Trong những ngày qua, có nhiều bằng chứng cho thấy sự kiểm soát của Quân đội Ukraine đối với Avdiivka đang suy yếu. Vào ngày 16/2, phóng viên chiến trường Andrei Rudenko đã đăng một đoạn video trên kênh Telegram của mình cho thấy, quân Lữ đoàn 114 thuộc Quân đoàn 1 của cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR) đã kéo cờ trên tấm bia có dòng chữ Avdiivka. Tấm bia này nằm ở trung tâm thành phố Avdiivka và có ý nghĩa biểu tượng chính trị, vì chính tại đây, người đứng đầu nhà nước Ukraine, Tổng thống Zelensky khi đến thăm Avdiivka trước đó, đã chụp ảnh “tự sướng” và tuyên bố, quân Nga “không thể tiếp cận” thành phố. Việc treo cờ trên bia không chỉ là một hành động tuyên truyền quan trọng, mà còn thể hiện khía cạnh thực tiễn của tình hình ở mặt trận Avdiivka. Bản thân hành động kéo cờ được thực hiện trong một không gian rộng mở như vậy, cho thấy không có mối đe dọa từ quân Ukraine. Điều này khẳng định sự rút lui đáng kể của quân Ukraine, ít nhất là ngoài tầm đe dọa trong thời điểm đó. Như vậy là các trận địa gần nhất hoặc các hỏa điểm ẩn sau các tòa nhà đô thị của quân Ukraine, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga, hoặc họ đã rút lui sâu hơn về phía tây, ra hẳn ngoài thành phố. Trong mấy ngày qua, tình hình cực kỳ bi đát đối với quân Ukraine ở Avdiivka; mặc dù Lữ đoàn Azov số 3, gồm phần lớn là những người theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine, đã được điều động khẩn cấp đến đây để củng cố các vị trí phòng thủ đã bị bao vây ở nhiều nơi; nhưng không giải quyết được vấn đề. Điều này đã được tờ báo Strana của Ukraine, dẫn lời chỉ huy phó Lữ đoàn Azov số 3, ông Rodion Kudryashov cho biết, ở một số khu vực tại Avdiivka, tình hình “rất nguy kịch”, khi bị quân Nga bao vây hoàn toàn; còn ở những khu vực khác là “bán bao vây”. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều thông tin cho biết, tuần trước có một tiểu đoàn của Lữ đoàn Azov số 3 được tăng cường cho Nhà máy than cốc ở ngoại ô phía tây bắc Avdiivka và bây giờ, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã quyết định chuyển toàn bộ số còn lại Lữ đoàn Azov số 3 đến tăng viện cho Avdiivka. Nguyên nhân là do yêu cầu cấp thiết phải tăng cường sức mạnh cho lực lượng Ukraine đồn trú tại thành phố, trong bối cảnh tình hình ngày càng xấu đi. Cơ quan thông tin của Lữ đoàn Azov số 3 lưu ý rằng, tình hình trong thành phố đối với quân Ukraine là “cực kỳ nghiêm trọng”. Trước đó, trong một bài báo trên tờ The Washington Post, người ta đã biết về việc Ukraine bắt đầu rút một phần lực lượng khỏi thành phố Avdiivka. Điều này được coi là sự thừa nhận về khả năng không thể tránh khỏi, về việc thành phố rơi vào tay quân Nga trong những ngày tới. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng mô tả tình hình ở Avdiivka là rất “nguy kịch” đối với Quân đội Ukraine; đặc biệt trong bối cảnh thiếu đạn pháo và các tuyến tiếp tế vào thành phố bị hỏa lực quân Nga khống chế. Điều này có thể dẫn đến việc Avdiivka nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể ở phía bắc và nam Avdiivka, thể hiện những bước tiến thành công và chiếm giữ các vị trí quan trọng. Trong số những chiến quả trên, đó là việc chiếm được trận địa phòng ngự kiên cố Zenit ở