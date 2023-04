Đường mòn tiếp tế duy nhất của Ukraine vào Bakhmut bị cắt đứt!

Với cuộc bao vây quy mô lớn thành phố Bakhmut gần đây của lính đánh thuê Wagner, lực lượng phòng thủ của Ukraine trong thành phố bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 77 và Lữ đoàn phòng thủ nội địa 241 đã sụp đổ. Các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner và lính dù Nga được tổ chức thành các đơn vị bộ binh hỗn hợp, trang bị hỏa khí đi cùng rất mạnh, tổ chức tiến hành các đợt tấn công dọc theo tuyến đường sắt phía Tây thành phố từ các hướng khác nhau. Sau 48 giờ chiến đấu ác liệt, quân đội Nga về cơ bản đã kiểm soát được tất cả các dãy nhà trong khu vực trung tâm thành phố, còn quân đội Ukraine đã hoàn toàn bị dồn vào không gian nhỏ ở phía tây thành phố. Ở trung tâm Bakhmut, bao gồm tất cả các tòa nhà cao tầng ở hai bên đường Độc lập và hướng đông tây của phố Vasilya, phố Goribavoto và phố Tsiolkovsky, đều đã bị quân Nga tràn ngập. Lực lượng còn lại của quân đội Ukraine ban đầu dự định dựa vào các tòa nhà lớn như khách sạn cao cấp ở Bakhmut, như các tòa nhà của khối thương mại, Trường Kỹ thuật công nghiệp, khu Nhà ga trung tâm của Bakhmut và Nhà tù thành phố để ngăn chặn quân Wagner tiến về phía tây. Nhưng trước sức tấn công quá mạnh của liên quân Nga, lại được sự hỗ trợ hỏa lực “không thương tiếc” của vũ khí hạng nặng; nên chiến thuật "trì hoãn chiến" của quân đội Ukraine, nhằm cầm chân quân Nga trong thành phố đã hoàn toàn phá sản. Những lực lượng tác chiến đặc biệt của lính đánh thuê Wagner và quân dù Nga do tập trung quân số, vũ khí vượt trội và đạt được tiến bộ vượt bậc trong việc thực hiện các cuộc "tấn công xuyên tường" đa kênh, đa hướng và tập trung. Đặc biệt, chiến thuật “tiêu diệt địch phòng ngự trong đô thị theo khu vực” được liên quân Nga thực hiện tương đối tốt. Trong đó lính đánh thuê Wagner lợi dụng các trục đường chính và các ngõ ngách khác, để liên tục tập kích vào các vị trí phòng ngự cốt lõi của quân Ukraine. Liên quân Nga đã thành công trong việc bao vây, chia cắt giữa các trận địa phòng ngự của quân Ukraine trong thành phố; không cho các lực lượng này hỗ trợ cho nhau. Do các trận địa phòng ngự của Quân đội Ukraine không thể hỗ trợ cho nhau, đã tạo điều kiện để liên quân Nga tiêu diệt. Để trì hoãn "cuộc tấn công nhanh" của liên quân Nga và tránh bị bao vây, quân phòng thủ Ukraine đã triệt để lợi dụng địa hình và sự bảo vệ của các tòa nhà để tấn công vào khu vực rừng cây và nhà xưởng rộng lớn giữa Sở Cảnh sát thành phố, Nhà ga trung tâm và Nhà tù thành phố. Đáp lại quân Wagner phát động phản công, hai bên giao tranh ác liệt hơn 40 giờ. Trong khu rừng rộng bằng ba sân bóng đá tiêu chuẩn này, có mấy khẩu đội súng cối 120mm của Ukraine bố trí; họ dựa vào các tháp nước ở phía tây thành phố làm đài quan sát pháo binh để tiêu diệt chính xác các mũi đột kích của quân Wagner đang áp sát bên đường ray. Ban đầu, quân Nga mất cảnh giác và bị thương vong nặng nề. Sau đó các mũi đột kích của lính đánh thuê Wagner nhanh chóng điều chỉnh đội hình chiến đấu của họ và bắt đầu tìm kiếm các tòa nhà xung quanh để ẩn nấp. Theo các thông tin, các mũi đột kích của quân Wagner và lính dù Nga chia thành nhiều tốp nhỏ, lợi dụng địa hình, địa vật tiếp cận tòa nhà, chờ cơ hội áp sát các khẩu đội súng cối Ukraine ở phía đông của tuyến đường sắt. Trong khi Nga