Nga đóng cửa một phần không phận, sắp có chuyện lớn xảy ra

Nga tuyên bố đóng cửa không phận ở khu vực Kapuskin Yar, rất có thể họ chuẩn bị phóng một tên lửa khác về phía Ukraine. Do Ukraine sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, nên tuần trước Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik vào nhà máy sản xuất tên lửa Yuzhmash ở Dnepropetrovsk, gây hoảng loạn ở Ukraine. Thậm chí, cuộc họp Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) ở Ukraine cũng hoãn lại cho đến tháng 12. Tuy nhiên, đòn trả đũa bằng tên lửa Oreshnik có gây hoảng loạn trong dân chúng ở Ukraine, nhưng không khiến Quân đội Ukraine sợ hãi. Trong những ngày tiếp theo, Ukraine đã tiến hành hai cuộc tấn công vào tỉnh Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Ukraine đã phóng tổng cộng 13 tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS do Mỹ sản xuất, lần lượt tấn công vị trí trận địa tên lửa phòng không S-400 và sân bay Kursk-Vostochny. Bộ Quốc phòng Nga không báo cáo chi tiết về tổn thất, theo kênh Telegraph của Nga, một radar của hệ thống S-400 đã bị phá hủy, 5 sĩ quan và 3 nhân viên của công ty Almaz-Antey đang bảo trì hệ thống S-400 bị thiệt mạng. Nga cho biết, sẽ đáp trả cuộc tấn công của Quân đội Ukraine. Sự trả đũa của Quân đội Nga dường như không chỉ là lời nói suông. Nga đã đưa ra thông báo đóng cửa không phận tại bãi thử Kapuskin Yar từ mặt đất đến độ cao không giới hạn, từ 4 giờ sáng ngày 27/11 đến 8 giờ tối ngày 30/11. Một số chuyên gia tin rằng, Nga đang chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công khác nhằm vào Ukraine, có thể sử dụng lại tên lửa siêu thanh Oreshnik, hoặc thử nghiệm những vũ khí mới. Những người khác cho rằng, điều đó sẽ không quá nghiêm trọng và chỉ nhằm “đe dọa” Kiev. Bãi thử Kapuskin Yar được Liên Xô xây dựng từ những năm 1940. Từ đầu thập niên 1950, ít nhất 11 vụ nổ hạt nhân đã được thực hiện tại đây, với tổng công suất gấp khoảng 65 lần, so với quả bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945. Từ năm 1957 đến năm 1961, 5 cuộc thử nghiệm hạt nhân trong khí quyển ở mức độ thấp, đã được thực hiện tại bãi thử Kapuskin Yar. Đồng thời tại đây đã thử nghiệm 24.000 tên lửa, 177 mẫu thiết bị quân sự và phá hủy 619 tên lửa tầm trung RSD10 Pioneer. Từ năm 1947 đến năm 1957, đây là nơi duy nhất Liên Xô thử nghiệm các tên lửa liên lục địa tầm ngắn, tầm trung, tên lửa hành trình, tổ hợp phòng không cũng được thử nghiệm tại đây. Ở Kapuskin Yar có những hầm phóng tên lửa, có thể mang đầu đạn hạt nhân, và có thể tấn công bất kỳ nơi nào ở châu Âu trong vòng 20 phút. Tên lửa Oreshnik là loại tên lửa đạn đạo tầm trung có tốc độ bay vượt quá Mach 10, tức hơn 12.300 km/h. Ngày 21/11 vừa qua, tên lửa Oreshnik được sử dụng tấn công nhà máy Yuzhmash ở Dnepropetrovsk, nhưng tên lửa không sử dụng đầu đạn hạt nhân, mà sử dụng đầu đạn không mang thuốc nổ. Hãng tin Reuters đưa tin, theo nguồn tin Ukraine, tên lửa Oreshnik được trang bị nhiều đầu đạn nhưng không có chất nổ và sức sát thương của nó ở mức hạn chế. Một nguồn tin cho biết, đây là đầu đạn giả nên ít gây thiệt hại cho cơ sở vật chất trên mặt đất. Một số phương tiện truyền thông cho rằng, lần này có thể khác lần trước và không loại trừ khả năng Quân đội Nga sử dụng “đầu đạn thật” để tấn công. Ukraine trước đó đã tấn công bãi thử Kapuskin Yar bằng UAV vào tháng 7 và đoạn video cho thấy một tòa nhà bị trúng đạn và phát nổ. Trong khi đó, sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), trong cuộc họp báo, Tổng thống Nga Putin cho biết, “Mọi thứ đều có thể xảy ra trong ngày”; khi ông không loại trừ khả năng một cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik vào các trung tâm ra quyết định ở Kiev và sẽ được thực hiện vào hôm nay. Trả lời câu hỏi của báo giới, Tổng thống Putin cho biết. Nga sẽ luôn đáp trả các cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này. Đồng thời, ông thừa nhận rằng các trung tâm ra quyết định ở Kiev có thể trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa Oreshnik, đồng thời nói rằng “mọi thứ đều có thể xảy ra trong ngày”. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, “Ngày nay, trong ngày, mọi thứ đều có thể, Nga coi việc tấn công các mục tiêu nhỏ bằng tên lửa siêu thanh là vô nghĩa, giống như dùng đại bác bắn chim sẻ”. Ông cũng cho biết phản ứng trước các cuộc tấn công bằng vũ khí của phương Tây vào lãnh thổ Nga, thì Nga sẽ sử dụng vũ khí gì và mục tiêu nào sẽ do Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nga lựa chọn. Nói về tên lửa Oreshnik, Tổng thống Putin lưu ý rằng, khi tấn công nhà máy Yuzhmash, tên lửa đã sử dụng đầu đạn có khả năng hủy diệt mạnh mẽ. Đầu đạn của tên lửa Oreshnik giống như mảnh thiên thạch va vào trái đất; sức công phá có thể so sánh với tên lửa hạt nhân và sẽ không bị ô nhiễm môi trường. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, TASS, CNN).