phía nam thành phố. Đặc biệt là hành động cắm cờ của quân Nga tại khu vực tấm bia của trung tâm thành phố. Cần lưu ý rằng Trạm cứu hỏa số 13, cũng như các tòa nhà lân cận, đã trở thành những mục tiêu đầu tiên nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga trong khu vực của Nhà máy than cốc. Theo các nhà phân tích được trang Military Chronicle dẫn nguồn cho biết, chỉ riêng trong ngày 15/2, trong vòng hai giờ, khi quân Ukraine rút lui khỏi Avdiivka, đã phải hứng chịu một cuộc không kích lớn, trong đó ít nhất 40 quả bom lượn có điều khiển với nhiều trọng lượng khác nhau, đã được thả xuống. Theo truyền thông phương Tây, chiến trường Avdiivka cũng chứng kiến việc Quân đội Nga sử dụng không quân với tần suất lớn. Trong đó hoàn toàn là bom lượn có điều khiển (UMPC), khiến các hoạt động tấn công của quân Nga tốn ít công sức hơn và giảm thời gian thực hiện. Việc Bộ Tổng tham mưu Ukraine bắt đầu rút quân khỏi thành phố làm dấy lên nghi ngờ về khả năng tiếp tục giữ Avdiivka. Theo thông tin đăng trên tờ Washington Post, dẫn nguồn từ một số binh lính Ukraine, việc “Avdiivka thất thủ”, dường như là điều không thể tránh khỏi và chỉ còn là vấn đề thời gian. Hiện có sự “hoài nghi” trong Quân đội Ukraine về khả năng cầm quân và “đọc ý định” của chỉ huy Quân đội Nga của tân Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky, trong việc thay đổi tình hình ở Avdiivka, theo hướng có lợi cho Ukraine. Trước đó nhiều sĩ quan cao cấp của Ukraine đã đề nghị triệt thoái khỏi Avdiivka để “bảo toàn lực lượng”, nhưng đã bị Tổng thống Zelensky phản đối quyết liệt, khi yêu cầu giữ Avdiivka “bằng mọi giá”. Nhưng nhiều người lo ngại rằng, hậu quả đối với Avdiivka có thể còn nghiêm trọng hơn Bakhmut, nếu không có quyết định kịp thời rút quân khỏi thành phố. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức về việc Ukraine bắt đầu triệt thoái khỏi Avdiivka, nhưng vẫn có những thông tin về việc các đơn vị Ukraine tự ý rời bỏ các vị trí ở phía nam và phía đông Avdiivka, do lo ngại bị quân Nga tiêu diệt. Mục tiêu của quân Nga trong lúc này là cắt đứt khu vực nội đô khỏi sự liên kết phòng thủ với Nhà máy than cốc. Nhiều khả năng các đơn vị Ukraine đang phòng thủ trong Nhà máy than cốc có thể buộc phải chủ động rút lui để tránh khỏi số phận giống như ở Nhà máy thép Azovstal trước kia. Chỉ huy Quân đội Ukraine cho rằng, việc quân Nga tấn công Nhà máy than cốc là mạo hiểm và thậm chí là không thực tế. Nhưng giới phân tích độc lập cho rằng, Quân đội Nga sẽ không tiến vào Nhà máy than cốc, mà tổ chức bao vây, sau đó ném bom hạng nặng; điều này sẽ buộc quân Ukraine phải rút lui. Ngoài ra, có thông tin cho rằng trạm lọc Donetsk, nằm ở phía đông Avdiivka, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Các đơn vị Ukraine đóng quân ở đó đã rút lui về các khu rừng gần đó, nhưng thời gian của họ ở đó dự kiến sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, do quân Nga đang tiến nhanh theo đường Sandy Pit. Ngoài ra còn có các thông tin chưa được xác nhận, về khả năng quân Nga chuyển sang tiến công khu vực phòng thủ kiên cố Cheburashka; điều này có thể cho thấy quân Ukraine đang tiếp tục di chuyển đến khu vực kiên cố Khimik để giải vây (Nguồn ảnh: CNN, Reuters, Sputnik).

