Mỹ đẩy nhanh việc huấn luyện binh lính Ukraine với xe tăng Abrams

Hơn 30 chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất dự kiến được bàn giao cho quân đội Ukraine sử dụng để huấn luyện sẽ đến Đức vào cuối tháng 5, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm 21/4. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ chính thức công bố việc chuyển giao tại cuộc họp lần thứ 11 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (một liên minh quốc tế gồm khoảng 50 quốc gia hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài với Nga). Các quan chức phương Tây hy vọng những chiếc xe tăng chiến đấu tiên tiến Abrams sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực chống lại quân Nga đang kiểm soát ở miền đông và miền nam Ukraine. 31 xe tăng Abrams của quân đội Mỹ sẽ đến đồn trú tại Bavaria Grafenwoehr (miền đông nước Đức) trong vài tuần tới. Trong khi đó, một lô hàng gồm 31 chiếc M1A1, được tân trang lại để đáp ứng các thông số kỹ thuật của Ukraine, dự kiến sẽ đến Ukraine vào cuối năm nay. Sau khi các thiết bị huấn luyện được chuyển đến, khoảng 250 binh sĩ Ukraine sẽ tham gia khóa học kéo dài 10 tuần để học cách vận hành và sửa chữa xe tăng. Sau đó, các lực lượng Ukraine có thể lựa chọn tiếp tục được tham gia huấn luyện chiến đấu nâng cao. Kiev đã nhiều lần thúc đẩy Mỹ và NATO bàn giao xe tăng Abrams để chuẩn bị mở cuộc phản công mùa xuân. M1 Abrams có tốc độ tối đa khoảng 65 km một giờ, pháo chính 120 mm có khả năng nhắm mục tiêu tiên tiến và sử dụng đạn nhiều loại đạn hiện đại. Trước Abrams của Mỹ, các nước Hà Lan và Đan Mạch cũng đã công bố vào hôm 20/4 rằng họ sẽ cùng viện trợ 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Tuy nhiên thời gian cụ thể thì vẫn còn để ngỏ. Cho đến nay, các thành viên của NATO đã cung cấp hơn 55 tỷ đô la (trong đó đã bàn giao hơn 230 xe tăng và hơn 1.550 xe bọc thép) cho quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc đàm phán vào sáng 21/4, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg ca ngợi sự xuất hiện của các xe tăng tối tân, đồng thời mong muốn NATO tăng cường cung cấp đạn dược, nhiên liệu và các hỗ trợ khác mà Ukraine cần để sử dụng tốt các phương tiện đó. Từ khi xảy ra xung đột với Nga, hơn 11.000 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện bộ binh do lực lượng Mỹ tổ chức. Hiện đang còn khoảng 2.250 binh sĩ, tương đương khoảng 4 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, đang tham gia các bài học vũ khí kết hợp tại khu vực huấn luyện của NATO. Mỹ và NATO cũng đã tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, chuyển hàng triệu viên đạn, tăng cường hỗ trợ hậu cần và bảo trì vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhóm liên lạc tại cuộc họp tuần này. Tên lửa phòng thủ đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất cũng đã đến vào hôm 20/4. Patriot có thể tấn công máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn như những loại vũ khí mà Nga đã sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine. Mặc dù Ba Lan và Slovakia đã tặng máy bay chiến đấu MiG-29, Vương quốc Anh và Ba Lan đã đề nghị đào tạo phi công Ukraine, nhưng cái Ukraine mong muốn là máy bay phản lực F-16 Fighting Falcon hoặc máy bay cường kích A-10C “Warthog” thì Mỹ vẫn chưa đáp ứng. Việc Mỹ và NATO tăng cường thêm vũ khí và huấn luyện cho quân đội Ukraine, được nhiều chuyên gia dự báo là dấu hiệu cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mùa xuân quy mô lớn.

Hơn 30 chiếc xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất dự kiến được bàn giao cho quân đội Ukraine sử dụng để huấn luyện sẽ đến Đức vào cuối tháng 5, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết hôm 21/4. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ chính thức công bố việc chuyển giao tại cuộc họp lần thứ 11 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (một liên minh quốc tế gồm khoảng 50 quốc gia hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài với Nga). Các quan chức phương Tây hy vọng những chiếc xe tăng chiến đấu tiên tiến Abrams sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực chống lại quân Nga đang kiểm soát ở miền đông và miền nam Ukraine. 31 xe tăng Abrams của quân đội Mỹ sẽ đến đồn trú tại Bavaria Grafenwoehr (miền đông nước Đức) trong vài tuần tới. Trong khi đó, một lô hàng gồm 31 chiếc M1A1, được tân trang lại để đáp ứng các thông số kỹ thuật của Ukraine, dự kiến sẽ đến Ukraine vào cuối năm nay. Sau khi các thiết bị huấn luyện được chuyển đến, khoảng 250 binh sĩ Ukraine sẽ tham gia khóa học kéo dài 10 tuần để học cách vận hành và sửa chữa xe tăng. Sau đó, các lực lượng Ukraine có thể lựa chọn tiếp tục được tham gia huấn luyện chiến đấu nâng cao. Kiev đã nhiều lần thúc đẩy Mỹ và NATO bàn giao xe tăng Abrams để chuẩn bị mở cuộc phản công mùa xuân . M1 Abrams có tốc độ tối đa khoảng 65 km một giờ, pháo chính 120 mm có khả năng nhắm mục tiêu tiên tiến và sử dụng đạn nhiều loại đạn hiện đại. Trước Abrams của Mỹ, các nước Hà Lan và Đan Mạch cũng đã công bố vào hôm 20/4 rằng họ sẽ cùng viện trợ 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Tuy nhiên thời gian cụ thể thì vẫn còn để ngỏ. Cho đến nay, các thành viên của NATO đã cung cấp hơn 55 tỷ đô la (trong đó đã bàn giao hơn 230 xe tăng và hơn 1.550 xe bọc thép) cho quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc đàm phán vào sáng 21/4, người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg ca ngợi sự xuất hiện của các xe tăng tối tân, đồng thời mong muốn NATO tăng cường cung cấp đạn dược, nhiên liệu và các hỗ trợ khác mà Ukraine cần để sử dụng tốt các phương tiện đó. Từ khi xảy ra xung đột với Nga, hơn 11.000 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện bộ binh do lực lượng Mỹ tổ chức. Hiện đang còn khoảng 2.250 binh sĩ, tương đương khoảng 4 tiểu đoàn bộ binh cơ giới, đang tham gia các bài học vũ khí kết hợp tại khu vực huấn luyện của NATO. Mỹ và NATO cũng đã tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, chuyển hàng triệu viên đạn, tăng cường hỗ trợ hậu cần và bảo trì vẫn là ưu tiên hàng đầu của nhóm liên lạc tại cuộc họp tuần này. Tên lửa phòng thủ đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất cũng đã đến vào hôm 20/4. Patriot có thể tấn công máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn như những loại vũ khí mà Nga đã sử dụng để tấn công các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine. Mặc dù Ba Lan và Slovakia đã tặng máy bay chiến đấu MiG-29, Vương quốc Anh và Ba Lan đã đề nghị đào tạo phi công Ukraine, nhưng cái Ukraine mong muốn là máy bay phản lực F-16 Fighting Falcon hoặc máy bay cường kích A-10C “Warthog” thì Mỹ vẫn chưa đáp ứng. Việc Mỹ và NATO tăng cường thêm vũ khí và huấn luyện cho quân đội Ukraine, được nhiều chuyên gia dự báo là dấu hiệu cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mùa xuân quy mô lớn.