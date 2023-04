Nga chọc thủng phòng tuyến cuối cùng của Ukraine tại Bakhmut

Khi chiến dịch phòng ngự tại Bakhmut đã trở nên không thể cứu vãn, động thái tiếp theo của Quân đội Ukraine đã thu hút sự chú ý lớn từ các bên. Vậy Quân đội Ukraine có tiếp tục củng cố các lớp phòng thủ ở phía tây thành phố và vùng ngoại ô phía tây để cầm chân cuộc tấn công của quân Nga? Một phương án nữa là Ukraine “chủ động triệt thoái” để bảo toàn lực lượng, dự trữ binh lực cho giai đoạn tiếp theo của "cuộc phản công mùa xuân". Việc lựa chọn chiến lược tác chiến cho giai đoạn tiếp theo của Quân đội Ukraine rất có thể sẽ quyết định chiều hướng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong tương lai. Mới đây, trước sự “bấp bênh” của tuyến phòng thủ thứ hai ở phía tây thành phố Bakhmut, Tư lệnh lục quân Ukraine, kiêm Tư lệnh mặt trận phía Đông và chiến trường Bakhmut, tướng Syrskyi đã một lần nữa đến tiền tuyến Bakhmut để thị sát tình hình chiến đấu của các lực lượng tại đây. Trước tình hình chiến trường như “chỉ mành treo chuông” như vậy, lãnh đạo quân đội hàng đầu Ukraine đã đề nghị tiếp tục gửi thêm quân tiếp viện đến Bakhmut, không làm suy yếu ý chí tiếp tục chiến đấu ở phía tây thành phố. Giới phân tích cho rằng, cuộc giao tranh trên đường phố hiện nay ở thành phố Bakhmut, đang phát triển thành "mô hình Marinka", có nghĩa là Quân đội Nga đã tiến hành bao phủ hỏa lực quy mô lớn ở thị trấn Marinka, biến thị trấn thành một mảnh đất hoang phế; nhưng vẫn không thể tràn ngập. Mặc dù Marinka chỉ là một thị trấn nhỏ với 10.000 dân, đã thực sự biến mất khỏi bản đồ; nhưng do Quân đội Nga không cắt đứt được hoàn toàn hậu cứ tiếp tế ở phía tây Marinka, nên quân tiếp viện và hàng tiếp tế vẫn di chuyển dọc theo đường cao tốc N15 đến với Quân đội Ukraine ở Marinka. Trong những tháng gần đây, Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 (còn gọi là Sư đoàn Béc-lin) của Quân đội Nga, chưa bao giờ tràn ngập được khu vực phía tây Marinka; trong đó làng Georgivka và làng Pobeda ở phía nam là điểm hỗ trợ vững chắc cho tuyến phòng thủ bên trong. Còn làng Krasnogovka trên vùng cao nguyên phía bắc và làng Konstantinlovka ở phía nam của thung lũng sông Village, đóng vai trò như một căn cứ hầu cần trong tuyến phòng thủ. Và toàn bộ hệ thống phòng thủ Marinka đã kết hợp được giữa “phòng thủ điểm và phòng thủ diện”, bổ sung hỗ trợ cho nhau. Quân đội Nga đang dốc sức tập trung vào một địa điểm ở thị trấn Marinka, nhưng lại phải đối mặt với "sự đáp trả liên kết" của cả hệ thống phòng thủ này; khi quân số bổ sung và quân nhu của Quân đội Ukraine liên tục được đưa vào các đường hầm dưới lòng đất của Marinka. Quân đội Nga đang chiến đấu trong “đống đổ nát” của thị trấn nhỏ này và các trận chiến đường phố kết thúc với những thất bại liên tiếp. Hiện tại, Quân đội Nga phải lựa chọn tiến hành tấn công từ hai bên sườn của Marinka và tạm thời đạt được hiệu quả tiến công trên mặt trận ác liệt cũng không kém gì Bakhmut. Do đó, một số nhà phân tích cho rằng, để tránh tái xuất hiện "chiến trường Marinka" ở phía tây Bakhmut, liệu Quân đội Nga có mở cuộc tấn công gọng kìm từ làng Khromove ở ngoại ô phía tây Bakhmut và thị trấn Ivanivsk ở phía tây nam hay không? Trong khi chính thức con đường cao tốc 0506 vào thành phố