Nga nâng cấp hệ thống phòng thủ bờ, Việt Nam có nên học hỏi?

Đạn tên lửa Onyx vừa được Hải quân Nga công bố trong buổi bắn thử nghiệm, là phiên bản nâng cấp thuộc hệ thống phòng thủ bờ Bastion-P, của lực lượng phòng thủ bờ Hải quân Nga. Do là phiên bản mới nên đạn tên lửa Onyx của Bastion, được đánh giá có những tính năng ưu việt hơn tên lửa thế hệ 5 NSM, do Na Uy sản xuất đang được NATO triển khai tại Ba Lan. Onyx là loại tên lửa mới được phát triển của quân đội Nga, có tốc độ siêu âm và đạt tốc độ 2,6 Mach. Dòng tên lửa này có tính cơ động rất cao, với đường bay rất phức tạp, với tầm bắn 300 km. Tên lửa đạt độ cao lên đến 15.000 m và sau đó bổ nhào xuống, bay ở độ cao 10 - 15 mét trên mực nước biển. Nhờ đó, các phương tiện ra đa trên biển của đối phương, rất khó để phát hiện ra nó. Khi tên lửa đầu tiên của hệ thống nắm bắt được mục tiêu, ngay lập tức nó truyền tải thông tin đến tên lửa khác. Do đó, tên lửa Onyx biết cách để phân phối tiêu diệt các mục tiêu. Trong khi đó, tên lửa NSM của NATO mới chỉ đạt tốc độ cận âm. NSM dài 3,96 m, mang theo đầu đạn nặng 125 kg, tầm bắn tối đa khoảng 185 km, còn thua xa so với tên lửa Onyx. Tên lửa được trang bị công nghệ dẫn hướng rất hiện đại, kết hợp giữa dẫn hướng quán tính, hệ thống định vị toàn cầu GPS. Ở giai đoạn cuối, tên lửa khóa mục tiêu bằng cảm biến hình ảnh hồng ngoại thụ động 2 băng tần, cho phép phân biệt các mục tiêu trong môi trường lộn xộn. Ngoài ra, một trong những tính năng quan trọng khác của Onyx là khả năng dẫn hướng và tấn công chính xác để tiêu diệt các mục tiêu. Theo đó, tên lửa Onyx được cho là một trong những tên lửa chống hạm đầu tiên trên thế giới được trang bị đầu dò hồng ngoại và camera chuyên dụng, có khả năng phân biệt và nhận dạng được từng hình dáng của những tàu chiến riêng lẻ. Tính năng này cho phép nó tự động bỏ qua các mục tiêu dân sự như tàu cá, tàu hàng... để lựa chọn ra một tàu chiến đối phương và tấn công phá hủy chúng. Một tính năng mà chúng ta chỉ nghĩ ở trong các phim khoa học viễn tưởng, nay đã trở thành hiện thực. Tên lửa Onyx hiệu quả hơn NSM không chỉ vì tốc độ, Onyx có thể đánh trúng tàu địch ở khoảng cách 300 km, trong khi NSM chỉ có khả năng đánh trúng tàu đối phương trong phạm vi 200 km. Ngoài ra, tên lửa Onyx, với sự giúp đỡ của trạm radar Monolith-B, có thể phát hiện được mục tiêu ở khoảng cách rất xa, điều này NSM không có. Tên lửa NSM có thể mang theo đầu đạn nặng 125 kg, trong khi các tên lửa Onyx có thể mang theo đầu đạn nặng 215 - 220 kg. Để tiêu diệt tàu khu trục của Mỹ lớp Arleigh Burke sẽ cần 2 - 3 tên lửa và mất không quá 15 phút. Chính vì vậy, các chuyên gia Nga cho rằng, việc NATO triển khai tên lửa NSM ở Ba Lan để đối phó với tàu Nga trên biển Baltic không khiến Nga bận tâm, bởi ở khu vực này, Hải quân Nga đã triển khai tổ hợp tên lửa Bastion với phiên bản mạnh nhất của tên lửa Onyx. Hiện nay trong biên chế của lực lượng tên lửa phòng thủ bờ biển Việt Nam, cũng đang sử dụng hệ thống Bastion-P với tầm bắn 300 km. Với tổ hợp K-300P Bastion-P, được các chuyên gia và dư luận quốc tế đánh giá rất cao về độ tin cậy và khả năng chiến đấu vượt trội của nó. Bastion-P vẫn là một trong những tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển hiện đại nhất thế giới, Việt Nam có thể học hỏi Nga để nâng cấp lên phiên bản mạnh hơn với tên lửa Onyx. Với vũ khí này sẽ khiến mọi kẻ thù phải e dè, khi có ý định tiến vào nước ta từ đường biển. Nguồn ảnh: Pinterest. Dàn tên lửa bờ tấm bắn khủng của Quân đội Việt Nam. Nguồn: QPVN.

