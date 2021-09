Nga ném siêu bom nghiền nát khủng bố ở Syria trong nháy mắt

Theo thông tin được truyền thông Nga đăng tải, không quân nước này vừa sử dụng một loại " siêu bom" để tấn công khủng bố tại Syria, gây ra thiệt hại nặng nề "không thể tính toán" cho lực lượng này. Loại bom được Nga sử dụng là bom nhiệt áp, thứ vũ khí được ví với "vũ khí nguyên tử chiến thuật" và không có bụi phóng xạ. Sức công phá của loại bom này lớn gấp nhiều lần bom thông thường, dù có cùng kích thước. Vụ tấn công được Nga thực hiện cách đây vài ngày, các máy bay chiến đấu của lực lượng này đã tấn công thẳng vào lực lượng khủng bố do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đang trú ngụ tại tỉnh Idlib. Theo trang Avia của Nga, chỉ một quả bom duy nhất đã hủy diệt một vùng bán kính rộng lớn, một số lượng lớn các tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Khác với bom thông thường, bom nhiệt áp hay vũ khí nhiệt áp có sức công phá cực kỳ khủng khiếp, chúng gây ra nhiều sóng chấn động và thời gian rung chấn cũng lâu hơn so với bình thường. Ngoài khả năng sát thương khủng khiếp, bom nhiệt áp còn có tác dụng rất tốt nếu sử dụng để phá hủy công trình kiên cố của đối phương. Sức công phá cực lớn và kéo dài của chúng đủ để hạ gục nhiều kiểu công sự kiên cố. Ngay cả trong trường hợp công sự của đối phương đủ chắc chắn để sống sót sau một vụ nổ nhiệt áp, đối phương ở bên trong công sự vẫn có thể sẽ thiệt mạng, do loại bom này sẽ đốt hết không khí xung quanh bán kính hàng nghìn mét, khiến người và sinh vật sống bị ngạt thở. Tuy nhiên đây cũng là điểm yếu của bom nhiệt áp. Do cần tới oxy để tăng sức công phá, các loại bom nhiệt áp thường được trộn sẵn oxy theo tiêu chuẩn 15% thuốc nổ - 75% oxi và 10% các hợp chất khác. Việc oxy chiếm tỷ lệ quá lớn, cũng khiến sức công phá của bom bị giảm thiểu đi phần nào. Trong trường hợp tác chiến ở địa hình cao có không khí loãng, hoặc chiến đấu trong tình trạng thời tiết xấu, sức công phá của bom nhiệt áp sẽ bị thấp đi đáng kể so với việc tác chiến trong điều kiện lý tưởng, độ ẩm thấp. Tới nay, Nga vẫn là quốc gia sở hữu loại bom nhiệt áp nguy hiểm nhất thế giới, mang tên "Cha của các loại bom". Loại bom này được cho là có sức nổ gấp 4 lần "Mẹ của các loại bom" - loại bom phi hạt nhân nguy hiểm nhất mà Mỹ sở hữu. Khi cháy, nhiệt độ trong bán kính gần vụ nổ có thể lên tới 3000 độ C, đốt cháy mọi loại vật liệu nhân tạo như xi-măng, gạch, thép. Không ít quốc gia trên thế giới đã lên tiếng yêu cầu cấm sử dụng bom nhiệt áp trong mọi điều kiện, vì mức độ tàn phá kinh khủng và quá dã man mà chúng mang lại. Hình ảnh mô phỏng của một vụ nổ bom nhiệt áp. Thông thường bom nhiệt áp sẽ được kích nổ từ trên không để tăng tối đa bán kính ảnh hưởng - tương tự như bom hạt nhân. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh vụ nổ nhiệt áp của không quân Nga, tiêu diệt cùng lúc một loạt các tay súng khủng bố ở Syria. Nguồn: Avia.



