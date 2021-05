Mỹ ngăn Israel tiến quân vào Gaza, Israel phá hủy đường hầm của Hamas

Giữa những cuộc đụng độ đang diễn ra giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine ở Dải Gaza; IDF cho biết, hơn 50 máy bay chiến đấu của họ đã tấn công phá hủy hơn 40 mục tiêu ngầm ở Gaza, thuộc về lực lượng vũ trang Hamas. Hamas từ lâu đã dựa vào các công sự ngầm để che giấu lực lượng của họ khỏi các cuộc không kích của Israel. Tuy nhiên những địa đạo của Hamas tỏ ra không hiệu quả, do chuyên môn xây dựng hạn chế, thiếu vật liệu kiên cố và loại đất mềm ở Gaza, không phù hợp để xây dựng các công trình ngầm. Kể từ khi xung đột bùng phát hôm 10/5, Hamas đã bắn hơn 3.300 quả tên lửa về phía Israel, mặc dù khả năng của những tên lửa này bị hạn chế, gây thiệt hại cho Israel vẫn ở mức “khiêm tốn”. Tính đến nay, chỉ có 12 người Israel bị thiệt mạng vì tên lửa của Hamas. Các hoạt động của nhóm Hamas, đã được hỗ trợ bởi nhóm chiến binh đồng minh Hồi giáo Jihad; nhóm này được coi là ngày càng đóng vai trò trung tâm, trong các cuộc đụng độ với Israel trong thập kỷ qua. Hamas bị Israel và Mỹ coi là tổ chức khủng bố. Hamas đã được lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon huấn luyện và giúp xây dựng hệ thống hầm ngầm. Mạng lưới đường hầm của lực lượng Hezbollah được coi là một trong những hệ thống công sự ngầm tiên tiến và rộng lớn nhất trên thế giới; được xây dựng theo mô hình ở biên giới phía nam của Triều Tiên. Phía Israel cũng cáo buộc Triều Tiên đã giúp lực lượng Hezbollah xây dựng hệ thống đường hầm ở Liban và những đường hầm này, có tác động quyết định đến các cuộc giao tranh, của dân quân Lebanon với IDF vào năm 2006. Trong khi các công sự của Hezbollah được chứng minh là cực kỳ khó vô hiệu hóa, với nhiều công trình quá sâu và khó có vũ khí thông thường nào trong kho vũ khí của Israel có thể xuyên thủng; thì những đường hầm ở dải Gaza đã cho thấy, không khó để IDF vô hiệu hóa từ trên không. Tuy nhiên để giải quyết dứt điểm lực lượng Hamas, hành động tiếp theo của Israel có thể là tiếp tục đưa quân vào Dải Gaza. Tuy nhiên đồng minh số 1 của Israel là Mỹ, đã bí mật ngăn chặn cuộc xâm lược trên bộ của Israel vào Dải Gaza. Lý do Mỹ ngăn Israel tiến quân vào Dải Gaza là lo ngại việc làm của Israel sẽ dẫn đến chiến tranh toàn diện và khiến nhiều người thiệt mạng hơn cho cả hai bên. Đáng chú ý, Thủ tướng Israel Netanyahu gần đây đã thông báo rằng, cuộc giao tranh sẽ kết thúc chỉ trong “vài ngày”. Tuy nhiên ông Netanyahu cũng nhận thấy, Tel Aviv không có ý định “xóa sổ” hoàn toàn Hamas, do lo ngại chi phí cho một cuộc chiến trên bộ như vậy là quá lớn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác, nếu trật tự ở Dải Gaza bị xáo trộn. Theo các hãng truyền thông quốc tế, chính các quan chức Mỹ đã thuyết phục riêng Thủ tướng Israel nên chấm dứt cuộc đối đầu chết chóc với Hamas, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Trước đó có nguồn tin cho hay, người phát ngôn IDF Zilberman cho biết, kế hoạch tiến công trên bộ vào Dải Gaza đã được Bộ Tổng tham mưu IDF phê duyệt vào ngày 13/5 và sau đó được đưa cho lãnh đạo cao cấp của Israel để quyết định. Các nguồn tin nước ngoài cũng cho rằng, Israel đã tiến rất gần đến việc bắt đầu cuộc xâm lược trên bộ, một bước có thể dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài hơn nhiều và gây ra nhiều thương vong hơn. Tuy nhiên, ảnh hưởng của Mỹ đóng một vai trò quan trọng, trong việc ngăn chặn một hoạt động trên bộ. Hôm 17/5, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark A. Milley đã kêu gọi các biện pháp kiềm chế bạo lực, đe dọa sự ổn định và an ninh của toàn khu vực; ông nói rằng “không có lợi ích cho ai, nếu tiếp tục chiến đấu", báo hiệu sự kiên nhẫn của Mỹ có giới hạn. Cũng trong ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, đã nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với quyền tự vệ của Israel, trong cuộc xung đột với người Palestine. Diễn biến hiện tại của cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hamas của Palestine đã nổ ra vào đầu tháng này, sau khi bất ổn dân sự ở Đông Jerusalem, gây ra các cuộc xung đột ở biên giới Israel và Dải Gaza; với việc Hamas bắn hàng nghìn quả rocket vào Israel và sau đó là các màn trả đũa bằng những cuộc tấn công trên không của IDF. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống phòng thủ Iron Dome đắt đỏ của Israel hoạt động hiệu quả, đánh chặn gần như mọi cuộc tấn công của rocket và đạn cối của Hamas. Nguồn: TheSun.

