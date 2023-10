Nga dồn lực 25 sư đoàn phản công, quân Ukraine được lệnh tiến 500m/ngày

Theo hãng tin Mỹ CNN, dẫn lời cơ quan tình báo quân sự Estonia (thành viên NATO), mới đây đưa tin, quân đội Nga đã triển khai 25 sư đoàn tới chiến trường Ukraine và đạt được nhiều thắng lợi chiến thuật, buộc quân đội Ukraine phải di chuyển lực lượng. Hiện Quân đội Nga đang đẩy mạnh bao vây Avdeevka, dự kiến việc Ukraine mất Avdeevka chỉ là “vấn đề thời gian”. Dựa trên tình hình hiện tại, cơ quan tình báo Estonia cho rằng, quân đội Ukraine đơn giản là không thể đủ sức đương đầu với mặt trận dài 1.000 km. Và như vậy, Quân đội Ukraine không thể tiếp tục hoạt động ở chiến trường phía nam, đồng nghĩa với việc nỗ lực cắt đứt hành lang trên bộ, nối Crimea với phần lãnh thổ Nga “đã thất bại”. Theo cơ quan tình báo Anh, cuộc phản công hè-thu của Quân đội Ukraine chính thức dừng lại. Đầu tháng 6 năm nay, Kiev gánh trên vai niềm hy vọng lớn của phương Tây và huy động gần như toàn bộ lực lượng, mở cuộc tấn công tổng lực vào quân đội Nga, nhằm lặp lại vinh quang của chiến thắng phản công năm ngoái, nhằm đáp lại gói viện trợ của phương Tây. Tuy nhiên, mọi chuyện lại đi ngược lại mong đợi, dù cuộc phản công của Ukraine tuy đạt được một số kết quả ở giai đoạn đầu, nhưng do Quân đội Nga áp dụng đúng chiến thuật, nên đã gây ra tổn thất lớn về quân số, vũ khí cho phía Ukraine. Trên thực tế, người Ukraine và phương Tây đã “lạc quan” hơi sớm. Đối đầu trực diện với quân đội Nga được trang bị tốt với pháo binh tầm xa và hỏa lực trên không; bên kia là Ukraine với vũ khí chắp vá của phương Tây, nên kết quả không khó đoán và Kiev đã bị phương Tây buộc tội là "hành động chậm chạp". Tiếp đến là việc bùng nổ xung đột Palestine-Israel, khởi đầu cho cơn ác mộng đối với Ukraine. Bởi điều mà Ukraine đang phải đối mặt hiện nay, không chỉ là vấn đề tuyển quân không đủ, mà còn là vấn đề viện trợ của phương Tây giảm, hoặc thậm chí bị gián đoạn. Vấn đề nan giải của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine là ngoài việc không thể cung cấp thêm vũ khí cho nước này, một vấn đề nan giải khác là thiếu tiền. Gần đây, EU cũng yêu cầu tiếp tục tài trợ cho Ukraine, nhưng đã có nhiều ý kiến trái chiều. Ukraine hiện đang trong tình trạng phải dựa vào nguồn lực từ bên ngoài để tồn tại, một khi viện trợ của phương Tây bị cắt giảm hoặc dừng lại, Kiev sẽ không còn đòn bẩy để đối đầu với Nga. Vì vậy, khi trọng tâm chiến lược của phương Tây chuyển sang Trung Đông, quân đội Nga đã chớp thời cơ để tiến hành phản công. Mục đích của Moskva có thể là lợi dụng thời cơ xung đột Palestine-Israel để tăng cường tấn công giành lại lợi thế. