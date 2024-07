Bom nhiệt áp của Nga tấn công New York, lộ chiến thuật tấn công Toretsk

Sáng 10/7, làng New York nằm ở phía nam thành phố Toretsk, thuộc tỉnh Donetsk đã trở thành một tâm điểm của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo thông tin chiến trường, Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga đã sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A tấn công dữ dội vào các vị trí của Quân đội Ukraine tại đây. Việc sử dụng loại vũ khí hạng nặng này chắc chắn khẳng định quyết tâm của Nga chiếm hoàn toàn khu vực này, làm bàn đạp gây sức ép lên lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở thành phố Toretsk; đồng thời tiêu hao lực lượng và gieo sự hoảng loạn vào binh lính Ukraine. Một đoạn video ngắn do binh sĩ Ukraine đến tiếp viện cho Toretsk và New York quay cho thấy, nhà máy phenol ở làng New York cũng bị quân đội Nga ném bom. Việc này có thể tác động lâu dài đến môi trường khu vực và làm gia tăng thêm xung đột giữa hai bên. Kênh Readovka trên mạng xã hội Telegram đưa tin, Quân đội Nga cũng đang phát triển hướng tấn công vào làng New York; quân Nga đã chiếm tiểu khu Petrovskaya Gora trong làng làng New York, sau những đợt hỏa lực bắn phá ác liệt. Kết quả là quân Ukraine không thể chịu đựng các cuộc tấn công dữ dội bằng hỏa lực của quân Nga, nên đã rút khỏi tuyến phòng ngự bên ngoài vào các tòa nhà dân cư lớn và một cơ sở chế tạo máy, nơi hai bên đang diễn ra các trận cận chiến. Hành động của quân Nga cho thấy rằng, họ đang tấn công vào bên sườn các vị trí phòng thủ của Ukraine ở Toretsk nhằm tiếp cận Nelipivka, nằm ở phía bắc làng New York, nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế của những đơn vị Ukraine đang ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng. Kênh RVvoenkory đưa tin, trong kế hoạch tấn công vào Toretsk, quân Nga đã gây bất ngờ lớn cho lực lượng Ukraine phòng thủ tại đây, bằng cách sử dụng đường hầm chỉ rộng 90cm dưới lòng đất, vừa đủ để một binh sĩ với đầy đủ vũ khí cá nhân bò qua. Hai Trung đoàn 506 và 589 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 27 thuộc Quân khu trung tâm Nga, đã đột phá vào khu vực phòng thủ vòng ngoài của thành phố Toretsk theo đúng chiến thuật đi ngầm, giống như trong trận đột phá ở Avdiivka vừa qua. Những đường hầm thuộc khu mỏ và một số đoạn quân Nga phải tự tay mình đào, giúp các tay súng thuộc hai Trung đoàn 506 và 589 đã tiến vào phía sau tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine, để bằng một đòn tấn công chớp nhoáng đã tiêu diệt và bức hàng toàn bộ quân Ukraine tại đây. Đây là một chiến thuật mới của Nga đã tạo ra bước ngoặt lớn bởi tại khu vực này. Nên nhớ tuyến phòng thủ phía trước thị trấn Pivdenne được Ukraine xây dựng kiên cố trong nhiều năm, trong đó chủ yếu là các bãi mìn, công sự chiến đấu, hỏa điểm mạnh, có thể khống chế tất cả các hướng tiếp cận. Quân Ukraine phòng thủ tại Pivdenne thường xuyên sử dụng UAV để kiểm soát mọi động tĩnh, có thể sẽ phát hiện sớm các nhóm xung kích trên đường đi. Đặc biệt là việc vượt qua bãi mìn với chiều rộng trên 1 km, là hành động rất khó