Nga duyệt mua RPK-16, Kalashnikov mừng như “chết đuối vớ được cọc“

Trả lời báo chí, Trung tướng Alexei Bezzubiko - lãnh đạo Cục trang bị vũ khí Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) cho biết, cục đã hoàn thành phê duyệt súng máy RPK-16 của Kalashnikov Concern và nếu nó vượt qua mọi bài thử nghiệm, khẩu trung liên sẽ nhanh chóng được đưa vào trang bị. Nguồn ảnh: Weapon Modding Trong khi đó, theo Tổng Giám đốc Kalashnikov Vladimir Dmitriev, hoạt động thử nghiệm súng máy RPK-16 gần như đã hoàn tất, kết quả sẽ sớm được công bố. Hiện tập đoàn Kalashnikov đã sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt khẩu súng máy đầy triển vọng này. Chính thức ra mắt tại diễn đàn quân sự Army 2016, đến nay RPK-16 vẫn chưa nhận được đơn hàng chính thức nào. Quyết định của Vệ binh Quốc gia Nga như là "cứu cánh" cho giấc mơ bán hàng trăm nghìn khẩu RPK-16. Ít nhất phải có một đơn vị sẵn sàng đặt hàng, trang bị thì cơ hội bán hàng mới mới ra tiếp. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin RPK-16 là phiên bản hiện đại hóa của trung liên RPK-74 - phiên bản của khẩu AK-74 dùng cho chi viện hỏa lực. Thiết kế của RPK-16 nhìn chung vẫn dựa trên RPK-74 nhưng tích hợp một loạt tính nặng hiện đại và tiện dụng hơn từ khẩu AK-12. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin RPK-16 sử dụng loại loại đạn súng trường cỡ nhỏ phổ biến là 5,45x39mm và trang bị một chân trống có thể tháo rời được gắn trên thanh ray Picatinny thay vì chân chống cố định như của RPK-74. Nguồn ảnh: Alamy RPK-16 được trang bị tay cầm hiện đại, báng súng có thể kéo ra, gấp lại và hai loại nòng dài 550 mm (21,7 in) (khi nó được sử dụng trong vai trò súng máy hạng nhẹ) và nòng ngắn 370 mm (14,6 in) (khi nó được sử dụng trong vai trò súng trường tấn công). Nguồn ảnh: Army Recognition Nó có trọng lượng chiến đấu 6 kg (13,23 lb), chiều dài đầy đủ 1.076 mm (42,4 in), tốc độ bắn 700 viên/phút và tầm bắn hiệu quả là 800 mét và sử dụng hộp tiếp đạn hình trống chứa 96 viên đạn. Nó cũng tương thích với các hộp tiếp đạn của AK-74 và RPK-74. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Súng máy cấp tiểu đội RPK-16 có cơ chế nạp đạn bằng khí nén truyền thống của dòng Kalashnikov, hệ thống nòng giảm thanh có thể tháo rời, thay ray Picatinny gắn ở trên và dưới thân để có thể lắp được nhiều loại phụ kiện khác nhau như kính ngắm quang học (kính ngắm tiêu chuẩn — 1P86-1), đèn pin, chân chống. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Video bắn thử trung liên RPK-16. Nguồn: Russia Beyond

Trả lời báo chí, Trung tướng Alexei Bezzubiko - lãnh đạo Cục trang bị vũ khí Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) cho biết, cục đã hoàn thành phê duyệt súng máy RPK-16 của Kalashnikov Concern và nếu nó vượt qua mọi bài thử nghiệm, khẩu trung liên sẽ nhanh chóng được đưa vào trang bị. Nguồn ảnh: Weapon Modding Trong khi đó, theo Tổng Giám đốc Kalashnikov Vladimir Dmitriev, hoạt động thử nghiệm súng máy RPK-16 gần như đã hoàn tất, kết quả sẽ sớm được công bố. Hiện tập đoàn Kalashnikov đã sẵn sàng cho việc sản xuất hàng loạt khẩu súng máy đầy triển vọng này. Chính thức ra mắt tại diễn đàn quân sự Army 2016, đến nay RPK-16 vẫn chưa nhận được đơn hàng chính thức nào. Quyết định của Vệ binh Quốc gia Nga như là "cứu cánh" cho giấc mơ bán hàng trăm nghìn khẩu RPK-16. Ít nhất phải có một đơn vị sẵn sàng đặt hàng, trang bị thì cơ hội bán hàng mới mới ra tiếp. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin RPK-16 là phiên bản hiện đại hóa của trung liên RPK-74 - phiên bản của khẩu AK-74 dùng cho chi viện hỏa lực. Thiết kế của RPK-16 nhìn chung vẫn dựa trên RPK-74 nhưng tích hợp một loạt tính nặng hiện đại và tiện dụng hơn từ khẩu AK-12. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin RPK-16 sử dụng loại loại đạn súng trường cỡ nhỏ phổ biến là 5,45x39mm và trang bị một chân trống có thể tháo rời được gắn trên thanh ray Picatinny thay vì chân chống cố định như của RPK-74. Nguồn ảnh: Alamy RPK-16 được trang bị tay cầm hiện đại, báng súng có thể kéo ra, gấp lại và hai loại nòng dài 550 mm (21,7 in) (khi nó được sử dụng trong vai trò súng máy hạng nhẹ) và nòng ngắn 370 mm (14,6 in) (khi nó được sử dụng trong vai trò súng trường tấn công). Nguồn ảnh: Army Recognition Nó có trọng lượng chiến đấu 6 kg (13,23 lb), chiều dài đầy đủ 1.076 mm (42,4 in), tốc độ bắn 700 viên/phút và tầm bắn hiệu quả là 800 mét và sử dụng hộp tiếp đạn hình trống chứa 96 viên đạn. Nó cũng tương thích với các hộp tiếp đạn của AK-74 và RPK-74. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Súng máy cấp tiểu đội RPK-16 có cơ chế nạp đạn bằng khí nén truyền thống của dòng Kalashnikov, hệ thống nòng giảm thanh có thể tháo rời, thay ray Picatinny gắn ở trên và dưới thân để có thể lắp được nhiều loại phụ kiện khác nhau như kính ngắm quang học (kính ngắm tiêu chuẩn — 1P86-1), đèn pin, chân chống. Nguồn ảnh: Vitaly-Kuzmin Video bắn thử trung liên RPK-16. Nguồn: Russia Beyond