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Zelensky không thể ngồi yên. Trong bài phát biểu tối 24/10, Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Quân đội của chúng ta phải tiến lên mỗi ngày, dù là một km hay 500 mét, nhưng đều phải tiến”. Ý nghĩa đằng sau lời nói của Tổng thống Zelensky rất rõ ràng, đó là quân đội Ukraine phải tiến ít nhất 500 mét mỗi ngày, dù có phải trả giá, binh lính Ukraine cũng phải chiến đấu tiến lên bằng mọi giá. Theo các nhà phân tích, sở dĩ Tổng thống Zelensky đôn đốc quân đội Ukraine tiếp tục phản công, thực chất là ông lo ngại Ukraine sẽ không còn nhận được sự chú ý của phương Tây. Đặc biệt là từ khi bùng nổ xung đột Hamas-Israel tới nay, sự chú ý của giới truyền thông và chính trị phương Tây đối với Ukraine đã giảm mạnh. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Ukraine Kamyshin đã công khai kêu gọi châu Âu và Mỹ, đảm bảo năng lực sản xuất vũ khí, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp cho Ukraine; nếu không, Quân đội Ukraine không thể đủ sức đối đầu với Quân đội Nga. Bản thân Tổng thống Zelensky tuyên bố không hề dè dặt rằng, lý do ông thúc giục quân đội Ukraine tấn công, là để đạt được nhiều tiến bộ hơn và tạo điều kiện cho các nước phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine. Điều đáng nói là chỉ cách đây vài ngày, Tổng thống Zelensky đã tổ chức một cuộc họp khác của Bộ Tham mưu tối cao. Cuộc họp này tập trung vào các hoạt động tấn công của quân đội Ukraine ở chiến trường và đưa ra mệnh lệnh mới nhất cho quân đội và các cơ quan tình báo Ukraine. Theo các nhà phân tích, có thể suy đoán rằng nhiệm vụ “tiến năm trăm mét mỗi ngày” mà Tổng thống Zelensky đề cập, đã được chuyển cho bộ chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, tình hình hiện tại trên chiến trường không như Tổng thống Zelensky mong đợi. Hiện nay, một trong những địa điểm hiện đang giao tranh quyết liệt giữa Nga và Ukraine là thành phố Avdeevka ở Donetsk. Quân đội Nga đang tập trung quân số và vũ khí vào khu vực này, còn quân đội Ukraine với nhiệm vụ phòng thủ đã bị tổn thất rất lớn. Bản thân Tổng thống Zelensky cũng thừa nhận, tình hình hiện tại trong khu vực là "đặc biệt nghiêm trọng", trong hoàn cảnh như vậy, quân đội Ukraine đã rất khó giữ vững thế trận của mình; làm sao có thể giành lợi thế và mở cuộc tấn công vào quân đội Nga? Mặt khác, quân đội Ukraine đang nỗ lực đạt được những bước tiến mới ở khu vực Kherson. Tin tức mới nhất cho biết, mặc dù quân đội Ukraine đã thiết lập được đầu cầu ở bên kia sông Dnieper, nhưng lại vấp phải sự phản công ác liệt của quân đội Nga, đặc biệt hỏa lực pháo và không quân. Do ngăn cách sông Dnepr, các mũi đột kích của quân Ukraine bị tổn thất nặng nề, chịu nhiều thương vong. Một số ý kiến chỉ ra rằng, việc quân Nga phản công quyết liệt và lực lượng Ukraine mỏng yếu, sẽ phải buộc quân đội Ukraine phải từ bỏ cuộc phản công này. Điều này cũng cho thấy quân đội Nga vẫn có lợi thế rõ ràng so với quân đội Ukraine về hỏa lực, đồng thời quân đội Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức rất lớn trong cuộc phản công của mình; không chỉ ở Kherson mà còn trên toàn mặt trận. Mặc dù Tổng thống Zelensky đã ban hành mệnh lệnh chí mạng là tiến năm trăm mét mỗi ngày, nhưng điều này không có nghĩa là quân đội Ukraine có thể tiến được như vậy. Ngược lại, quân đội Ukraine trong nhiều trường hợp chỉ có thể tiến khoảng vài chục mét mỗi ngày và thậm chí còn mất đi nhiều phần lãnh thổ.