đã bị quân Nga vô hiệu hóa. Để đối phó với cuộc tấn công đa kênh như thủy triều của 40.000 quân Wagner, Quân đội Ukraine đã triển khai Lữ đoàn xung kích 8, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, Lữ đoàn xung kích Spartan 3 và 10 dọc theo hướng bắc nam để tạo thành tuyến phòng thủ ngăn cản. Ở phía tây tuyến đường sắt nội đô, phía Ukraine bố trị cụm quân xung kích tiền phương và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 53, Lữ đoàn đổ bộ đường không 77, Lữ đoàn phòng thủ Tổ quốc 125, 241; lính đánh thuê Gruzia, một số dân quân cực hữu được triển khai bên trong tuyến phòng thủ đường sắt, làm dự bị cho tuyến thứ nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc giằng co quy mô lớn xung quanh Nhà ga trung tâm Bakhmut đã tạm thời kết thúc; phía Nga-Ukraine lấy tâm điểm là Nhà ga trung tâm Bahmut, kéo dài về phía bắc đến bãi trung chuyển kho chứa ngũ cốc và về phía nam đến khách sạn vận chuyển và bến xe buýt. Trận giao tranh ác liệt kéo dài 3 ngày cuối cùng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về lính đánh thuê Wagner của Nga. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 và Lữ đoàn xung kích Spartan số 3 của Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, để phản kích chiếm lại Nhà ga Trung tâm. Để đối phó với quân Ukraine phòng ngự trong các tòa nhà và hạn chế thương vong, quân Wagner cuối cùng đã áp dụng chiến thuật bằng hỏa lực mạnh, san phẳng mục tiêu bằng cách dùng pháo nhiệt áp bắn thẳng vào mục tiêu trên quảng trường trước Nhà ga trung tâm và tòa nhà chờ đợi. Sau khi tòa nhà chính của Nhà ga trung tâm bị san bằng, quân Wagner và đặc công lính dù Nga đã tràn ngập khu vực xung quanh nhà ga và truy kích quân Ukraine rộng ra hai bên. Hiện quân Nga đã giành quyền kiểm soát 2 tuyến đường sắt phòng thủ dài hàng km và chính thức thông từ trung tâm vào phía Tây thành phố. Ở phía bắc thành phố, với cái giá phải trả là thương vong nặng nề, lính đánh thuê Wagner và lính dù Nga cuối cùng cũng đã quét sạch hoàn toàn các vị trí phòng thủ của Ukraine gần Đại lộ Rose và Tòa nhà Nhân dân Thành phố. Trong hai ngày qua, ở khu vực tây bắc thành phố, lính đánh thuê Wagner đã tiến sâu 800 mét về phía nam; như vậy một khu vực dân cư rộng lớn do Ukraine kiểm soát đã bị quân Wagner tràn ngập. Hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở phía tây thành phố thành phố đã sụp đổ. Điều đáng nói là hồ Pivnicnyi ở phía tây bắc thành phố, cũng là điểm hội quân cuối cùng của quân Nga và đích cuối cùng là quân Wagner bên trong sẽ phối hợp với quân Wagner và lính dù Nga bên ngoài thành phố, để tạo thành gọng kìm tấn công vào làng Khromove. Về tổng thể, quân Wagner trước tiên áp dụng bắn phá bằng hỏa lực quy mô lớn, sau đó dùng bộ binh tiến công để loại bỏ những điểm chốt còn sót lại của quân Ukraine; đồng thời liên tiếp đánh chiếm các cứ điểm trọng yếu ở phía tây thành phố. Tới giờ phút này, lính đánh thuê Wagner không chỉ đột phá thành công các mục tiêu ở Bakhmut, trong đó trọng tâm là tuyến phòng thủ đường sắt ở trung tâm thành phố; mà còn đạt được một chiến thắng quyết định ở phía bắc thành phố. Hiện tại, Bakhmut đã trở thành đống đổ nát và Quân đội Ukraine không còn nhiều thời gian để tổ chức phòng thủ. Bakhmut chỉ còn là đống đổ nát sau thời gian dài trở thành "bãi chiến trường" cho quân đội Nga và Ukraine giao tranh.

