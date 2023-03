Bom chính xác cao của Nga đã sẵn sàng cho chiến trường Ukraine

Với ưu thế trên không trong tay, chắc chắn mối đe dọa của Không quân Nga đối với Ukraine là rất lớn; các cuộc không kích thường xuyên của Không quân Nga, đã khiến cơ sở hạ tầng ở Ukraine gần như tê liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine chưa thể bị đánh bại bởi các cuộc không kích của Nga; mặc dù Không quân Nga đã hoàn toàn làm chủ được ưu thế trên không, nhưng quân đội Nga vẫn có điểm yếu là thiếu vũ khí tấn công hàng không có độ chính xác cao. Mặc dù Nga được công nhận là cường quốc quân sự thứ hai thế giới sau Mỹ, nhưng họ chủ yếu được hưởng lợi từ khả năng răn đe hạt nhân rất mạnh của họ. Tuy nhiên, có một khoảng cách nhất định giữa quân đội Nga và nhiều nước NATO về mức độ hiện đại hóa các lực lượng quân sự thông thường. Lấy cuộc xung đột Nga-Ukraine này làm ví dụ, trong chiến đấu, quân đội Nga phần lớn sử dụng vũ khí và đạn dược từ thời Chiến tranh Lạnh. Những vũ khí này không chỉ thiếu uy lực mà còn không tương thích với xung đột hiện đại về độ chính xác khi ra đòn. Mặt khác, quân đội Ukraine với sự hỗ trợ đắc lực của NATO đã có thể đẩy lui bước tiến của quân đội Nga, điều này cũng phản ánh từ một phía về sự chênh lệch giữa Nga và NATO trong lĩnh vực vũ khí thông thường và hiện đại hóa chiến thuật. Lấy các cuộc không kích làm ví dụ, do Không quân Nga thiếu các loại vũ khí có độ chính xác cao, nên các cuộc không kích vào quân đội Ukraine thường phải trả giá đắt hơn để đạt được mục đích. Minh chứng cụ thể là do việc Không quân Nga thiếu vũ khí chính xác cao, có thể tấn công từ ngoài vùng hỏa lực của phòng không Ukraine (chủ yếu là phòng không tầm thấp bằng tên lửa vác vai); nên họ vẫn phải sử dụng bom thường, tấn công theo kiểu bổ nhào; nên nhiều máy bay chiến đấu của Nga bị bắn hạ. Hơn nữa, hầu hết các loại vũ khí hàng không của Nga chỉ có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu cố định và khả năng sát thương của chúng đối với quân đội Ukraine là rất hạn chế. Do đó, việc làm thế nào để nâng cao khả năng tấn công của lực lượng không quân, đã trở thành một vấn đề lớn mà Nga cần phải giải quyết. Theo báo chí Nga đưa tin, Lực lượng Không quân Nga gần đây đã nhận được một loạt bom lượn mới, với nhiều trọng lượng khác nhau; có khả năng tấn công tầm xa với độ chính xác cực cao, theo phương pháp tự dẫn đường. Các chuyên gia Nga cho rằng, việc trang bị các loại bom lượn có điều khiển, đồng nghĩa với việc tấn công các mục tiêu của máy bay chiến đấu Nga sẽ trở nên an toàn và hiệu quả hơn. Góp phần nâng cao hiệu quả tác chiến của quân đội Nga lên rất nhiều. Một số nhà phân tích cho rằng, sau khi máy bay chiến đấu Nga được trang bị bom lượn có điều khiển chính xác cao, có khả năng tấn công ngoài tầm hỏa lực phòng không của Quân đội Ukraine, thì Quân đội Ukraine sẽ gặp những mối đe dọa lớn. Chuyên gia tên lửa Nga Yeletsky cho biết, bom lượn có độ chính xác cao là mục tiêu khó khăn nhất đối với các hệ thống phòng không do rất khó bắn hạ. Ngoài ra máy bay chiến đấu có thể thả chúng ở độ cao rất lớn, rồi nhanh chóng rút khỏi trận địa, hoàn thành cuộc tấn công vào mục tiêu nhờ hệ thống tự lái trên bom. Điều quan trọng nhất, việc chế tạo bom có độ chính xác cao rẻ hơn nhiều so với tên lửa dẫn đường, vì có thể tận dụng những quả bom thường từ thời Liên Xô và lắp thêm hệ thống điều khiển. Đây chắc chắn là cách phù hợp nhất, để nâng cao hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga. Dù sao bầu trời Ukraine hoàn toàn do quân đội Nga làm chủ, máy bay chiến đấu trong