Đột nhập lò vũ khí phiến quân Syria, kinh hoàng những thứ bên trong

Vì điều kiện tác chiến bị cô lập và thiếu thốn nên các phiến quân nổi dậy Syria phải tận dụng mọi thứ có thể sử dụng được để chế tạo vũ khí sát thương. Họ sản xuất đủ loại vũ khí thô sơ từ mìn, bom, súng cối đến pháo phản lực hoặc xe bọc thép. Ảnh: Giàn ná thun được hàn bằng sắt và gia cố bằng gạch bê tông để bắn lựu đạn đi xa hơn. Một biến thể khác của Trebuchet, thứ vũ khí được sử dụng thời Trung cổ để phá thành. Trong ảnh là các phiến quân đang dung Trebuchet chế từ sắt thép và gia cố bằng gạch bê tông để bắn đi quả lựu đạn tự chế. Ảnh: Những chai bom xăng Molotov phiên bản Aleppo được các chiến binh Syria tự do đang châm chất đốt vào trong chai thủy tinh. Các chiến binh tại Aleppo sử dụng các nhà máy hay khu xưởng bị bỏ hoang để chế tạo những loại vũ khí có sát thương lớn hơn cho phía quân chính phủ. Trong ảnh là các vỏ đạn cối sau khi được đúc và tiện, mài cho giống hình dạng một quả đạn cối bình thường. Ảnh: Một kĩ sư - phiến quân đang thả thử quả cối hoàn chỉnh chưa chứa thuốc nổ vào nòng khẩu cối tự chế khá thô sơ. Tuy vậy họ cũng biết dựa vào khoa học công nghệ để áp dụng lên cách sử dụng vũ khí trong điều kiện khá hạn chế của mình. Ảnh: Các chiến binh đang dùng máy tính bảng của Apple để đo và tính toán phần tử bắn của một khẩu cối tự chế. Ảnh: Các chiến binh Quân đội Syria tự do sử dụng la bàn điện tử trên điện thoại thông minh để giúp họ nhắm mục tiêu gần sân bay quân sự Menagh, Aleppo. Đó cũng là một dàn pháo phóng loạt tự chế. Ngoài ra còn có các loại tên lửa không dẫn đường được làm ra để phá hủy các mục tiêu quân sự lớn của quân đội Syria. Ảnh: Các chiến binh Quân đội Syria tự do chuẩn bị một tên lửa tự chế trước khi phóng nó về phía sân bay quân sự ở phía bắc Aleppo. Để tác chiến ở cự ly gần, lựu đạn tự chế dùng để tấn công các đối tượng ẩn nấp trong các căn phòng. Chúng được sử dụng để chứa thuốc nổ và bi sắt, khai hỏa bằng cách đốt dây cháy chậm và ném đi. Ảnh: Một phiến quân chuẩn bị ném lựu đạn tự chế. Về mìn tự chế (IED), các chiến binh sản xuất các loại mìn tự tạo làm từ vỏ bình cứu hỏa, bình gas, bình khí nén, hoặc nồi cơm điện. Ảnh: Phiến quân kiểm tra các loại IED dùng để phá hủy xe tải hoặc các thiết bị cơ giới trên đường. Loại mìn chống bộ binh thì họ sẽ làm từ các ống cỡ lớn và hàn thêm mảnh sắt, nhồi đinh cùng thuốc nổ vào bên trong.Tất cả chúng đều kích nổ bằng điện hoặc hẹn giờ tùy mục đích sử dụng. Ảnh: Một loại mìn gây thương vong sinh lực địch đang hoàn thiện. Ngoài vũ khí, một thứ không thế thiếu đó là xe bọc thép, nhằm đảm bảo an toàn và cơ động cho phiến quân. Ảnh: Một chiếc xe bọc sắt tự chế có tên Sham 1 ở khu vực Khan al-Assal, Aleppo. Để tăng tính cơ động và gây bất ngờ cho địch thủ, phe nổi dậy độ chế rất nhiều phiên bản cơ giới gắn súng máy hạng nặng W85 do Trung Quốc sản xuất dựa trên nguyên mẫu DSHK của Liên Xô cỡ đạn 12 Như vậy nó sẽ trở thành hỏa lực cơ giới đa năng vừa có thể tấn công mặt đất hoặc dùng bắn máy bay khi cần. Ảnh: Một khẩu W85 gắn trên xe máy đang khai hỏa vào mục tiêu. Một vũ khí gây kinh hoàng nhất mà phe nổi dậy có thể chế tạo không thể không nhắc tới đó là loại xe phóng loạt cỡ lớn được đăt tên Borkan (núi lửa). Nó như một phiên bản phóng loạt di động thô sơ với các ống phóng được lấy từ các ống thép cỡ lớn phục vụ mục đích công nghiệp, gắn vào các loại xe. Ảnh: một thợ hàn đang cố gắng hoàn thiện các ống phóng Borkan lên 1 chiếc xe ủi. Đạn của nó là những bình gas đã qua sử dụng được chế tạo thêm phần đuôi và đầu chạm nổ. Trong thân chúng sẽ được đổ đầy chất nổ, trông chúng giống như đạn chống ngầm nhưng dùng trên cạn. Nguồn thuốc nổ có thể mua từ chợ đen hoặc tái sử dụng từ những quả đạn hỏng của quân chính phủ hoặc từ các kho đạn được chiếm được. Ảnh: Phiến quân đang vừa nhồi thuốc nổ vào quả đạn Borkan và vừa hút thuốc. Vì là những loại khí tài thô sơ từ các thợ chế tạo “vũ khí bất đắc dĩ”, tuy gây tổn thất nhất định cho quân chính phủ Syria nhưng vì độ an toàn và chính xác không đảm bảo nên hậu quả nó gây ra cho chính phiện quân và dân thường trong khu vự còn cao hơn. Tính đến thời điểm này đã có khoảng 400.000 người Syria bị thiệt mạng vì nội chiến, một con số khủng khiếp. Ảnh: Xe “tên lửa phóng loạt tự hành” Borkan ra vị trí chuẩn bị khai hỏa. Video Chỉ huy liên minh phiến quân lớn nhất Syria bị tiêu diệt - Nguồn: Vietnam+

