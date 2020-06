Mỹ tăng cường thu thập tình báo Biển Đông bằng "Cú vọ" RQ-4 Global Hawk

Không quân Mỹ vừa thông báo đã điều một phi đội máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk từ căn cứ Andersen, đảo Guam tới căn cứ Yokota tại Nhật Bản để củng cố hiện diện quân sự trong khu vực. Đồng thời Mỹ vẫn duy trì hoạt động của máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer trên Biển Đông và các khu vực khác ở Thái Bình Dương. Việc điều chuyển lực lượng này giúp Mỹ đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, một phần trong chiến lược rộng lớn để duy trì nhiệm vụ giám sát và răn đe trong khu vực trong bối cảnh căng thăng Mỹ - Trung Quốc leo thang. Tuy nhiên theo giới quan sát quốc tế, máy bay không người lái RQ-4 dường như được huy động khẩn cấp để hỗ trợ oanh tạc cơ B-1B Lancer làm nhiệm vụ đặc biệt khi Quân đội Mỹ nhận được tin Trung Quốc tập trận trên Biển Đông với 2 tàu sân bay cùng lúc. Với sự hiện diện của RQ-4 và B-1B, quân đội Mỹ có đủ lực lượng, phương tiện cần thiết để cùng lúc vừa giám sát, răn đe Trung Quốc trước các mưu đồ phi pháp của nước này ở vùng Biển Đông, vừa theo dõi tình hình, động thái từ phía Trung Quốc rất có thể sẽ triển khai quân đến đảo Đài Loan. Được biết RQ-4 của không quân Mỹ sẽ làm nhiệm vụ song song với RQ-4C Triton của lực lượng hải quân có trụ sở tại đảo Guam. Máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk là sản phẩm của hãng Northrop Grumman ra đời vào giữa thập niên 1990. Loại UAV do thám này có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa với độ phân giải cực cao. Ngoài ra nó cũng có thể nghe trộm đường truyền tín hiệu và ghi lại các hoạt động dưới mặt đất. Máy bay được đánh giá là sự kỳ diệu của công nghệ Không quân Mỹ, RQ-4 Global Hawk mang trong mình những hiệu năng vượt trội so với huyền thoại Lockheed U-2. So với máy bay U-2, máy bay do thám RQ-4 Global Hawk không cần người điều khiển trực tiếp, nó có thể lửng lơ trên bầu trời của đối phương hàng ngày liền trước khi phải trở về căn cứ để tiếp nhiên liệu. Mỗi máy bay có thể hoạt động 32 giờ liên tục ở độ cao 18km, đạt tầm bay gần 22.800 km. Với trần bay lớn như vậy, việc đánh chặn loại máy bay này hết sức khó khăn. Video UAV Global Hawk: Con cú vọ của Hoa Kỳ - Nguồn: QPVN