quân đội Nga cũng rất nhiều, chỉ cần có đủ vũ khí dẫn đường chính xác, thì quân đội Nga hoàn toàn có thể oanh tạc quân đội Ukraine liên tục. Chính vì vậy mới nói, việc chuẩn bị được vũ khí chính xác cao, nghĩa là quân đội Nga đã bù đắp được thiếu sót trong thời gian qua, khắc phục việc phải đưa những chiến đấu cơ bay vào vùng hỏa lực của Quân đội Ukraine; đồng thời nâng cao mức chính xác khi tấn công mục tiêu. Ngay cả Quân đội Ukraine cũng lo sợ rằng, Quân đội Nga sẽ bắt đầu hiện đại hóa ồ ạt những quả bom cũ thành vũ khí dẫn đường chính xác. Theo ông Yuriy Ignat, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, Quân đội Nga chỉ cần lắp thêm cánh, gắn hệ thống định vị vệ tinh vào những quả bom thường, như vậy họ đã có một vũ khí chính xác. Ông Ignat nhấn mạnh rằng, kể từ thời Liên Xô, một số lượng lớn bom thường đã được cất giữ trong các kho quân sự của Nga và Nga chỉ cần hiện đại hóa số bom này. Điều này sẽ đạt được hiệu quả mong muốn với thời gian và chi phí tài chính tối thiểu và đây là một lựa chọn tốt cho Nga. Theo ý kiến của ông Ignat, khi đối mặt với các biện pháp trừng phạt của phương Tây, điều này đã có tác động tiêu cực đáng kể đến việc sản xuất tên lửa của Nga. Việc hiện đại hóa bom sẽ tiết kiệm tiền so với việc sản xuất tên lửa, có thể gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần. Quân đội Ukraine sẽ vô cùng khó khăn để đối phó với những vũ khí như những quả bom lượn, bởi vì để làm được điều này, lực lượng phòng không của họ cần phải bắn hạ máy bay Nga. Nhưng với những vũ khí phòng không hiện tại của Quân đội Ukraine, điều đó là bất khả thi. Thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và công chúng ở Ukraine, rằng Nga không chỉ có kế hoạch chế tạo bom "thông minh" mà còn sử dụng chúng trong điều kiện chiến đấu. Được biết, Không quân Nga đã bắt đầu sử dụng bom lượn chính xác cao vào ngày 24/3 tại khu vực Sumy của Ukraine.

Với ưu thế trên không trong tay, chắc chắn mối đe dọa của Không quân Nga đối với Ukraine là rất lớn; các cuộc không kích thường xuyên của Không quân Nga, đã khiến cơ sở hạ tầng ở Ukraine gần như tê liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine chưa thể bị đánh bại bởi các cuộc không kích của Nga; mặc dù Không quân Nga đã hoàn toàn làm chủ được ưu thế trên không, nhưng quân đội Nga vẫn có điểm yếu là thiếu vũ khí tấn công hàng không có độ chính xác cao. Mặc dù Nga được công nhận là cường quốc quân sự thứ hai thế giới sau Mỹ, nhưng họ chủ yếu được hưởng lợi từ khả năng răn đe hạt nhân rất mạnh của họ. Tuy nhiên, có một khoảng cách nhất định giữa quân đội Nga và nhiều nước NATO về mức độ hiện đại hóa các lực lượng quân sự thông thường. Lấy cuộc xung đột Nga-Ukraine này làm ví dụ, trong chiến đấu, quân đội Nga phần lớn sử dụng vũ khí và đạn dược từ thời Chiến tranh Lạnh. Những vũ khí này không chỉ thiếu uy lực mà còn không tương thích với xung đột hiện đại về độ chính xác khi ra đòn. Mặt khác, quân đội Ukraine với sự hỗ trợ đắc lực của NATO đã có thể đẩy lui bước tiến của quân đội Nga, điều này cũng phản ánh từ một phía về sự chênh lệch giữa Nga và NATO trong lĩnh vực vũ khí thông thường và hiện đại hóa chiến thuật. Lấy các cuộc không kích làm ví dụ, do Không quân Nga thiếu các loại vũ khí có độ chính xác cao, nên các cuộc không kích vào quân đội Ukraine thường phải trả giá đắt hơn để đạt được mục đích. Minh chứng cụ thể là do việc Không quân Nga thiếu vũ khí chính xác cao, có thể tấn công từ ngoài vùng hỏa lực của phòng không Ukraine (chủ yếu là phòng không tầm thấp bằng tên lửa vác vai); nên họ vẫn phải sử dụng bom thường, tấn công theo kiểu bổ nhào; nên nhiều máy bay chiến đấu của Nga