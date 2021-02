Nếu tiêm kích Su-57 treo được tên lửa BrahMos, Ấn Độ sẽ "xuống tiền"

Các nguồn tin Nga tuyên bố rằng, Ấn Độ sẵn sàng mua một số lượng lớn tiêm kích Su-57 của Nga, nếu người Nga điều chỉnh nó, để có thể sử dụng với tên lửa BrahMos, hoặc các mẫu tên lửa tương tự trong tương lai. Nếu theo thỏa thuận như vậy, thì tất cả chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 của Nga, sẽ trở thành máy bay mang tên lửa này. Theo các nguồn tin từ Nga, các tín hiệu cho thấy, Moscow đã sẵn sàng đáp ứng điều kiện này. Theo các cố vấn quân sự ở Moscow, Công ty sản xuất máy bay Sukhoi (đơn vị phát triển và sản xuất tiêm kích Su-57), đã tiến hành phân tích về khả năng máy bay chiến đấu mới nhất của họ, có trang bị được tên lửa hành trình BrahMos hay không. Tin tức này có thể rất quan trọng đối với sự phát triển của Không quân Ấn Độ trong những thập kỷ tới. Không có gì bí mật, khi Ấn Độ đang nghiên cứu phát triển phiên bản máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. Việc mua tiêm kích thế hệ năm Su-57, sẽ cho phép New Delhi tiếp cận dễ dàng hơn với công nghệ của Nga. Theo những tin đồn trong cộng đồng quân nhân Nga, khi cách đây vài tháng, một đoạn video đã được công bố, về vụ phóng tên lửa từ máy bay Su-57, có kích thước giống hệt tên lửa hiện đang được phát triển đó là siêu tên lửa BrahMos 2. Tuy nhiên, thông tin này vẫn nằm trong phạm vi giả định, và chưa thể xác nhận. Nga và Ấn Độ đã nối lại các cuộc đàm phán về việc mua Su-57. Một tín hiệu tích cực cho tương lai tươi sáng của dòng máy bay này là Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã đặt mua 76 máy bay chiến đấu Su-57; loạt đầu tiên, đã tiến hành bàn giao vào tháng 12/2020 vừa qua. Gần đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nga Denis Manturov tuyên bố, Nga sẵn sàng làm việc với Ấn Độ để phát triển tiêm kích Su-57, đáp ứng tối đa ''yêu cầu có thể'' của phía Ấn Độ. Trong hơn 50 năm qua, Ấn Độ là khách hàng mua vũ khí lớn của Liên Xô/Nga, và trong nhiều thời điểm, khách hàng Ấn Độ đã "cứu" ngành công nghiệp quốc phòng của Nga (đặc biệt giai đoạn Liên Xô vừa sụp đổ). Hiện Ấn Độ là quốc gia nước ngoài, mua nhiều máy bay chiến đấu nhất, do Nga sản xuất; chiến đấu cơ Su-30MKI là "xương sống" sức mạnh của Không quân Ấn Độ. Chương trình hợp tác phát triển tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos giữa Nga và Ấn Độ là chương trình hợp tác được đánh giá là "mẫu mực của sự thành công", hiện nay loại tên lửa này được tích hợp thành công lên máy bay chiến đấu hạng nặng Su-30MKI của Ấn Độ. Nga đã sẵn sàng cùng với Ấn Độ chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, một tín hiệu tích cực để tăng cường hoạt động này, có thể là hợp đồng ký giữa Bộ Quốc phòng Ấn Độ với Bộ Quốc phòng Nga, để mua Su-57. Trong thời gian qua, các tín hiệu cho việc mua tiêm kích Su-57E (hậu tố E là bản giành xuất khẩu) từ Ấn Độ là khá trái ngược nhau. Thông cáo báo chí chính thức và thông tin từ hai nước (Nga và Ấn Độ) chưa bao có; nhưng điều đó không ngăn được giới truyền thông, đặt ra trong các giả định của họ. Truyền thông Nga và Ấn Độ loan tin rằng, Ấn Độ đã sẵn sàng từ bỏ dự án Su-57 và tập trung vào dự án chiến đấu cơ Tejas nội địa của họ. Theo các nguồn tin, nguyên nhân là do Ấn Độ không hài lòng với loại động cơ, mà Moscow trang bị cho Su-57. Đồng thời, các nguồn tin khác cho rằng, cả hai nước sẽ vượt qua những trở ngại này và Ấn Độ sẽ "kiên trì" đợi đến năm 2022 mới đưa quyết định. Khi đó, Moscow dự kiến sẽ đưa vào loạt máy bay chiến đấu Su-57 sản xuất thứ hai, nhưng sử dụng động cơ "Sản phẩm 30", được phát triển cho Su-57. Lúc này, Su-57 mời trở thành máy bay chiến đấu thế hệ 5 theo đúng nghĩa. Tuy nhiên loại tên lửa BrahMos 2 (nếu có), tích hợp được lên Su-57, sẽ nhỏ hơn, và có nghĩa tầm bắn cũng ngắn hơn, do khoang vũ khí của Su-57 tương đối nhỏ, không thể đưa loại tên lửa BrahMos như hiện nay vào trong khoang. Còn nếu treo tên lửa bên ngoài, thì Su-57 cũng sẽ không thể tàng hình. Hiện nay những chiếc Su-30MKI của Ấn Độ mang tên lửa BrahMos, đều được sửa đổi khung thân; hai chiếc Su-30MKI đã được chuyển đổi cho việc triển khai BrahMos-A (nặng 2,5 tấn). Không quân Ấn Độ có kế hoạch chuyển đổi 40 Su-30MKI để có thể phóng BrahMos-A và trang bị 200 quả tên lửa cho phi đội này. Một phiên bản nhỏ hơn, với trọng lượng 1,5 tấn đang được phát triển cho chiến đấu cơ MiG-29K hoặc HAL Tejas. Nguồn ảnh: BMDP. Cận cảnh chiến đấu cơ Su-30MKI của Không quân Ấn Độ thử nghiệm thả rơi tên lửa BrahMos.

