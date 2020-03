Mỹ vất vả nghiên cứu đạn pháo bắn 64km, Nga đã "khoe hàng" đạn bắn... 100km

Theo những thông tin mới nhất được đăng tải trên trang Army Recognition, Nga hiện đang nỗ lực hoàn thiện đạn pháo siêu tăng tầm cho pháo tự hành 2S19 của nước này. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại, các loại đạn pháo được quân đội Nga sử dụng chủ yếu có tầm bắn khoảng 20km. So với đạn pháo của phương Tây, đạn pháo của Nga có phần yếu kém hơn do cỡ nòng của lựu pháo Nga sử dụng chỉ là 152mm. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên việc chế tạo được loại đạn pháo siêu tăng tầm cho tầm bắn lên tới 100 km có thể sẽ là bước ngoặt, giúp Nga thêm tin tưởng vào cỡ nòng 152mm là lực lượng này sử dụng suốt từ thời Liên Xô tới nay. Nguồn ảnh: QQ. Với tầm bắn lên tới 100km - nghĩa là ngang với tên lửa đối đất tầm gần, các loại đạn pháo siêu tăng tầm của Nga trong tương lai sẽ đủ tầm xa để tiêu diệt mục tiêu sâu bên trong phòng tuyến đối phương như sân bay, bệnh viện dã chiến, căn cứ chỉ huy,... Nguồn ảnh: QQ. Để đáp ứng được tầm xa lên tới 100 km, loại đạn pháo mới của Nga nhiều khả năng sẽ cần được trợ lực bằng tên lửa kèm theo đó là hệ thống dẫn hướng để đảm bảo độ chính xác. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên hệ thống trợ lực và dẫn hướng này được cho là sẽ có giá thành sản xuất rẻ hơn nhiều so với các hệ thống được sử dụng trên các loại tên lửa cỡ nhỏ, đảm bảo đạn pháo vẫn sẽ là thứ hoả lực rẻ, nhiều và đáng tin cậy bậc nhất. Nguồn ảnh: QQ. Loại đạn pháo này dự kiến sẽ được Nga trang bị cho các tổ hợp pháo tự hành 2S19 Msta của lực lượng lục quân nước này trong tương lai. Nguồn ảnh: QQ. Trong biên chế của quân đội Nga hiện tại, pháo tự hành 2S19 Msta hiện đang là tổ hợp pháo có số lượng nhiều bậc nhất khi nó có quân số lên tới 1130 khẩu. Nguồn ảnh: QQ. Loại pháo này có cỡ nòng 152,4mm, tốc độ bắn tối đa lên tới 8 viên mỗi phút, tốc độ di chuyển trên đường bằng lên tới 60 km/h, tầm hoạt động tối đa 500 km. Nguồn ảnh: QQ. So với các loại pháo tự hành phổ biến của phương Tây, tốc độ bắn của 2S19 là cao hơn hẳn do nó được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động. Nguồn ảnh: QQ. Hệ thống nạp đạn bán tự động trên pháo tự hành 2S19 Msta yêu cầu nạp đạn viên vẫn phải nạp từng viên đạn vào bệ đẩy trước khi được "tự động" đẩy vào khoá nòng.

Theo những thông tin mới nhất được đăng tải trên trang Army Recognition, Nga hiện đang nỗ lực hoàn thiện đạn pháo siêu tăng tầm cho pháo tự hành 2S19 của nước này. Nguồn ảnh: QQ. Hiện tại, các loại đạn pháo được quân đội Nga sử dụng chủ yếu có tầm bắn khoảng 20km. So với đạn pháo của phương Tây, đạn pháo của Nga có phần yếu kém hơn do cỡ nòng của lựu pháo Nga sử dụng chỉ là 152mm. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên việc chế tạo được loại đạn pháo siêu tăng tầm cho tầm bắn lên tới 100 km có thể sẽ là bước ngoặt, giúp Nga thêm tin tưởng vào cỡ nòng 152mm là lực lượng này sử dụng suốt từ thời Liên Xô tới nay. Nguồn ảnh: QQ. Với tầm bắn lên tới 100km - nghĩa là ngang với tên lửa đối đất tầm gần, các loại đạn pháo siêu tăng tầm của Nga trong tương lai sẽ đủ tầm xa để tiêu diệt mục tiêu sâu bên trong phòng tuyến đối phương như sân bay, bệnh viện dã chiến, căn cứ chỉ huy,... Nguồn ảnh: QQ. Để đáp ứng được tầm xa lên tới 100 km, loại đạn pháo mới của Nga nhiều khả năng sẽ cần được trợ lực bằng tên lửa kèm theo đó là hệ thống dẫn hướng để đảm bảo độ chính xác. Nguồn ảnh: QQ. Tuy nhiên hệ thống trợ lực và dẫn hướng này được cho là sẽ có giá thành sản xuất rẻ hơn nhiều so với các hệ thống được sử dụng trên các loại tên lửa cỡ nhỏ, đảm bảo đạn pháo vẫn sẽ là thứ hoả lực rẻ, nhiều và đáng tin cậy bậc nhất. Nguồn ảnh: QQ. Loại đạn pháo này dự kiến sẽ được Nga trang bị cho các tổ hợp pháo tự hành 2S19 Msta của lực lượng lục quân nước này trong tương lai. Nguồn ảnh: QQ. Trong biên chế của quân đội Nga hiện tại, pháo tự hành 2S19 Msta hiện đang là tổ hợp pháo có số lượng nhiều bậc nhất khi nó có quân số lên tới 1130 khẩu. Nguồn ảnh: QQ. Loại pháo này có cỡ nòng 152,4mm, tốc độ bắn tối đa lên tới 8 viên mỗi phút, tốc độ di chuyển trên đường bằng lên tới 60 km/h, tầm hoạt động tối đa 500 km. Nguồn ảnh: QQ. So với các loại pháo tự hành phổ biến của phương Tây, tốc độ bắn của 2S19 là cao hơn hẳn do nó được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động. Nguồn ảnh: QQ. Hệ thống nạp đạn bán tự động trên pháo tự hành 2S19 Msta yêu cầu nạp đạn viên vẫn phải nạp từng viên đạn vào bệ đẩy trước khi được "tự động" đẩy vào khoá nòng.