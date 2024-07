Gần đây, Quân đội Nga một lần nữa chứng tỏ khả năng tấn công chính xác bằng việc cho nổ tung một trung tâm điều khiển UAV của Ukraine gần Lovove, thành phố Volchansk. Được biết, trung tâm điều khiển UAV này của Ukraine đã bị máy bay trinh sát Nga phát hiện và đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của Quân đội Nga. Sau đó bằng một tên lửa tấn công chính xác, đã phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Ukraine. Hành động này không chỉ làm suy yếu khả năng trinh sát và tấn công trên không của Quân đội Ukraine ở Volchansk, mà còn giáng một đòn mạnh vào tinh thần của Quân đội Ukraine trong khu vực. Hành động này của Quân đội Nga có thể coi là một đòn làm gián đoạn hoàn toàn việc triển khai của Quân đội Ukraine, chuẩn bị vượt sông Volchya, buộc lực lượng này phải rút lui trước đòn tấn công bất ngờ của Nga. Hành động tấn công nhanh chóng và dứt khoát này cho thấy sự linh hoạt và hiệu quả của Quân đội Nga trên chiến trường. Sau khi cho nổ tung trung tâm điều khiển UAV, Quân đội Nga không dừng lại mà ngay lập tức mở cuộc tấn công vượt sông Volchya. Họ chọn cách vượt sông từ phía Tây, một động thái hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Quân đội Ukraine. Nhóm quân hạng nặng của Quân đội Ukraine ban đầu được triển khai ở phía nam bờ sông Volchya, đã phải rời bỏ vị trí trước cuộc tấn công bất ngờ của Quân đội Nga và vội vã rút lui về khu vực lân cận, là tòa nhà trạm cứu hỏa ở phía tây thành phố. Kênh RVvoenkory trên mạng xã hội Telegram đưa tin, quân Nga đang ồ ạt vượt sông Volchya và tấn công vào trung tâm thành phố Volchansk ở bờ nam. Các nguồn tin Ukraine viết, “Cụm quân phía Bắc” của Nga đã bất ngờ tổ chức vượt sông Volchya ở trung tâm thành phố Volchansk và đang trấn giữ các vị trí trên phố Kharkovskaya. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận thành công của quân Nga: "Tại Volchansk, các nhóm xung kích Nga đã vượt qua được sông Volchya ở phía nam nhà máy tổng hợp. Ngoài ra, các trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra nhằm giành lấy các tòa nhà cao tầng ở phía bắc thành phố. Tại khu vực phía đông Volchansk, các trận cận chiến với quân Nga vẫn tiếp tục, UAV vẫn đang hoạt động tích cực... Người Nga đã xây dựng một công sự ở khu vực phía bắc và đang đưa vào các thiết bị kỹ thuật mới"; hết lời dẫn Kênh Readovka đưa tin chi tiết hơn, tại Volchansk, Nga tăng tốc truy kích các đơn vị Ukraine đang rút lui (từ khu vực đường Sobornaya và Gagarin) vượt sông Volchya và ngay lập tức chiếm được chỗ đứng trong Trường kỹ thuật nông nghiệp. Sau đó, quân Nga ở bờ nam sông Volchya đã mở rộng đầu cầu và nắm quyền kiểm soát một khu rừng trên đường Ivan Franka và Kharkovskaya. Kết quả mang tính đột phá này của Nga có thể là do Ukraine thiếu lực lượng dự bị. Bộ chỉ huy Ukraine tại Kharkov hiện đã triển khai lực lượng sẵn có để bảo vệ một đầu cầu khác ở phía tây thành phố, trong khu vực nhà ga. Quân Ukraine bắt đầu rút lui qua sông từ khu vực phía bắc Volchansk, nhằm tập hợp lại các nguồn lực để ổn định tình hình. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trên hướng Kharkov, Nga đã thực hiện các cuộc tấn công ba lần tại các khu vực Volchansk và Glubokoye. Còn Quân đội Nga cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra theo hướng Liptsy trong trung tâm khu định cư; “Cụm quân phía Bắc” của Nga đã đẩy lùi 3 cuộc phản công của quân Ukraine, tiêu diệt tới 20 tay súng. Làn sóng tấn công này của Quân đội Nga rõ ràng đã làm gián đoạn toàn bộ kế hoạch phòng thủ của Quân đội Ukraine. Họ không chỉ vượt sông Volchya thành công, mà còn chiếm được khu phức hợp trường kỹ thuật nông nghiệp và đánh bại toàn bộ quân Ukraine đóng tại đây. Kết quả này có thể khiến quân Ukraine ở bờ bắc sông bị bao vây hoàn toàn, tình thế cực kỳ bất lợi đối với quân Ukraine. Trên một chiến trường khác, kênh DeepState của Ukraine đưa tin, quân Nga đã đột nhập thành công vào trung tâm thị trấn New York (tên cũ là Novgorod). Quân đội Nga đã sử dụng địa đạo mới đào để tiếp cận thành công trung tâm New York, thể hiện linh hoạt về chiến thuật trong tấn công trận địa vững chắc. Khi làng Yur'ivka nằm ở phía nam thị trấn New York bị Quân đội Nga chiếm đóng, họ tiếp tục tiến về phía thị trấn New York, kiểm soát ba con phố rộng tới 700 mét và sâu 1,3 km. Kết quả này thật đáng kinh ngạc, đặc biệt khi việc đưa tin của kênh DeepState thường chậm hơn một hoặc hai ngày so với việc đưa tin của kênh thân Nga. Điều này có nghĩa là diện tích thực tế do Quân đội Nga kiểm soát ở thị trấn New York có thể lớn hơn. Sau khi đạt được hàng loạt kết quả, quân Nga vẫn không ngừng tiến công. Họ tiếp tục củng cố các vị trí mới chiếm được và đột phá từ Gorlivka đến Toretsk (Dzerzhinsk), tiến công theo nhiều hướng. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho thấy, Quân đội Nga đã tiến hành 14 cuộc tấn công theo hướng Toretsk, nhằm đột phá qua trận địa phòng thủ của Quân đội Ukraine tại các khu định cư. Chuỗi hoạt động quân sự này đã thể hiện đầy đủ hiệu quả chiến đấu và tính linh hoạt chiến thuật của Quân đội Nga. Họ không chỉ giỏi sử dụng UAV trinh sát và tên lửa để thực hiện các cuộc tấn công chính xác, mà còn khéo léo sử dụng chiến thuật đường hầm để tấn công các trận địa phòng ngự kiên cố, buộc quân Ukraine phải liên tục rút lui. (Nguồn ảnh: ISW, Reuters, Sputnik).