khăn và nguy hiểm. Với chiến thuật tấn công trực diện thông thường, dù quân Nga có vượt qua được thì cũng sẽ bị tổn thất rất lớn, nên chỉ huy chiến dịch Nga đã dùng mưu để vượt qua toàn bộ tuyến phòng thủ kiên cố của đối phương, đó là tận dụng các đường hầm khai mỏ và cả đào đường hầm. Kết quả là quân Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố của quân Ukraine tại Pivdenne, chiếm giữ các vị trí then chốt và đang gây áp lực lên Quân đội Ukraine tại trung tâm Toretsk, buộc họ phải rút lui ngày càng xa hơn. Điều này cho thấy, Quân đội Nga có ý định tăng cường nỗ lực tấn công theo hướng này. Sau khi dùng chiến thuật đường hầm chiếm được Pivdenne, kể từ ngày 4/7, Quân đội Nga liên tục mở các cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine ở Zalizne với quân số cỡ đại đội, giống như từng đợt đánh vào bờ kè, hết đợt này đến đợt khác. Đến chiều ngày 4/7, Quân đội Ukraine nhận thấy họ đã mất quyền kiểm soát ở trung tâm Zalizne, đường phố không còn là chướng ngại vật tự nhiên mà họ có thể dựa vào. Để tránh bị lực lượng thiết giáp Nga chia cắt và bao vây, Quân đội Ukraine đã quyết đoán rút lui một cách có trật tự, đảm bảo an toàn. Quyết định này của Quân đội Ukraine được một số nhà quan sát quân sự đánh giá là bước đi khôn ngoan. Họ bỏ lại một số tòa nhà và rút lui đến những địa hình thuận lợi hơn, chuẩn bị đối mặt với những thử thách mới. Đặc biệt là các bãi xỉ thải nằm ở phía Tây Bắc thành phố Toretsk, được Quân đội Ukraine biến thành công sự phòng thủ kiên cố, có hệ thống đường hầm ngầm và hầm bê tông rất thích hợp để phòng thủ. Nhưng nếu quân Nga áp dụng chiến thuật bao vây và cắt đứt đường tiếp tế, thì quân Ukraine sẽ rất khó trụ vững. (Nguồn ảnh: ABC News, CNN, Topwar).

Sáng 10/7, làng New York nằm ở phía nam thành phố Toretsk, thuộc tỉnh Donetsk đã trở thành một tâm điểm của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo thông tin chiến trường, Cụm quân Trung tâm của Quân đội Nga đã sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A tấn công dữ dội vào các vị trí của Quân đội Ukraine tại đây. Việc sử dụng loại vũ khí hạng nặng này chắc chắn khẳng định quyết tâm của Nga chiếm hoàn toàn khu vực này, làm bàn đạp gây sức ép lên lực lượng Ukraine đang phòng thủ ở thành phố Toretsk; đồng thời tiêu hao lực lượng và gieo sự hoảng loạn vào binh lính Ukraine. Một đoạn video ngắn do binh sĩ Ukraine đến tiếp viện cho Toretsk và New York quay cho thấy, nhà máy phenol ở làng New York cũng bị quân đội Nga ném bom. Việc này có thể tác động lâu dài đến môi trường khu vực và làm gia tăng thêm xung đột giữa hai bên. Kênh Readovka trên mạng xã hội Telegram đưa tin, Quân đội Nga cũng đang phát triển hướng tấn công vào làng New York; quân Nga đã chiếm tiểu khu Petrovskaya Gora trong làng làng New York, sau những đợt hỏa lực bắn phá ác liệt. Kết quả là quân Ukraine không thể chịu đựng các cuộc tấn công dữ dội bằng hỏa lực của quân Nga, nên đã rút khỏi tuyến phòng ngự bên ngoài vào các tòa nhà dân cư lớn và một cơ sở chế tạo máy, nơi hai bên đang diễn ra các trận cận chiến. Hành động của quân Nga cho thấy rằng, họ đang tấn công vào bên sườn các vị trí phòng thủ của Ukraine ở Toretsk nhằm tiếp cận