Khi chiến dịch phòng ngự tại Bakhmut đã trở nên không thể cứu vãn, động thái tiếp theo của Quân đội Ukraine đã thu hút sự chú ý lớn từ các bên. Vậy Quân đội Ukraine có tiếp tục củng cố các lớp phòng thủ ở phía tây thành phố và vùng ngoại ô phía tây để cầm chân cuộc tấn công của quân Nga? Một phương án nữa là Ukraine “chủ động triệt thoái” để bảo toàn lực lượng, dự trữ binh lực cho giai đoạn tiếp theo của "cuộc phản công mùa xuân". Việc lựa chọn chiến lược tác chiến cho giai đoạn tiếp theo của Quân đội Ukraine rất có thể sẽ quyết định chiều hướng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong tương lai. Mới đây, trước sự “bấp bênh” của tuyến phòng thủ thứ hai ở phía tây thành phố Bakhmut, Tư lệnh lục quân Ukraine, kiêm Tư lệnh mặt trận phía Đông và chiến trường Bakhmut, tướng Syrskyi đã một lần nữa đến tiền tuyến Bakhmut để thị sát tình hình chiến đấu của các lực lượng tại đây. Trước tình hình chiến trường như “chỉ mành treo chuông” như vậy, lãnh đạo quân đội hàng đầu Ukraine đã đề nghị tiếp tục gửi thêm quân tiếp viện đến Bakhmut, không làm suy yếu ý chí tiếp tục chiến đấu ở phía tây thành phố. Giới phân tích cho rằng, cuộc giao tranh trên đường phố hiện nay ở thành phố Bakhmut, đang phát triển thành "mô hình Marinka", có nghĩa là Quân đội Nga đã tiến hành bao phủ hỏa lực quy mô lớn ở thị trấn Marinka, biến thị trấn thành một mảnh đất hoang phế; nhưng vẫn không thể tràn ngập. Mặc dù Marinka chỉ là một thị trấn nhỏ với 10.000 dân, đã thực sự biến mất khỏi bản đồ; nhưng do Quân đội Nga không cắt đứt được hoàn toàn hậu cứ tiếp tế ở phía tây Marinka, nên quân tiếp viện và hàng tiếp tế vẫn di chuyển dọc theo đường cao tốc N15 đến với Quân đội Ukraine ở Marinka . Trong những tháng gần đây, Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 (còn gọi là Sư đoàn Béc-lin) của Quân đội Nga, chưa bao giờ tràn ngập được khu vực phía tây Marinka; trong đó làng Georgivka và làng Pobeda ở phía nam là điểm hỗ trợ vững chắc cho tuyến phòng thủ bên trong. Còn làng Krasnogovka trên vùng cao nguyên phía bắc và làng Konstantinlovka ở phía nam của thung lũng sông Village, đóng vai trò như một căn cứ hầu cần trong tuyến phòng thủ. Và toàn bộ hệ thống phòng thủ Marinka đã kết hợp được giữa “phòng thủ điểm và phòng thủ diện”, bổ sung hỗ trợ cho nhau. Quân đội Nga đang dốc sức tập trung vào một địa điểm ở thị trấn Marinka, nhưng lại phải đối mặt với "sự đáp trả liên kết" của cả hệ thống phòng thủ này; khi quân số bổ sung và quân nhu của Quân đội Ukraine liên tục được đưa vào các đường hầm dưới lòng đất của Marinka. Quân đội Nga đang chiến đấu trong “đống đổ nát” của thị trấn nhỏ này và các trận chiến đường phố kết thúc với những thất bại liên tiếp. Hiện tại, Quân đội Nga phải lựa chọn tiến hành tấn công từ hai bên sườn của Marinka và tạm thời đạt được hiệu quả tiến công trên mặt trận ác liệt cũng không kém gì Bakhmut. Do đó, một số nhà phân tích cho rằng, để tránh tái xuất hiện "chiến trường Marinka" ở phía tây Bakhmut, liệu Quân đội Nga có mở cuộc tấn công gọng kìm từ làng Khromove ở ngoại ô phía tây Bakhmut và thị trấn Ivanivsk ở phía tây nam hay không? Trong khi chính thức con đường cao tốc 0506 vào thành phố đã bị quân Nga vô hiệu hóa. Để đối phó với cuộc tấn công đa kênh như