Năm cường quốc quân sự sẽ thống trị thế giới trong năm 2030

Một trong những cường quốc quân sự lớn nhất thế giới trong năm 2030 tới đây được dự báo sẽ là quân đội Ấn Độ - lực lượng quân sự được coi là có nhiều kinh nghiệm thực chiến và có nền công nghiệp quốc phòng phát triển thuộc vào dạng nhanh nhất hiện nay. Nguồn ảnh: NationalITs. Dân số cực kỳ đông đảo cũng là lợi thế không thể bàn cãi được của lực lượng quân đội Ấn Độ. Với dân số hơn 1 tỷ người và đang tiếp tục tăng cũng như không có dấu hiệu dừng lại, Ấn Độ có thể huy động một lực lượng bộ binh lên tới hàng trăm triệu quân - một quân số không tưởng. Nguồn ảnh: NationalITs. Nền công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ hiện tại cũng được coi là phát triển thuộc vào hàng nhất nhì châu Á. Không những vậy, quân đội Ấn Độ còn hạn chế xuất khẩu một vài mặt hàng, chấp nhận chi nhiều tiền hơn để tự sản xuất trong nước, qua đó làm chủ được công nghệ trong tương lai. Nguồn ảnh: NationalITs. Một điều khá ngạc nhiên đó là quân đội Pháp cũng được đánh giá sẽ trở thành một thế lực quân sự mới trên thế giới trong tương lai và vượt mặt mọi quốc gia khác ở phương Tây, bao gồm cả Anh, Đức, Italia,... Nguồn ảnh: NationalITs. Bản thân quân đội Pháp hiện tại cũng là lực lượng quân sự có sức mạnh thuộc vào hàng mạnh nhất châu Âu, nhất là khi quân đội Đức đang "càng ngày càng nát". Quân đội Pháp cũng có cực kỳ nhiều kinh nghiệm thực chiến khi tham gia các chiến dịch quy mô lớn ở châu Phi. Nguồn ảnh: NationalITs. Ngoài ra, lực lượng đánh thuê của Pháp còn là lực lượng cực kỳ lợi hại, được cho là một trong những nhân tố giúp quân đội nước này phát triển vượt bậc trong tương lai, nhất là khi binh lính trong các lực lượng Lê Dương đánh thuê của Pháp vốn quy tụ toàn lính có kinh nghiệm từ khắp nơi trên thế giới và cực kỳ gan dạ. Nguồn ảnh: NationalITs. Không thể thiếu được thế lực khiến cả phương Tây "lảo đảo" hàng trăm năm nay - đó là Nga. Dưới sự vực dậy từ thời của Tổng thống Putin, quân đội Nga đã lấy lại sức mạnh đáng kính nể từ thời Liên Xô tới giờ. Nguồn ảnh: NationalITs. Thậm chí, nhiều chuyên gia kinh tế và giới quan sát còn cho rằng, việc Nga bị phương Tây cấm vận kinh tế còn khiến nguồn lực đổ vào nghiên cứu quân sự, quốc phòng của nước này còn lớn hơn, nhất là khi khách hàng lớn nhất mà các hãng công nghiệp Nga có thể làm ăn cùng ngày nay không phải là Mỹ hay phương Tây nữa mà lại là chính Bộ quốc phòng Nga. Nguồn ảnh: NationalITs. Mặc dù vậy, vị thế đứng đầu về quân sự của Nga trong tương lai được cho là không chắc chắn, do nước này đang gặp phải rất nhiều vấn đề về nhân khẩu học. Nhiều chuyên gia xã hội học đánh giá, người Nga đang có tỷ lệ giảm dân số còn cao hơn thời Chiến tranh Thế giới thứ hai do không chịu... đẻ. Nguồn ảnh: NationalITs. Tất nhiên, với sức mạnh vượt trội của mình, quân đội Mỹ vẫn sẽ là một thế lực không thể bị xô đổ trong tương lai, nhất là khi quân đội nước này đang ngày càng được tăng cường, mở rộng quy mô và hoạt động trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: NationalITs. Khác với quân đội nhiều nước khác trên thế giới, kể từ sau Chiến tranh Lạnh tới nay, quân đội Mỹ không những không "nát dần" mà thậm chí còn hiện đại hơn nhiều, tham chiến thêm ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới và luôn là "đội quân tiên phong" trong rất nhiều cuộc can thiệp của Liên Hiệp Quốc. Nguồn ảnh: NationalITs. Rõ ràng, lực lượng quân đội Mỹ sẽ vẫn giữ vững được sức mạnh này của mình trong tương lai. Tuy nhiên, rất khó có thể chắc chắn được điều này trong tương lai khoảng 30 hay 50 năm tới, nhất là khi nền chính trị của Mỹ càng ngày càng được đánh giá là "thiếu ổn định". Nguồn ảnh: NationalITs. Từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, quân đội Trung Quốc đã bắt đầu công cuộc hiện đại hoá của mình. Tới nay, trải qua gần 30 năm, sức mạnh của quân đội Trung Quốc đã lọt vào top đầu thế giới và dự đoán tới năm 2030, quân đội Trung Quốc hoàn toàn có thể xô đổ Mỹ để trở thành một thế lực mới. Nguồn ảnh: NationalITs. Khác với Mỹ và nhiều nước khác, Trung Quốc đặc biệt quan tâm tới việc phát triển lục quân. Lục quân Trung Quốc tới ngày nay được đánh giá là một lực lượng cực kỳ hiện đại và có quân số đông đảo, đáp ứng được yêu cầu về an ninh của quốc gia này và thậm chí còn tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hoà bình trên thế giới. Nguồn ảnh: NationalITs. Trong thời điểm hiện tại và tương lai, quân đội Trung Quốc sẽ tập trung vào phát triển Hải quân cũng như Không quân, bổ sung những mảnh ghép cuối cùng vào bức tranh "tổng lực" của mình trong tương lai, hứa hẹn sẽ trở thành một cường quốc quân sự với khả năng xô đổ vị trí của Mỹ và của Nga. Nguồn ảnh: NationalITs. Mời độc giả xem Video: Vẻ đẹp của những nữ quân nhân trong Quân đội Trung Quốc.

