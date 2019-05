Mỹ - Nhật mang pháo khủng ra trưng bày dưới chân núi Phú Sĩ

Cuộc triển lãm được tổ chức kết hợp giữa Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản cùng Quân đội Mỹ diễn ra ở Shizuoka, một tỉnh nằm ở vùng Chubu trên đảo Honshu, nơi nổi tiếng với ngọn núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina. Trong buổi triển lãm này, quân đội Mỹ cùng Nhật Bản đã cho trưng bày hai khẩu lựu pháo khủng bậc nhất trong kho vũ trang của hai nước, đó là khẩu M777A2. Nguồn ảnh: Sina. Hai khẩu pháo được đặt ở trung tâm triển lãm và treo cờ Nhật Bản cùng với cờ Mỹ. Khẩu pháo này mới chỉ được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng từ năm 2005 tới giờ và là khẩu pháo kéo hiện đại bậc nhất của Mỹ. Nguồn ảnh: Sina. Thực tế, M777 lại là khẩu lựu pháo do Anh sản xuất. Khẩu pháo này được quân đội Mỹ đưa vào biên chế sử dụng thay cho khẩu M198 đã quá cũ của lực lượng này trước đó. Nguồn ảnh: Sina. Có trọng lượng cực nhẹ chỉ 4,2 tấn, lựu pháo M777 có cỡ nòng 155mm và chiều dài nòng súng là 5,08 mét - gấp 39 lần đường kính nòng. Khi di chuyển pháo có thể được xếp gọn lại chỉ dài 10,7 mét và dễ dàng được cẩu tới trận địa bằng trực thăng vận tải CH-47. Nguồn ảnh: Sina. Dù mới chỉ được gia nhập biên chế từ năm 2005, khẩu pháo này đã cùng quân đội Mỹ chinh chiến ở khắp các chiến trường trên thế giới bao gồm cuộc chiến ở Afghanistan, cuộc chiến ở Iraq, cuộc chiến ở Syria và thậm chí còn xuất hiện trong biên chế của Yemen. Nguồn ảnh: Sina. Là một khẩu lựu pháo, M777 không có khả năng hạ nòng mà chỉ có thể bắn thẳng góc thấp nhất là 0 độ so với mặt đất. Khẩu pháo này có thể bắn được với góc cao nhất là 71,7 độ và có tầm bắn hiệu quả từ 24 tới 40 km tuỳ loại đạn. Nguồn ảnh: Sina. Cụ thể, với loại đạn M107 thông thường tầm bắn xa nhất của M777A2 là 24 km, với đạn tăng tầm không dẫn đường xa nhất là 30 km và khi sử dụng đạn tăng tầm có dẫn đường, tầm bắn của pháo mở rộng tối đa 40 km. Nguồn ảnh: Sina. So với phiên bản gốc là M777, phiên bản lựu pháo M777A2 có hệ thống phần mềm dẫn đường và phản pháo được cải tiến. Phiên bản phần mềm cải tiến này cho phép M777A2 có thể bắn được chính xác hơn ở khoảng cách tối đa 40km với đạn tăng tầm có điều khiển. Nguồn ảnh: Sina. Hiện tại phiên bản M777A2 đang là bản hiện đại nhất của khẩu lựu pháo M777. Phiên bản cải tiến tiếp theo mang tên M777ER dự kiến sẽ sử dụng nòng dài hơn - gấp 52 lần đường kính nòng và có khả năng bắn với khoảng cách tối đa 70 km hiện vẫn đang được phát triển và chưa hoàn thiện. Nguồn ảnh: Sina. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khẩu M777A2 của Mỹ triển khai chỉ mất hai phút sau đó khai hoả được ngay.

