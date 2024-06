Ngày 20/6, một tin chấn động đến từ mạng xã hội Telegram, các đơn vị xung kích của Quân đội Nga đã chọc thủng thành công tuyến phòng thủ của quân Ukraine và tiến vào thị trấn New York, nằm cách Horlivka (Gorlivka) 6 km về phía tây. Thị trấn này trước kia có tên là Novgorodsk, sau đã được một nhóm theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine đổi tên thành New York. Theo các nguồn tin từ chiến trường, Quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công ác liệt từ hướng Mayorsk sau khi pháo binh thực hành bắn chuẩn bị “kỹ càng” và sử dụng lực lượng đột kích với quy mô lớn, sức mạnh vượt trội, nhanh chóng tiếp cận và xâm xâm nhập thành công vào khu vực thị trấn. Ở vùng ngoại ô phía nam và phía đông thị trấn, các cuộc tấn công của quân Nga diến ra quyết liệt. Lực lượng Không quân chiến thuật của Nga cũng tích cực giúp sức cho lực lượng mặt đất tấn công, bằng việc liên tục thả bom lượn có điều khiển chính xác. Với sự hoạt động tích cực của Không quân chiến thuật Nga, phần phía đông của thị trấn New York đã bị ném bom thành một khu vực xám xịt. Các vị trí hỏa lực, trận địa phòng ngự kiên cố mà Quân đội Ukraine xây dựng 10 năm qua, đã bị phá nát trước đòn tấn công dồn dập bằng hỏa lực của quân Nga. Do thị trấn New York nằm ở vùng đất thấp nên đây là điểm trung chuyển quan trọng để quân Nga tiếp tục cuộc tấn công về phía Nelipivka và bước đột phá tiếp theo tới Toretsk (Dzerzhinsk) từ hướng nam. Đồng thời, việc Nga kiểm soát New York cũng sẽ làm cho Quân đội Ukraine không thể sử dụng đầu cầu này để tấn công vào Gorlivka. Một lý do để Quân đội Nga có thể chiếm thị trấn New York nhanh chóng, là nhờ họ đã chiến đấu tạo thế thuận lợi phía bắc thành phố Avdiivka; đặc biệt là sau khi đánh sập pháo đài Ocheretine vào hồi tháng 4 vừa qua. Trên các hướng Keramik, Arkhangelsk và Novokalinovo, Quân đội Nga đã thu hút thành công lực lượng phòng thủ chính của Quân đội Ukraine ở New York, giúp họ tiến quân thuận lợi từ phía đông và phía nam, và cuối cùng chiếm thị trấn New York. Mặc dù thị trấn New York đã được Quân đội Ukraine xây dựng các công sự kiên cố từ 10 năm qua, nhưng nhược điểm về mặt địa lý khiến việc phòng thủ trở nên vô cùng khó khăn do địa hình nằm ở vùng thấp. Dưới sự tấn công ác liệt của Quân đội Nga, Quân đội Ukraine đã phải đối mặt với một thử thách khắc nghiệt. Song song với việc đánh vào New York, quân Nga cũng đã tiến tới làng Leninskoye và phía nam Rozovka. Các kênh Telegram của Ukraine cũng đưa tin về sự xuất hiện của quân Nga trên con phố đầu tiên của làng Severnoe gần Toretsk (Dzerzhynsk), thể hiện chiến lược tấn công đa điểm và tấn công mạnh mẽ. Vào ngày 24/6, quân Nga chiếm làng Shumy và đẩy mạnh các hoạt động chiến đấu tạo thế về phía thành phố Toretsk. Nhà báo chiến trường Nga Evgeny Poddubny thông tin về điều này trên kênh Telegram của mình. Theo nhà báo Poddubny, giao tranh hiện đang diễn ra ở vùng ngoại ô phía bắc Toretsk. Kế hoạch chung của quân Nga tại khu vực chiến tuyến này là đẩy cuộc giao tranh ra xa Donetsk và Gorlovka nhiều nhất có thể. Hiện Quân đội Nga đang “làm phẳng” khu vực chiến tuyến ở khu vực phía nam Bakhmut và phía nam New York. Từ động thái này, chúng ta có thể suy ra một hướng phát triển chung trong tương lai. Đặc biệt, cần chú ý đến việc phát triển vùng xám của đoạn Kalinovo, điều này quân Nga sẽ tăng đáng kể áp lực lên phía sau Novoliksandrivka về phía tây của nó. Trong những ngày qua, tình hình tại khu vực Toretsk đang nóng lên, thành phố Toretsk nằm giữa thành phố Gorlovka và Konstantinovka, là một phần của tuyến phòng thủ chính của Ukraine ở Donbass cùng với Kramatorsk và Slavyansk Theo nhà báo Poddubny, cuộc tấn công của Quân đội Nga vào thành phố này sẽ không hề dễ dàng, khi Quân đội Ukraine đã xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự kiên cố tại khu vực Toretsk trong 10 năm qua, phần lớn dựa vào địa hình của khu vực. Tại thành phố Toretsk, tuyến phòng thủ của Quân đội Ukraine xây dựng dựa vào những ngọn đồi nhân tạo, đó là vì trong thành phố có rất nhiều đống rác thải và một số mỏ than. Để giành được lợi thế ở Toretsk, thì quân Nga phải chiếm được các điểm cao có giá trị chiến thuật này. Sau khi quân Nga bất ngờ chiếm New York và làng Shumy, Tổng thống Ukraine Zelensky, đã cách chức Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, Tướng Yury Sodol, vì ông này bỏ đi uống rượu ở Odessa, khi Nga chiếm Shumy. Đánh giá tình hình chiến đấu hiện tại, Quân đội Nga đã chiếm thành công thị trấn New York và làng Shumy, tạo đầu cầu thuận lợi để trong tương lai đánh chiếm thành phố Toretsk. Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với áp lực phòng thủ rất lớn và cần phải kháng cự trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, kết quả của một cuộc chiến thường bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Dù Quân đội Nga hiện đang chiếm ưu thế, nhưng Quân đội Ukraine vẫn có thể lật ngược tình thế thông qua những điều chỉnh chiến thuật hiệu quả và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế. Ngoài ra, yếu tố địa lý, việc triển khai quân và chiến lược chiến thuật của hai bên cũng sẽ có tác động quan trọng đến tình hình chiến đấu. (Nguồn ảnh: Sputnik, Ukrinform, RVvoenkory).

