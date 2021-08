Mỹ lo ngại vũ khí của họ sẽ bị Taliban giao cho Trung Quốc

Khoảng một tháng trước, 7 máy bay trực thăng mới do Mỹ chuyển giao cho Quân đội Afghanistan đã đến Kabul. Khi đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan khoe trên mạng xã hội, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin công khai rằng, Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Afghanistan. Tuy nhiên, chỉ trong vòng một tháng sau, Taliban đã chiếm hầu hết lãnh thổ Afghanistan, cũng như vũ khí và trang thiết bị do Mỹ sản xuất bị bỏ lại, sau khi quân chính phủ Afghanistan vội vã tháo chạy. Theo thông tin của Reuters vào ngày 19/8, một số quan chức Mỹ bắt đầu lo lắng rằng những vũ khí này sẽ được lực lượng Taliban hoặc các nhóm chiến binh khác sử dụng để tấn công Mỹ, và họ thậm chí có thể giao cho các đối thủ Trung Quốc, Nga và một số quốc gia “thù địch” khác của Mỹ. Một số quan chức Mỹ tiết lộ, chính quyền Biden rất lo lắng về số vũ khí này và không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc không kích lớn để phá hủy số vũ khí này, trừ hậu họa về sau. Mới đây, Taliban đã đăng một đoạn video ngắn lên mạng xã hội cho thấy, một đơn vị tinh nhuệ với trang vũ khí, thiết bị công nghệ cao, được triển khai ở thủ đô Kabul, có tên nhóm đặc nhiệm “Badri 313”. Đoạn video cho thấy, những binh sĩ này được trang bị mũ bảo hiểm, kính râm, áo giáp hiện đại và súng trường M4 của quân đội Mỹ. Tờ Daily Telegraph của Anh nhận định, những thiết bị này không phải là “phong cách du kích điển hình” của Taliban, mà giống với những thiết bị quân sự của Mỹ, được quân chính phủ Afghanistan sử dụng. Thật trùng hợp. Truyền thông Ấn Độ ngày 18/8 đưa tin, Taliban đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí và phương tiện quân sự từ quân đội Mỹ và Lực lượng An ninh Quốc gia Afghanistan; đây thực sự là kho vũ khí “khổng lồ”. Gần đây, Taliban đã đăng một số lượng lớn các bức ảnh chụp các chiến lợi phẩm lên mạng xã hội, bao gồm một số lượng lớn xe bọc thép, xe tăng T-55, máy bay không người lái Scan Eagle, máy bay tấn công hạng nhẹ A-29 Super Tucano, trực thăng UH-60, trực thăng vận tải đa năng Black Hawk. Reuters dẫn dữ liệu của chính phủ Mỹ cho biết, từ năm 2002 đến năm 2017, Mỹ đã cung cấp cho lực lượng chính phủ Afghanistan số vũ khí trị giá khoảng 28 tỷ USD, bao gồm súng bộ binh, tên lửa chống tăng, kính nhìn đêm và thậm chí cả máy bay không người lái nhỏ để thu thập thông tin tình báo. Số vũ khí cụ thể bao gồm 208 máy bay và 600.000 súng bộ binh, bao gồm phần lớn là súng trường tấn công M16; 162.000 thiết bị liên lạc chiến thuật (bộ đàm) và 16.000 kính nhìn đêm. Một số quan chức Mỹ nói với Reuters rằng, trực thăng không phải là mối đe dọa lớn. Bởi vì trong tuần qua, nhiều phi công quân sự của chính phủ Afghanistan đã bay sang các quốc gia khác bằng trực thăng, và số máy bay này cần được bảo dưỡng thường xuyên; trong khi đó Taliban không có phi công và thợ kỹ thuật. Điều lo ngại của Mỹ không phải ở số trực thăng, vấn đề trước mắt là một số vũ khí và thiết bị dễ sử dụng hơn, chẳng hạn như kính nhìn ban đêm. Một trợ lý của Quốc hội nói với Reuters: “Khả năng chiến đấu vào ban đêm là yếu tố thay đổi cuộc chơi thực sự”. Một số quan chức Mỹ có liên quan nói với Reuters rằng, mặc dù không có số liệu chính xác nhưng theo suy đoán của các đơn vị tình báo, Taliban đã chiếm hơn 2.000 xe bọc thép của Mỹ bao gồm Hummer và hơn 40 máy bay, trong đó có cả UH-60 Black Hawk. Quan chức Mỹ nói rằng, Taliban đang sử dụng vũ khí quân sự Mỹ thu giữ được, từ lực lượng chính phủ Afghanistan, sẽ gây ra “mối đe dọa lớn” đối với Mỹ và các đồng minh. Mặc dù dự kiến phần lớn vũ khí của Mỹ mà Taliban thu được, sẽ để lại cho chính họ sử dụng; nhưng một số quan chức Mỹ đang bắt đầu lo lắng rằng, một số vũ khí này sẽ được Taliban hoặc các nhóm chiến binh khác sử dụng để tấn công Mỹ, và có thể thậm chí được giao cho các “đối thủ” của Mỹ như Trung Quốc và Nga, thậm chí là Iran. Tại cuộc họp báo ngày 17/8, khi được hỏi liệu quân đội Mỹ có đang thực hiện các biện pháp để ngăn chặn vũ khí rơi vào tay Taliban bằng cách phá hủy hay không? Thiếu tướng Hank Taylor, Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ đã đưa ra một câu trả lời đơn giản: “Tôi chưa có câu trả lời cho câu hỏi này”. Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ tiết lộ, chính quyền Biden rất lo lắng về điều này, nên đang cân nhắc nhiều phương án và không loại trừ khả năng phá hủy vũ khí bằng các cuộc không kích. Điều đáng chú ý là cựu Tổng thống Mỹ Trump rất tức giận, vì Mỹ không phá hủy các thiết bị quân sự này trước khi rời Afghanistan. Trump chỉ trích kế hoạch rút quân của Biden là “vô trách nhiệm”. Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình Fox, ông Trump cho biết: “Trực thăng vận tải đa năng UH-60 Black Hawk mới nhất của Mỹ, sẽ được Nga, Trung Quốc và bất kỳ quốc gia thù địch nghiên cứu, vì nó là công nghệ tốt nhất trên thế giới” Mặc dù chính quyền Biden lo ngại rằng Taliban sẽ chuyển giao vũ khí quân sự mà họ chiếm được của Mỹ cho Trung Quốc và Nga; nhưng các chuyên gia Mỹ cho rằng Trung Quốc và Nga có thể không quan tâm, vì không có máy bay hoặc trực thăng nào của Không quân Afghanistan, có công nghệ “nhạy cảm”. Nguồn ảnh: Pinterest. Chính quyền Joe Biden muốn đưa quân quay trở lại Kabul nhưng không phải để đối đầu với Taliban, mà là để giúp người phương Tây còn kẹt lại tại quốc gia này. Nguồn: CNBC.



