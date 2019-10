Nếu Việt Nam mua thêm xe tăng T-90, đây sẽ là lựa chọn tốt!

Phiên bản mới nhất của xe tăng chủ lực T-90 đó là T-90M hiện đã được trang bị vào một vài đơn vị tăng thiết giáp của Nga. Đây hiện tại được coi là phiên bản hiện đại nhất, mới nhất của dòng xe tăng T-90. Nguồn ảnh: Rumil. Theo nhiều nguồn tin, xe tăng T-90M hay còn có tên gọi khác là Đề án 188M là phiên bản cải tiến sâu từ xe tăng T-90A. Điểm khác biệt dễ nhận biết nhất của dòng T-90M đó là nó có tháp pháo với súng máy điều khiển từ xa. Nguồn ảnh: Rumil. Ngoài ra, thiết kế mới của T-90M còn bao gồm hệ thống giáp phức hợp hiện đại giúp nó chống trọi được với nhiều loại hoả lực chống tăng ở những "chỗ hiểm" ví dụ như giáp nóc tháp pháo hoặc giáp gầm xe. Nguồn ảnh: Rumil. Khẩu pháo được trang bị trên T-90M cũng được cải tiến, đây là khẩu pháo 125mm nòng trơn loại 2A82-1M - khẩu pháo được Nga sử dụng trên xe tăng T-14 Armata hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nguồn ảnh: Rumil. So với những phiên bản T-90 khấc, khẩu pháo của T-90M có chiều dài nòng lớn hơn, khả năng cân bằng điện tử tốt hơn và có độ chính xác, tầm bắn và khả năng xuyên phá vượt trội. Nguồn ảnh: Rumil. Hệ thống kiểm soát hoả lực của xe cũng được nâng cấp với việc sử dụng hệ thống Kalina - cho phép trưởng xa điều khiển được tháp súng máy trên nóc xe từ phía bên trong mà không cần phải chui ra ngoài như trước đây. Nguồn ảnh: Rumil. Hộp số của T-90M cũng được cải tiến lại, cho phép tùy biến giữa số tự động hoặc số sàn tuỳ theo yêu cầu tác chiến giúp T-90M có khả năng cơ động tốt hơn, kèm theo đó là động cơ V-92S2F có công suất tối đa 1130 mã lực - khoẻ hơn so với động cơ 840 mã lực và 950 mã lực của các phiên bản trước đây. Nguồn ảnh: Rumil. Ngoài ra, xe tăng chủ lực T-90M còn có hệ thống thông gió cùng với điều hòa không khí hai chiều kiểu mới, cho phép binh lính tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết một cách thoải mái nhất. Nguồn ảnh: Rumil. Mặc dù được trang bị nhiều thiết bị mới, đặc biệt là khẩu pháo lớn hơn nhưng trọng lượng của T-90 lại không thay đổi nhiều, chỉ vào khoảng 48 tấn - nghĩa là nặng hơn phiên bản T-90A khoảng 1,2 tấn. Nguồn ảnh: Rumil. Với biến thể mới nhất của xe tăng này cùng những cải tiến vượt bậc so với phiên bản gốc, nếu Việt Nam có ý định mua thêm T-90 thì đây sẽ là lựa chọn không thể tốt hơn. Nguồn ảnh: Rumil. Mời độc giả xem Video: Phiên bản xe tăng T-90MS - bản cải tiến từ T-90S được Nga sử dụng để xuất khẩu.

