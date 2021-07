Nga dự định xuất khẩu radar phát hiện được F-35 ra toàn thế giới

Theo quảng cáo của quân đội Nga, dàn radar tầm xa Hoa Hướng Dương do nước này phát triển, sẽ có thừa khả năng phát hiện máy bay chiến đấu thế hệ 5 do Mỹ sản xuất. Truyền thông Nga cũng cho biết, nhiều quốc gia trên thế giới đang tỏ ra quan tâm tới loại radar này của Nga, do số lượng chiến đấu cơ thế hệ 5 đang ngày càng phổ biến. Nguồn tin của tờ Avia cho biết, một vài cuộc đàm phán đã được thiết lập, để có thể xuất khẩu được dàn radar hiệu năng cao này ra khắp thế giới. Nếu trong tương lai, Nga xuất khẩu radar Hoa Hướng Dương ra khắp thế giới, rất có thể mọi loại máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ sẽ không thể phát huy được khả năng tàng hình. Radar Hoa Hướng Dương (Подсолнуx) được coi là loại radar mặt đất tầm xa hiện đại nhất thế giới hiện nay, loại radar này không có khả năng cơ động, chỉ có thể đặt cố định ở một vị trí sau khi triển khai. Điểm mạnh của loại radar này đó là nó có thể phát hiện máy bay địch ở bên kia đường chân trời, bán kính phát hiện mục tiêu tối đa lên tới 450 km. Đường kính phát hiện mục tiêu bay cũng tương đồng với vùng đặc quyền kinh tế theo luật quốc tế. Như vậy, nếu triển khai loại radar này ở cạnh biển, toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế sẽ được kiểm soát rất chặt. Các thông tin về loại radar này tới nay vẫn chưa được tiết lộ quá nhiều, tuy nhiên truyền thông Nga từng cho biết, radar sử dụng nguyên tắc định vị chùm tia bề mặt, lan truyền bề mặt nhiễu xạ để phát hiện mục tiêu. Theo nhiều chuyên gia, nếu radar Hoa Hướng Dương thực sự hiệu quả, nó có thể phát hiện được mục tiêu bay ở độ cao 3 mét, khoảng cách phát hiện mục tiêu bay tối đa lên tới 500 km. Với các mục tiêu trên mặt biển, loại radar này có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tối đa lên tới 400 km, theo dõi được cùng lúc 300 tàu chiến hoặc 100 máy bay. Điểm đặc biệt đó là các loại máy bay hiện tại sử dụng công nghệ giảm phản xạ sóng radar, lại hoàn toàn vô dụng trước phương thức phát hiện mục tiêu này của radar Hoa Hướng Dương. Đây cũng chính là lý do loại radar này có thể phát hiện dễ dàng cả máy bay tiêm kích thế hệ 5, ở khoảng cách tối đa. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh sức mạnh của dàn radar Hoa Hướng Dương - thứ vũ khí bí mật giúp Nga không còn phải ganh đua với Mỹ trong việc phát triển tiêm kích thế hệ 5. Nguồn: 1.



