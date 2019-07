Nga mang T-80 cùng kíp lái nữ tham gia đua tăng Tank Biathlon

Tank Biathlon 2019 nằm trong khuôn khổ Army Games 2019 sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây. Điểm đặc biệt trong Tank Biathlon năm nay đó là sẽ có một kíp lái nữ của Nga tham dự. Nguồn ảnh: Sina. Đây là lần đầu tiên một kíp lái nữ tham gia Tank Biathlon. Trong các năm trước đó, Army Games đã từng chứng kiến nhiều đội thi nữ tham dự nhưng là ở các hạng mục thi khác. Nguồn ảnh: Sina. Đây cũng là lần đầu tiên xe tăng T-80 tham gia giải đấu xe tăng này. Loại xe tăng được sử dụng là T-80UE-1 - một phiên bản xe tăng hoàn toàn xa lạ so với các loại xe tăng T-72B3 thường thấy trong giải đấu tăng này. Nguồn ảnh: Sina. Nhiều thông tin cho rằng, việc T-80 được sử dụng làm xe tăng thi đấu trong giải đấu tăng Tank Biathlon 2019 sẽ dẫn tới bất lợi cho các đội thi khác vì loại xe tăng này hiện đại và khoẻ hơn nhiều so với các dòng T-72B3. Nguồn ảnh: Sina. Nói một cách ngắn gọn, T-80 là loại xe tăng đắt đỏ bậc nhất và hiện đại bậc nhất mà Liên Xô từng cho ra đời. Đây cũng là loại xe tăng duy nhất của Liên Xô được chế tạo với động cơ tua-bin và là dòng xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng loại động cơ này. Nguồn ảnh: Sina. Điểm khác biệt lớn nhất của động cơ tua-bin trên T-80 đó là nó dùng được mọi loại nhiên liệu, bao gồm từ xăng cho tới diesel hay kể cả là xăng máy bay. Điều này giúp giảm tải đáng kể cho hệ thống hậu cần. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, động cơ tua-bin cũng có kích thước nhỏ hơn dù có cùng công suất với động cơ dầu hoặc xăng. Mặc dù vậy, động cơ tua-bin lại tốn nhiên liệu nhiều hơn và toả nhiệt mạnh hơn, không phù hợp để sử dụng ở môi trường có nhiệt độ cao vì sẽ làm giảm tuổi thọ linh kiện máy. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản T-80UE-1 của Nga được trang bị các hệ thống chỉ thị mục tiêu, kính ảnh nhiệt, máy tính tính đường đạn thế hệ mới giúp nó đạt hiệu suất không thua kém gì so với T-90A - có phần vượt trội hơn hẳn so với các loại xe tăng T-72B3 thường thấy ở Tank Biathlon. Nguồn ảnh: Sina. Việc Nga đưa kíp lái nữ đi thi đấu giải Tank Biathlon này sẽ tạo ra tiền lệ, giúp các quốc gia khác "tự tin" hơn trong các năm sau khi hoàn toàn có thể đăng ký cho kíp lái chiến sĩ nữ lái xe tăng đi thi đấu "sòng phẳng" với các đội thi nam tới từ các quốc gia khác. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, việc Nga mang T-80UE-1 vào sử dụng cũng sẽ tạo tiền lệ tốt nhằm khuyến khích các quốc gia khác mang xe tăng do mình sản xuất hoặc tự nâng cấp tới giải thi đấu xe tăng này trong các năm tiếp theo. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Nảy lửa giải đấu tăng Tank Biathlon 2018.

Tank Biathlon 2019 nằm trong khuôn khổ Army Games 2019 sẽ được tổ chức vào tháng 8 tới đây. Điểm đặc biệt trong Tank Biathlon năm nay đó là sẽ có một kíp lái nữ của Nga tham dự. Nguồn ảnh: Sina. Đây là lần đầu tiên một kíp lái nữ tham gia Tank Biathlon. Trong các năm trước đó, Army Games đã từng chứng kiến nhiều đội thi nữ tham dự nhưng là ở các hạng mục thi khác. Nguồn ảnh: Sina. Đây cũng là lần đầu tiên xe tăng T-80 tham gia giải đấu xe tăng này. Loại xe tăng được sử dụng là T-80UE-1 - một phiên bản xe tăng hoàn toàn xa lạ so với các loại xe tăng T-72B3 thường thấy trong giải đấu tăng này. Nguồn ảnh: Sina. Nhiều thông tin cho rằng, việc T-80 được sử dụng làm xe tăng thi đấu trong giải đấu tăng Tank Biathlon 2019 sẽ dẫn tới bất lợi cho các đội thi khác vì loại xe tăng này hiện đại và khoẻ hơn nhiều so với các dòng T-72B3. Nguồn ảnh: Sina. Nói một cách ngắn gọn, T-80 là loại xe tăng đắt đỏ bậc nhất và hiện đại bậc nhất mà Liên Xô từng cho ra đời. Đây cũng là loại xe tăng duy nhất của Liên Xô được chế tạo với động cơ tua-bin và là dòng xe tăng đầu tiên trên thế giới sử dụng loại động cơ này. Nguồn ảnh: Sina. Điểm khác biệt lớn nhất của động cơ tua-bin trên T-80 đó là nó dùng được mọi loại nhiên liệu, bao gồm từ xăng cho tới diesel hay kể cả là xăng máy bay. Điều này giúp giảm tải đáng kể cho hệ thống hậu cần. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, động cơ tua-bin cũng có kích thước nhỏ hơn dù có cùng công suất với động cơ dầu hoặc xăng. Mặc dù vậy, động cơ tua-bin lại tốn nhiên liệu nhiều hơn và toả nhiệt mạnh hơn, không phù hợp để sử dụng ở môi trường có nhiệt độ cao vì sẽ làm giảm tuổi thọ linh kiện máy. Nguồn ảnh: Sina. Phiên bản T-80UE-1 của Nga được trang bị các hệ thống chỉ thị mục tiêu, kính ảnh nhiệt, máy tính tính đường đạn thế hệ mới giúp nó đạt hiệu suất không thua kém gì so với T-90A - có phần vượt trội hơn hẳn so với các loại xe tăng T-72B3 thường thấy ở Tank Biathlon. Nguồn ảnh: Sina. Việc Nga đưa kíp lái nữ đi thi đấu giải Tank Biathlon này sẽ tạo ra tiền lệ, giúp các quốc gia khác "tự tin" hơn trong các năm sau khi hoàn toàn có thể đăng ký cho kíp lái chiến sĩ nữ lái xe tăng đi thi đấu "sòng phẳng" với các đội thi nam tới từ các quốc gia khác. Nguồn ảnh: Sina. Ngoài ra, việc Nga mang T-80UE-1 vào sử dụng cũng sẽ tạo tiền lệ tốt nhằm khuyến khích các quốc gia khác mang xe tăng do mình sản xuất hoặc tự nâng cấp tới giải thi đấu xe tăng này trong các năm tiếp theo. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Nảy lửa giải đấu tăng Tank Biathlon 2018.