và Ukraine đang giao tranh ác liệt thì ở nhà ga Bakhmut, thì cách nhà tù Bakhmut 1 km về phía Nam, cũng trở thành tâm điểm giao tranh giữa hai bên. Cả hai bên chiến đấu ác liệt tại quảng trường trước Nhà ga xe lửa Bakhmut. Hiện tại, các tòa nhà xung quanh quảng trường nhà ga đã bị san bằng, quân Ukraine đã gài một lượng lớn chất nổ vào các tòa nhà lớn đơn lẻ như nhà ga và chuẩn bị tử chiến với quân đội Nga. Tuy nhiên lính đánh thuê Wagner không còn ý định chiếm những khu vực này nữa, mà cho nổ tung tất cả. Ở phía nam thành phố, quân đội Ukraine thấy tuyến phòng thủ liên tục bị biệt kích Wagner chọc thủng, rõ ràng tình thế đã kết thúc, họ phải cho kích nổ thuốc nổ được gài trong sân vận động Pioneer để ngăn không cho quân Nga tràn ngập; sau đó quân Ukraine sau đó rút về thao trường phía tây tuyến đường sắt. Lực lượng xung kích Wagner nhanh chóng chiếm Trường trung học số 7 và Sân vận động Pioneer, đồng thời kiểm soát Đại lộ Tchaikovsky gần đó chỉ trong một cú đột kích. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, do Đại lộ Tchaikovsky là lối đi chính ra ngoài thành phố, nối thành phố Bakhmut với đường cao tốc T-0504. Nhưng con phố này do quân đội Nga kiểm soát, điều đó có nghĩa là đường cao tốc T-0504 đã hoàn toàn mất vai trò kết nối giữa trong và ngoài thành phố. Để đối phó với việc quân Ukraine rút khỏi thành phố, trên chiến tuyến phía nam làng Ivanivsk, Ukraine đã điều một số lượng lớn binh lính đến tiếp viện cho thị trấn, thậm chí quân dù tinh nhuệ của Ukraine cũng tham gia các cuộc phản công này. Việc tiếp viện kịp thời này, không chỉ bịt lấp được cửa mở, mà còn liên tục quấy rối các vị trí của quân dù Nga ở phía nam. Ở đây cần chỉ ra rằng, lực lượng đổ bộ đường không Ukraine là một binh chủng độc lập của Quân đội Ukraine, với tư cách là lực lượng tác chiến phản ứng nhanh tinh nhuệ, luôn được chính quyền Kiev đánh giá cao. Để củng cố cho các hoạt động phòng ngự ở thành phố Bakhmut, Quân đội Ukraine đã điều lực lượng dự bị chung lên tuyến đầu. Hiện ở phía tây thành phố Bakhmut có khoảng 6 lữ đoàn với khoảng 20.000 quân đang tìm cách đột nhập vào khu vực phòng thủ của lính đánh thuê Wagner. Nhưng sau những cố gắng, quân đội Ukraine không chỉ phải đối mặt với những con đường lầy lội sau khi tuyết dày tan, mà còn phải đối mặt với những trận pháo kích quy mô lớn của quân Nga. Trong đoạn video vừa được Nga và Ukraine công bố, một lượng lớn vũ khí và phương tiện chiến đấu của quân đội Ukraine bị pháo binh Nga bắn phá dữ dội, cảnh tang thương của một “xa lộ tử thần” xuất hiện, khi hàng loạt xác xe bị phá hủy nằm la liệt trên đường. Đến nay, lính đánh thuê Wagner và quân dù Nga đã vượt qua tuyến phòng thủ thứ hai do quân đội Ukraine thiết lập trong thành phố, đó là tuyến đường sắt đi qua thành phố và các tòa nhà cao tầng ở phía Tây của tuyến đường sắt. Lữ đoàn bộ binh cơ giới 93 của Ukraine ban đầu dự định dựa vào địa hình thoáng gần tuyến đường sắt, để chặn quân Nga vượt qua tuyến đường sắt. Nhưng trước sự đột phá ban đêm của lực lượng tác chiến đặc biệt của quân Wagner, tuyến phòng ngự của Ukraine ở phía tây tuyến đường sắt này đã bị chọc thủng. Lực lượng lính đánh thuê Wagner thậm chí còn huy động pháo binh bắn sập tất cả các tòa nhà đối diện với tuyến đường sắt ở phía tây thành phố và hy vọng giữ vững thành phố của quân đội Ukraine có thể thất bại. Quân Ukraine chuyển thương binh ra khỏi Bakhmut về Chasov Yar trên "cung đường tử thần".

