Mỹ sửng sốt với khả năng kiếm tiền của tổ chức Taliban

Trong năm tài chính 2020, tổ chức Taliban được cho là đã thu được 1,6 tỷ đô la Mỹ, theo Mullah Yaqoob con trai của cố lãnh đạo Taliban Mullah Mohammad Omar, người đã tiết lộ nguồn thu nhập của Taliban trong một báo cáo mật do NATO thu thập. Trong khi đó, chính phủ Afghanistan chỉ mang về 5,55 tỷ USD trong cùng thời kỳ. Hiện tại Taliban đã nắm quyền kiểm soát đất nước hoàn toàn và chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 20 năm. Vậy đâu là nguồn tài chính để nuôi sống Taliban trong suốt 20 năm qua và giúp họ giành chiến thắng. Số một là ma túy, giá trị khoảng 416 triệu USD. Afghanistan chiếm khoảng 84% sản lượng thuốc phiện toàn cầu trong 5 năm qua, theo Báo cáo Ma túy Thế giới năm 2020 của Liên hợp quốc. Phần lớn lợi nhuận thu được từ ma túy bất hợp pháp thuộc về Taliban, lực lượng quản lý thuốc phiện trong các khu vực do chúng kiểm soát. Theo một báo cáo năm 2008 từ một tổ chức nghiên cứu độc lập ở Kabul, nhóm này đánh thuế 10% đối với mọi mắt xích trong chuỗi sản xuất ma túy. Điều đó bao gồm những nông dân Afghanistan trồng cây thuốc phiện, thành phần chính trong thuốc phiện, các phòng thí nghiệm chuyển nó thành ma túy và những người buôn bán chuyển sản phẩm cuối cùng ra khỏi đất nước. Thứ hai là khai thác, có giá trị từ 400 triệu đến 464 triệu USD. Khai thác quặng sắt, đá cẩm thạch, đồng, vàng, kẽm và các kim loại khác và khoáng sản đất hiếm ở miền núi Afghanistan là một ngành kinh doanh ngày càng sinh lời của Taliban. Cả các hoạt động khai thác khoáng sản quy mô nhỏ và các công ty khai thác lớn của Afghanistan đều trả tiền cho các chiến binh Taliban để họ duy trì hoạt động kinh doanh. Những người không trả tiền đã phải đối mặt với những lời đe dọa chết chóc. Theo Ủy ban Mỏ và Đá của Taliban với tên gọi là Da Dabaro Comisyoon, nhóm này kiếm được 400 triệu USD mỗi năm từ việc khai thác. NATO ước tính con số này cao hơn, ở mức 464 triệu USD - tăng so với chỉ 35 triệu USD vào năm 2016. Thứ ba là từ hoạt động tống tiền và thuế, giá trị khoảng 160 triệu đô la. Giống như một chính phủ, Taliban đánh thuế người dân và các ngành công nghiệp đang phát triển ở Afghanistan dưới sự kiểm soát của họ. Họ thậm chí còn phát hành biên lai nộp thuế chính thức. Các ngành “bị đánh thuế” bao gồm hoạt động khai thác, truyền thông, viễn thông và các dự án phát triển được viện trợ từ quốc tế. Các lái xe cũng bị tính phí khi sử dụng đường cao tốc trong các khu vực do Taliban kiểm soát và các chủ cửa hàng trả tiền cho Taliban để có quyền kinh doanh. Nhóm này cũng áp đặt một hình thức đánh thuế truyền thống của Hồi giáo gọi là “ushr” - thuế 10% đối với thu hoạch của nông dân và “zakat” thuế tài sản 2,5%. Theo Mullah Yaqoob, doanh thu từ thuế cũng có thể được coi là tống tiền đã mang lại khoảng 160 triệu đô la mỗi năm cho Taliban. Tiếp theo là từ việc quyên góp từ thiện, với giá trị khoảng 240 triệu đô la. Taliban nhận được sự đóng góp tài chính bí mật từ các nhà tài trợ tư nhân và các tổ chức quốc tế trên toàn cầu. Nhiều khoản quyên góp của Taliban là từ các tổ chức từ thiện và quỹ tín thác tư nhân đặt tại các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư, một khu vực có lịch sử thiện cảm với phong trào nổi dậy tôn giáo của nhóm này. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Nghiên cứu Afghanistan, những khoản quyên góp này lên tới khoảng 150 - 200 triệu USD mỗi năm. Các tổ chức từ thiện này nằm trong danh sách các nhóm tài trợ cho khủng bố của Bộ Tài chính Mỹ. Các công dân tư nhân từ Ả Rập Saudi, Pakistan, Iran và một số quốc gia vùng Vịnh Ba Tư cũng hỗ trợ tài chính cho Taliban, đóng góp thêm khoảng 60 triệu USD hàng năm cho mạng lưới Haqqani do Taliban liên kết, theo các cơ quan chống khủng bố của Mỹ tiết lộ. Tiếp theo là hoạt động xuất khẩu có giá trị khoảng 240 triệu USD. Theo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, để rửa tiền bất chính, Taliban xuất nhập khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng hàng ngày khác nhau. Các chi nhánh kinh doanh được biết đến bao gồm Noorzai Brothers Limited đa quốc gia, chuyên nhập khẩu phụ tùng ô-tô và bán xe lắp ráp lại và phụ tùng ô-tô thay thế. Thu nhập ròng từ xuất khẩu của Taliban được cho là khoảng 240 triệu USD một năm. Con số này bao gồm cả việc xuất khẩu cây thuốc phiện và khoáng sản bị cướp phá, vì vậy có thể có sự trùng lắp về tài chính với doanh thu từ thuốc và doanh thu từ khai thác. Tiền từ bất động sản giá trị khoảng 80 triệu USD. Taliban sở hữu bất động sản ở Afghanistan, Pakistan và nhiều nước khác, theo Mullah Yaqoob và Kênh truyền hình Pakistan SAMAA. Yaqoob nói với NATO doanh thu bất động sản hàng năm là khoảng 80 triệu đô la. Theo nhiều nguồn tin của Mỹ, hiện các chính phủ Nga, Iran, Pakistan và Ả Rập Saudi đều được cho là đang hỗ trợ Taliban. Các chuyên gia cho rằng số tiền này có thể lên tới 500 triệu đô la một năm, nhưng rất khó để đưa ra con số chính xác về nguồn thu nhập này. Trong 20 năm, khối tài sản khổng lồ của Taliban đã tài trợ cho tình trạng hỗn loạn, tàn phá và chết chóc ở Afghanistan. Nhưng kể từ khi Taliban lật đổ chính phủ Afghanistan, nhiều người vẫn hy vọng vào một tương lai mới tốt đẹp hơn cho người dân Afghanistan khi không còn cảnh nội chiến dai dẳng. Nguồn ảnh: Pinterest. Số lượng vũ khí khổng lồ Taliban thu được từ Mỹ, có khả năng mang về hàng tỷ USD cho tổ chức này, nếu xuất khẩu thành công. Nguồn: HT.



