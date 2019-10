Nga cấp tốc viện trợ tăng thiết giáp, vũ khí khủng cho Syria

Tình hình chiến sự tại Syria thời gian vừa qua đã có thêm nhiều diễn biến mới cực kỳ phức tạp, khiến căng thẳng chẳng những chưa được hạ nhiệt mà còn bùng phát mạnh mẽ hơn Quân đội chính phủ Syria trong lúc này vẫn chưa giải quyết được các cụm cứ điểm của phiến quân nổi dậy cố thủ tại địa bàn hai tỉnh Idlib cùng với Hama Ngoài ra họ còn phải đề phòng các cuộc tập kích gây nhiều thương vong của tàn quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS tự xưng tại các địa bàn đã được giải phóng Chưa dứt điểm được hai "cái gai" nhức nhối, SAA lại phải dồn lực lượng lớn về sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại chiến dịch Mùa xuân hòa bình do Ankara phát động để không bị mất thêm lãnh thổ Dễ dàng nhận thấy quân đội chính phủ Syria đang bị căng sức trên nhiều mặt trận trong khi lực lượng của họ lại bị hao hụt đi nhiều sau những trận đánh kéo dài suốt thời gian qua Trước tình hình trên, chính quyền Damascus rất cần có sự "hà hơi tiếp sức" của đồng minh số 1 là Matxcơva, và nước Nga đã có động thái thiết thực để hỗ trợ đối tác Hãng Al Masdar News vừa đăng tải thông tin cho biết, Nga đã bí mật vận chuyển một lượng lớn vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự đến cảng Tartus của Syria Số hàng trên nhiều khả năng do tàu vận tải đổ bộ Varyag mang tới Syria, khi nó vừa được ghi nhận đã đi qua eo biển Bosphorus thời gian gần đây Tấm ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy số phương tiện tác chiến mà Nga vừa chuyển giao cho Syria đã được tập kết trên bến cảng Tartus với số lượng rất lớn Theo thống kê sơ bộ, đã có tới 41 xe tăng chiến đấu chủ lực cùng với nhiều xe thiết giáp và xe vận tải xuất hiện tại Syria sau đợt viện trợ vũ khí mới nhất của Nga Số vũ khí này rõ ràng cực kỳ cần thiết đối với SAA, dự kiến phần lớn chúng sẽ được đưa lên biên giới phía Bắc nhằm tạo thế đối trọng với lực lượng tăng thiết giáp hùng hậu của Thổ Nhĩ Kỳ Theo các báo cáo từ chiến trường, quân đội chính phủ Syria vừa tăng cường thêm 3 lữ đoàn tới khu vực Đông Bắc để "nhanh chân" chiếm đóng các thành phố trước khi quân Thổ Nhĩ Kỳ kịp tràn vào Tuy rằng chưa có giao tranh trực tiếp giữa quân đội chính quy Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các nhóm vũ trang được hai bên ủng hộ đã có động thái "nói chuyện" với nhau, vì vậy rõ ràng Damascus phải đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra Trong trường hợp số xe tăng, thiết giáp trên không được sử dụng để đối đầu với binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng sẽ lại được huy động cho các chiến dịch chống khủng bố trong tương lai Tuy nhiên thông qua đợt viện trợ mới nhất này, dễ dàng nhận thấy số lượng xe tăng, thiết giáp của quân đội chính phủ Syria bị tiêu hao trong các trận đánh là rất lớn

Tình hình chiến sự tại Syria thời gian vừa qua đã có thêm nhiều diễn biến mới cực kỳ phức tạp, khiến căng thẳng chẳng những chưa được hạ nhiệt mà còn bùng phát mạnh mẽ hơn Quân đội chính phủ Syria trong lúc này vẫn chưa giải quyết được các cụm cứ điểm của phiến quân nổi dậy cố thủ tại địa bàn hai tỉnh Idlib cùng với Hama Ngoài ra họ còn phải đề phòng các cuộc tập kích gây nhiều thương vong của tàn quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo - IS tự xưng tại các địa bàn đã được giải phóng Chưa dứt điểm được hai "cái gai" nhức nhối, SAA lại phải dồn lực lượng lớn về sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại chiến dịch Mùa xuân hòa bình do Ankara phát động để không bị mất thêm lãnh thổ Dễ dàng nhận thấy quân đội chính phủ Syria đang bị căng sức trên nhiều mặt trận trong khi lực lượng của họ lại bị hao hụt đi nhiều sau những trận đánh kéo dài suốt thời gian qua Trước tình hình trên, chính quyền Damascus rất cần có sự "hà hơi tiếp sức" của đồng minh số 1 là Matxcơva, và nước Nga đã có động thái thiết thực để hỗ trợ đối tác Hãng Al Masdar News vừa đăng tải thông tin cho biết, Nga đã bí mật vận chuyển một lượng lớn vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự đến cảng Tartus của Syria Số hàng trên nhiều khả năng do tàu vận tải đổ bộ Varyag mang tới Syria, khi nó vừa được ghi nhận đã đi qua eo biển Bosphorus thời gian gần đây Tấm ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy số phương tiện tác chiến mà Nga vừa chuyển giao cho Syria đã được tập kết trên bến cảng Tartus với số lượng rất lớn Theo thống kê sơ bộ, đã có tới 41 xe tăng chiến đấu chủ lực cùng với nhiều xe thiết giáp và xe vận tải xuất hiện tại Syria sau đợt viện trợ vũ khí mới nhất của Nga Số vũ khí này rõ ràng cực kỳ cần thiết đối với SAA, dự kiến phần lớn chúng sẽ được đưa lên biên giới phía Bắc nhằm tạo thế đối trọng với lực lượng tăng thiết giáp hùng hậu của Thổ Nhĩ Kỳ Theo các báo cáo từ chiến trường, quân đội chính phủ Syria vừa tăng cường thêm 3 lữ đoàn tới khu vực Đông Bắc để "nhanh chân" chiếm đóng các thành phố trước khi quân Thổ Nhĩ Kỳ kịp tràn vào Tuy rằng chưa có giao tranh trực tiếp giữa quân đội chính quy Syria và Thổ Nhĩ Kỳ nhưng các nhóm vũ trang được hai bên ủng hộ đã có động thái "nói chuyện" với nhau, vì vậy rõ ràng Damascus phải đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra Trong trường hợp số xe tăng, thiết giáp trên không được sử dụng để đối đầu với binh lính Thổ Nhĩ Kỳ thì chúng sẽ lại được huy động cho các chiến dịch chống khủng bố trong tương lai Tuy nhiên thông qua đợt viện trợ mới nhất này, dễ dàng nhận thấy số lượng xe tăng, thiết giáp của quân đội chính phủ Syria bị tiêu hao trong các trận đánh là rất lớn