“Búp bê DJ” khoe eo nhỏ nhắn, nhan sắc chiếm trọn spotlight

"Độc thân, tự chủ, xinh đẹp, tài năng" là những gì mà netizen nhắc đến khi ngắm nhìn loạt ảnh mới đây của DJ Mie. Cô nàng diện chiếc áo bó sát, khoe vòng eo nhỏ nhắn cùng nhan sắc chuẩn "thần tiên tỷ tỷ". Dù chẳng hở hang nhưng Mie vẫn thu hút được mọi ánh nhìn. DJ Mie (tên thật là Trương Tiểu My, sinh năm 1995, quê Đà Nẵng) là một trong những nữ DJ nổi tiếng hiện nay Sở hữu nhan sắc ngọt ngào với đôi mắt to tròn cùng gương mặt bầu bĩnh, DJ Mie thường được nhiều người gọi với cái tên "búp bê DJ". Mie từng theo học trường Cao đẳng múa Việt Nam (Hà Nội), bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên múa. Sau này, cô bén duyên với nghề DJ Tên tuổi Mie thực sự bùng nổ hi cô góp mặt vào chương trình Rap Việt năm 2020, trong vai trò hỗ trợ thí sinh. Kể từ, cái tên DJ Mie oanh tạc khắp làng nhạc Việt. Cô liên tục nhận được nhiều show diễn, cả trong và ngoài nước. Mới đây, DJ Mie xác nhận sẽ tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Cô được kỳ vọng sẽ là một đối thủ nặng kí cho mùa đạp gió năm nay. (Ảnh: FBNV)