Nelipivka, nằm ở phía bắc làng New York, nhằm cắt đứt nguồn tiếp tế của những đơn vị Ukraine đang ẩn náu trong các tòa nhà cao tầng. Kênh RVvoenkory đưa tin, trong kế hoạch tấn công vào Toretsk, quân Nga đã gây bất ngờ lớn cho lực lượng Ukraine phòng thủ tại đây, bằng cách sử dụng đường hầm chỉ rộng 90cm dưới lòng đất, vừa đủ để một binh sĩ với đầy đủ vũ khí cá nhân bò qua. Hai Trung đoàn 506 và 589 thuộc Sư đoàn bộ binh cơ giới Cận vệ 27 thuộc Quân khu trung tâm Nga, đã đột phá vào khu vực phòng thủ vòng ngoài của thành phố Toretsk theo đúng chiến thuật đi ngầm, giống như trong trận đột phá ở Avdiivka vừa qua. Những đường hầm thuộc khu mỏ và một số đoạn quân Nga phải tự tay mình đào, giúp các tay súng thuộc hai Trung đoàn 506 và 589 đã tiến vào phía sau tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraine, để bằng một đòn tấn công chớp nhoáng đã tiêu diệt và bức hàng toàn bộ quân Ukraine tại đây. Đây là một chiến thuật mới của Nga đã tạo ra bước ngoặt lớn bởi tại khu vực này. Nên nhớ tuyến phòng thủ phía trước thị trấn Pivdenne được Ukraine xây dựng kiên cố trong nhiều năm, trong đó chủ yếu là các bãi mìn, công sự chiến đấu, hỏa điểm mạnh, có thể khống chế tất cả các hướng tiếp cận. Quân Ukraine phòng thủ tại Pivdenne thường xuyên sử dụng UAV để kiểm soát mọi động tĩnh, có thể sẽ phát hiện sớm các nhóm xung kích trên đường đi. Đặc biệt là việc vượt qua bãi mìn với chiều rộng trên 1 km, là hành động rất khó khăn và nguy hiểm. Với chiến thuật tấn công trực diện thông thường, dù quân Nga có vượt qua được thì cũng sẽ bị tổn thất rất lớn, nên chỉ huy chiến dịch Nga đã dùng mưu để vượt qua toàn bộ tuyến phòng thủ kiên cố của đối phương, đó là tận dụng các đường hầm khai mỏ và cả đào đường hầm. Kết quả là quân Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ kiên cố của quân Ukraine tại Pivdenne, chiếm giữ các vị trí then chốt và đang gây áp lực lên Quân đội Ukraine tại trung tâm Toretsk, buộc họ phải rút lui ngày càng xa hơn. Điều này cho thấy, Quân đội Nga có ý định tăng cường nỗ lực tấn công theo hướng này. Sau khi dùng chiến thuật đường hầm chiếm được Pivdenne, kể từ ngày 4/7, Quân đội Nga liên tục mở các cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine ở Zalizne với quân số cỡ đại đội, giống như từng đợt đánh vào bờ kè, hết đợt này đến đợt khác. Đến chiều ngày 4/7, Quân đội Ukraine nhận thấy họ đã mất quyền kiểm soát ở trung tâm Zalizne, đường phố không còn là chướng ngại vật tự nhiên mà họ có thể dựa vào. Để tránh bị lực lượng thiết giáp Nga chia cắt và bao vây, Quân đội Ukraine đã quyết đoán rút lui một cách có trật tự, đảm bảo an toàn. Quyết định này của Quân đội Ukraine được một số nhà quan sát quân sự đánh giá là bước đi khôn ngoan. Họ bỏ lại một số tòa nhà và rút lui đến những địa hình thuận lợi hơn, chuẩn bị đối mặt với những thử thách mới. Đặc biệt là các bãi xỉ thải nằm ở phía Tây Bắc thành phố Toretsk, được Quân đội Ukraine biến thành công sự phòng thủ kiên cố, có hệ thống đường hầm ngầm và hầm bê tông rất thích hợp để phòng thủ. Nhưng nếu quân Nga áp dụng chiến thuật bao vây và cắt đứt đường tiếp tế, thì quân Ukraine sẽ rất khó trụ vững. (Nguồn ảnh: ABC News, CNN, Topwar).