thập thông tin cần thiết cho phát bắn. Ưu điểm của T-90M là sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực hỏa lực kỹ thuật số Kalina; đây là tổ hợp kính ngắm pháo thủ đa kênh Sosna-U và kính ngắm – quan sát toàn cảnh đa kênh PK PAN. Với hệ thống Kalina, cung cấp cho kíp xe khả năng tìm kiếm, nhận dạng, theo dõi tự động và bắn trúng mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết. Về vũ khí, T-90M được trang bị giống như T-14 Armata, xe được lắp đặt pháo nòng trơn kiểu mới cỡ nòng 125 mm 2А82-1М, độ bền nòng đã được nâng lên đến 900 phát. So với các loại pháo tăng trước đây của Nga, pháo tăng mới có thể bắn với độ chụm được tăng lên từ 15 đến 20%, độ chính xác khi bắn trong hành tiến tăng gần gấp đôi so với các xe tăng cùng chủng loại trước đây. Pháo 2А82-1М không chỉ có nòng dài hơn mà còn có buồng đạn dài hơn, cho phép sử dụng đạn xuyên giáp thoát vỏ, có chiều dài đạt tới 900 mm; hệ thống nạp tự động đã được nâng cấp để nó có thể đồng bộ với viên đạn có chiều dài tăng lên. Pháo 2А82-1М sử dụng loại đạn xuyên giáp thoát vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS) mới nhất của Nga "Vượt tốc-1" và "Vượt tốc-2". Đạn xuyên "Vượt tốc-1" sử dụng lõi thanh xuyên bằng vonfram, "Vượt tốc-2" bằng uranium nghèo. Do chiều dài của đạn tăng thêm, đã tăng khả năng xuyên giáp từ 500-600 mm thép đồng nhất (RHA) của loại đạn cũ lên tới 800-900 mm RHA. Ngay cả bán cầu trước của các loại MBT NATO, nơi được bảo vệ tốt nhất cũng dễ bị xuyên thủng bởi đạn xuyên "Vượt tốc-1" và "Vượt tốc-2".

Về vũ khí phụ, tháp pháo lắp đặt súng máy phòng không điều khiển từ xa cỡ nòng 12,7mm, cơ số đạn 300 viên. Súng máy song song PKT 7,62mm có cơ số đạn 1.280 viên. T-90M được lắp đặt hệ thống giáp phản ứng nổ mới Relic; với lớp giáp Relic, T-90M không chỉ có thể chịu được tất cả các loại đạn pháo tăng của NATO, mà còn chống lại các tên lửa chống tăng hạng nặng có điều khiển. Tăng cường cho lớp giáp, một số vị trí trên xe còn được trang bị lớp giáp lồng, giáp lưới bổ sung, để chống đạn nổ lõm và hệ thống phòng thủ chủ động Arena-M. Sự an toàn của kíp xe T-90M đã được hết sức quan tâm, khi cải tiến khoang đạn thành khoang riêng, kiểu "bu gà" ở phía sau tháp pháo, giống các xe tăng phương Tây; nếu tình huống xe bị trúng đạn, sẽ không thể gây kích nổ khoang đạn, do khoang đạn có vách ngăn cách biệt với khoang chiến đấu. Về khả năng cơ động, T-90M được trang bị động cơ diesel V-92S2F hoàn toàn mới, với công suất 1.130 hp (cao hơn 130 hp với động cơ cũ), cho xe công suất đạt 22,5 hp/tấn khối lượng; xích xe cũng có nhiều cải tiến, cho khả năng vượt qua những khu vực đất yếu và cát lún một cách dễ dàng. T-90M có tốc độ trên đường cao tốc đạt 70 km/h, trên địa hình gồ ghề đến 50 km/h. Dự trữ hành trình trên đường cao tốc: 550 km, trên địa hình gồ ghề: 400 km; trọng lượng chiến đấu dưới 50 tấn, dễ dàng vượt dốc 30 độ, cũng như hào và vách hụt. Có một sự bổ sung quan trọng, giúp cải thiện hiệu suất của xe tăng, đó là lắp thêm một động cơ diesel phụ, để chạy máy phát điện khi động cơ chính không hoạt động, giúp tiết kiệm giờ máy nổ của động cơ chính và nhiên liệu. Số lượng T-90M sản xuất mới với số lượng chỉ 60 chiếc, khoảng 400 T-90M sẽ được nâng cấp từ T-90A ; ngay trong năm 2020, Quân đội Nga đưa vào trang bị ít nhất là một tiểu đoàn đồng bộ T-90M. Video Vừa về đến Việt Nam, xe tăng T-90 đã được đưa ngay vào trực chiến - Nguồn: Phu Dong