bị bắn hạ. Hơn nữa, hầu hết các loại vũ khí hàng không của Nga chỉ có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu cố định và khả năng sát thương của chúng đối với quân đội Ukraine là rất hạn chế. Do đó, việc làm thế nào để nâng cao khả năng tấn công của lực lượng không quân, đã trở thành một vấn đề lớn mà Nga cần phải giải quyết. Theo báo chí Nga đưa tin, Lực lượng Không quân Nga gần đây đã nhận được một loạt bom lượn mới, với nhiều trọng lượng khác nhau; có khả năng tấn công tầm xa với độ chính xác cực cao, theo phương pháp tự dẫn đường. Các chuyên gia Nga cho rằng, việc trang bị các loại bom lượn có điều khiển, đồng nghĩa với việc tấn công các mục tiêu của máy bay chiến đấu Nga sẽ trở nên an toàn và hiệu quả hơn. Góp phần nâng cao hiệu quả tác chiến của quân đội Nga lên rất nhiều. Một số nhà phân tích cho rằng, sau khi máy bay chiến đấu Nga được trang bị bom lượn có điều khiển chính xác cao, có khả năng tấn công ngoài tầm hỏa lực phòng không của Quân đội Ukraine, thì Quân đội Ukraine sẽ gặp những mối đe dọa lớn. Chuyên gia tên lửa Nga Yeletsky cho biết, bom lượn có độ chính xác cao là mục tiêu khó khăn nhất đối với các hệ thống phòng không do rất khó bắn hạ. Ngoài ra máy bay chiến đấu có thể thả chúng ở độ cao rất lớn, rồi nhanh chóng rút khỏi trận địa, hoàn thành cuộc tấn công vào mục tiêu nhờ hệ thống tự lái trên bom. Điều quan trọng nhất, việc chế tạo bom có độ chính xác cao rẻ hơn nhiều so với tên lửa dẫn đường, vì có thể tận dụng những quả bom thường từ thời Liên Xô và lắp thêm hệ thống điều khiển. Đây chắc chắn là cách phù hợp nhất, để nâng cao hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga. Dù sao bầu trời Ukraine hoàn toàn do quân đội Nga làm chủ, máy bay chiến đấu trong quân đội Nga cũng rất nhiều, chỉ cần có đủ vũ khí dẫn đường chính xác, thì quân đội Nga hoàn toàn có thể oanh tạc quân đội Ukraine liên tục. Chính vì vậy mới nói, việc chuẩn bị được vũ khí chính xác cao, nghĩa là quân đội Nga đã bù đắp được thiếu sót trong thời gian qua, khắc phục việc phải đưa những chiến đấu cơ bay vào vùng hỏa lực của Quân đội Ukraine; đồng thời nâng cao mức chính xác khi tấn công mục tiêu. Ngay cả Quân đội Ukraine cũng lo sợ rằng, Quân đội Nga sẽ bắt đầu hiện đại hóa ồ ạt những quả bom cũ thành vũ khí dẫn đường chính xác. Theo ông Yuriy Ignat, phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Ukraine cho biết, Quân đội Nga chỉ cần lắp thêm cánh, gắn hệ thống định vị vệ tinh vào những quả bom thường, như vậy họ đã có một vũ khí chính xác. Ông Ignat nhấn mạnh rằng, kể từ thời Liên Xô, một số lượng lớn bom thường đã được cất giữ trong các kho quân sự của Nga và Nga chỉ cần hiện đại hóa số bom này. Điều này sẽ đạt được hiệu quả mong muốn với thời gian và chi phí tài chính tối thiểu và đây là một lựa chọn tốt cho Nga. Theo ý kiến của ông Ignat, khi đối mặt với các biện pháp trừng phạt của phương Tây, điều này đã có tác động tiêu cực đáng kể đến việc sản xuất tên lửa của Nga. Việc hiện đại hóa bom sẽ tiết kiệm tiền so với việc sản xuất tên lửa, có thể gấp mười lần, thậm chí gấp trăm lần. Quân đội Ukraine sẽ vô cùng khó khăn để đối phó với những vũ khí như những quả bom lượn, bởi vì để làm được điều này, lực lượng phòng không của họ cần phải bắn hạ máy bay Nga. Nhưng với những vũ khí phòng không hiện tại của Quân đội Ukraine, điều đó là bất khả thi. Thông tin xuất hiện trên các phương tiện truyền thông và công chúng ở Ukraine, rằng Nga không chỉ có kế hoạch chế tạo bom "thông minh" mà còn sử dụng chúng trong điều kiện chiến đấu. Được biết, Không quân Nga đã bắt đầu sử dụng bom lượn chính xác cao vào ngày 24/3 tại khu vực Sumy của Ukraine.