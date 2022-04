Nga cuối cùng cũng triển khai xe tăng T-90M tại chiến trường Ukraine

Vào ngày 26/4, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, xác nhận xe tăng chiến đấu T-90M của Nga, đã vượt ra ngoài biên giới và tham chiến ở chiến trường Ukraine. Việc Quân đội Nga quyết định đưa xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M tới chiến trường Ukraine tham chiến, đánh dấu việc Nga tung ra mặt trận, loại xe tăng hiện đại nhất của họ, so với những xe tăng Quân đội Nga sử dụng trước đây trong cuộc xung đột. Trong biên chế Quân đội Nga hiện nay, ngoài xe tăng T-14 thế hệ tiếp theo, hiện đang được biên chế cho mục đích thử nghiệm; thì cho đến nay, T-90M được coi là xe tăng có tính năng kỹ chiến thuật tốt nhất và có công nghệ vượt trội, hơn bất kỳ loại xe tăng nào khác, trong kho vũ khí của nước này. Hiện nay Quân đội Nga cũng chỉ có khoảng 100 chiếc T-90M trong biên chế, và số T-90M mới bắt đầu đưa vào trang bị đầu năm 2020. Theo thông tin, việc Quân đội Nga tiếp tục trang bị T-90M cho thấy, chương trình T-14 của Nga đã gặp trục trặc. Theo các chuyên gia quân sự, việc Quân đội Nga không đưa T-90M tham chiến tại Ukraine, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, cho thấy Nga vẫn đang “giữ chân” loại xe tăng này và tự tin vào khả năng của các phiên bản tăng cũ hơn, như T-72B3M, để đạt được các mục tiêu của mình trong chiến dịch. Xe tăng T-72B3 và T-72B3M hiện đang trở thành xương sống của các đơn vị xe tăng của Quân đội Nga, với ước tính khoảng 850 và 550 mỗi phiên bản trong biên chế, và vượt trội hơn hẳn so với các xe tăng T-64 và T-72A đã lạc hậu của Ukraine. Tuy nhiên Quân đội Nga đã bị bất ngờ trước hỏa lực chống tăng của Quân đội Nga, đặc biệt là các loại tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ cung cấp, được sử dụng rộng rãi bởi bộ binh Ukraine. Qua các hình ảnh cho thấy, các đơn vị xe tăng của Nga đã phải chịu thiệt hại nặng nề trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Mặc dù được đánh gia như một đối tác rẻ hơn, khi so với xe tăng cấp cao hơn là T-14; nhưng khả năng sống sót, nhận thức tình huống, khả năng cơ động và hỏa lực của T-90M… đều vượt trội hơn rất nhiều so với các loại xe tăng khác, hiện có trong biên chế Quân đội Nga. Theo thông tin từ Quân đội Nga, họ có kế hoạch trong những năm tới, trang bị khoảng 600 chiếc xe tăng T-90M; trong đó nâng cấp 400 xe tăng T-90A cũ hơn lên tiêu chuẩn này và chế tạo thêm 200 chiếc nữa. Trong khi hàng nghìn xe tăng T-90 đã được Nga sản xuất, những chiếc T-90 đã được xuất khẩu cho các khách hàng trên thế giới từ Việt Nam, Turkmenistan đến Ấn Độ, Algeria và Uganda, với số lượng T-90 sản xuất trong những năm gần đây, nhiều hơn tất cả các mẫu xe tăng của phương Tây cộng lại. Nếu các thông tin về hoạt động kém hiệu quả của các phiên bản xe tăng T-72B3 và T-72B3M trên chiến trường Ukraine là chính xác, thì Nga có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất T-90M và thậm chí có thể đẩy nhanh việc hoàn thiện và trang bị xe tăng T-14, để nâng cao khả năng chiến đấu trên các chiến trường hiện đại hơn. Tuy nhiên, các nguồn tin khác đã chỉ ra rằng, hiệu suất của T-72B3 đã quá đủ. Tình trạng thực tế của lực lượng xe tăng Nga ở Ukraine và hiệu suất của họ vẫn chưa chắc chắn, do chiến thuật sử dụng xe tăng bao gồm nhiều yếu tố. Những cải tiến đáng kể của T-90M, so với các thiết kế xe tăng cũ của Nga bao gồm, sử dụng pháo nòng trơn 2A46M-5 125mm mới, có khả năng bắn đạn xuyên giáp thoát vỏ 3BM-69/70 với độ xuyên 800-900mm và một số loại đạn mới khác T-90M cũng sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực mới, bao gồm hệ thống ảnh nhiệt chung cho cả pháo thủ và trưởng xe. Khả năng sống sót của T-90M cũng được cải thiện, khi lắp các biến thể mới của giáp phản ứng nổ Relikt và hệ thống bảo vệ chủ động Afghanistan. T-90M cũng được trang bị động cơ mạnh hơn và cải tạo khoang chứa đạn bên trong; khắc phục tình trạng khi xe bị trúng đạn, dẫn đến kích nổ đạn pháo trong xe như các phiên bản T-72 và T-80. Theo các chuyên gia phân tích, việc Quân đội Nga triển khai xe tăng T-90 tới chiến trường Ukraine, có thể nhằm mục đích kiểm tra khả năng hoạt động của loại xe tăng này, trong các tình huống chiến trường ác liệt, với nhiều mối đe dọa hơn; nhất là với tên lửa chống tăng. Nhưng cũng có thể thấy rằng, sau những thiệt hại đáng kể với lực lượng tăng thiết giáp, Quân đội Nga đưa xe tăng T-90M tới chiến trường Ukraine, nhằm tiếp tục tạo ưu thế; đồng thời tiếp tục cải tiến T-90M qua kinh nghiệm thực chiến, và làm cơ sở để hoàn thiện xe tăng T-14 Armata. Video xe tăng T-72B3 của Nga tham chiến tại Ukraine trúng mìn chống tăng.