thủy triều của 40.000 quân Wagner, Quân đội Ukraine đã triển khai Lữ đoàn xung kích 8, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, Lữ đoàn xung kích Spartan 3 và 10 dọc theo hướng bắc nam để tạo thành tuyến phòng thủ ngăn cản. Ở phía tây tuyến đường sắt nội đô, phía Ukraine bố trị cụm quân xung kích tiền phương và Lữ đoàn bộ binh cơ giới 53, Lữ đoàn đổ bộ đường không 77, Lữ đoàn phòng thủ Tổ quốc 125, 241; lính đánh thuê Gruzia, một số dân quân cực hữu được triển khai bên trong tuyến phòng thủ đường sắt, làm dự bị cho tuyến thứ nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc giằng co quy mô lớn xung quanh Nhà ga trung tâm Bakhmut đã tạm thời kết thúc; phía Nga-Ukraine lấy tâm điểm là Nhà ga trung tâm Bahmut, kéo dài về phía bắc đến bãi trung chuyển kho chứa ngũ cốc và về phía nam đến khách sạn vận chuyển và bến xe buýt. Trận giao tranh ác liệt kéo dài 3 ngày cuối cùng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về lính đánh thuê Wagner của Nga. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 93 và Lữ đoàn xung kích Spartan số 3 của Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, để phản kích chiếm lại Nhà ga Trung tâm. Để đối phó với quân Ukraine phòng ngự trong các tòa nhà và hạn chế thương vong, quân Wagner cuối cùng đã áp dụng chiến thuật bằng hỏa lực mạnh, san phẳng mục tiêu bằng cách dùng pháo nhiệt áp bắn thẳng vào mục tiêu trên quảng trường trước Nhà ga trung tâm và tòa nhà chờ đợi. Sau khi tòa nhà chính của Nhà ga trung tâm bị san bằng, quân Wagner và đặc công lính dù Nga đã tràn ngập khu vực xung quanh nhà ga và truy kích quân Ukraine rộng ra hai bên. Hiện quân Nga đã giành quyền kiểm soát 2 tuyến đường sắt phòng thủ dài hàng km và chính thức thông từ trung tâm vào phía Tây thành phố. Ở phía bắc thành phố, với cái giá phải trả là thương vong nặng nề, lính đánh thuê Wagner và lính dù Nga cuối cùng cũng đã quét sạch hoàn toàn các vị trí phòng thủ của Ukraine gần Đại lộ Rose và Tòa nhà Nhân dân Thành phố. Trong hai ngày qua, ở khu vực tây bắc thành phố, lính đánh thuê Wagner đã tiến sâu 800 mét về phía nam; như vậy một khu vực dân cư rộng lớn do Ukraine kiểm soát đã bị quân Wagner tràn ngập. Hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine ở phía tây thành phố thành phố đã sụp đổ. Điều đáng nói là hồ Pivnicnyi ở phía tây bắc thành phố, cũng là điểm hội quân cuối cùng của quân Nga và đích cuối cùng là quân Wagner bên trong sẽ phối hợp với quân Wagner và lính dù Nga bên ngoài thành phố, để tạo thành gọng kìm tấn công vào làng Khromove. Về tổng thể, quân Wagner trước tiên áp dụng bắn phá bằng hỏa lực quy mô lớn, sau đó dùng bộ binh tiến công để loại bỏ những điểm chốt còn sót lại của quân Ukraine; đồng thời liên tiếp đánh chiếm các cứ điểm trọng yếu ở phía tây thành phố. Tới giờ phút này, lính đánh thuê Wagner không chỉ đột phá thành công các mục tiêu ở Bakhmut, trong đó trọng tâm là tuyến phòng thủ đường sắt ở trung tâm thành phố; mà còn đạt được một chiến thắng quyết định ở phía bắc thành phố. Hiện tại, Bakhmut đã trở thành đống đổ nát và Quân đội Ukraine không còn nhiều thời gian để tổ chức phòng thủ. Bakhmut chỉ còn là đống đổ nát sau thời gian dài trở thành "bãi chiến trường" cho quân đội Nga và Ukraine giao tranh.