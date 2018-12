Mỹ có thực sự đánh bại phiến quân IS ở Syria?

Phiến quân IS hay còn được biết dưới cái tên Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) bắt đầu nổi lên như một trong tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất ở Trung Đông kể từ tháng 6/2014 khi chúng tự thành lập là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (ISIL) ở Iraq đứng đầu bởi thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi. Nguồn ảnh: BI. Sự hình thành của ISIS ít nhiều chịu tác động của cuộc chiến tranh Iraq (2003) gây ra xáo trộn lớn trong xã hội Iraq cũng như trong các quốc gia lân cận. Các nhóm vũ trang khủng bố với tư tưởng cực đoan nổi lên như một lẽ tất yếu với nhiều mục đích khác nhau nhưng cách thức thực hiện đều khủng bố như nhau. Nguồn ảnh: BI. Phiến quân IS ban đầu với ít tiếng tăm được dẫn dắt bởi Abu Musab al-Zarqawi. Ban đầu, và các cơ quan tình báo quốc tế chỉ xem chúng như như "al-Qaeda ở Iraq" và cái đầu của Al-Zarqawi đã được CIA treo thưởng tới 10 triệu USD. Nguồn ảnh: BI. Tới năm 2006, một cuộc không kích dựa trên tin tình báo của CIA đã giết chết được trùm khủng bố IS thời bấy giờ là Al-Zarqawi ở Iraq. Tuy nhiên lúc này, một thế lực khủng bố mới đang nổi lên ở Syria dưới sự lãnh đạo của Abu Bakr al-Baghdadi. Nguồn ảnh: BI. Tới năm 2007, những cuộc truy quét liên tục với quy mô lớn của quân đội Mỹ ở Iraq đã khiến sức mạnh của lực lượng phiến quân IS ở đây bị suy giảm nghiêm trọng, phần lớn đám tàn quân IS còn lại đều chạy dạt sang Syria để lẩn trốn. Nguồn ảnh: BI. Năm 2010 được coi là năm cuối cùng của khủng bố IS ở Iraq. Dưới sự tấn công như vũ bão của liên quân do Mỹ dẫn đầu, khủng bố IS gần như đã bị quét sạch bóng khỏi quốc gia này. Cũng tính từ thời điểm này, khủng bố IS ở Syria đã nổi lên như một thế lực trước sự yếu kém của chính quyền nơi đây. Nguồn ảnh: BI. Sau đợt phóng thích từ nhân số lượng lớn ở Iraq năm 2012, số lượng thành viên của phiến quân IS đã tăng nhanh chóng mặt và tất nhiên, địa bàn hoạt động của lực lượng này giờ đây cũng là Syria chứ không còn là Iraq. Cần phải lưu ý thêm, số lượng tù nhân được Iraq phóng thích trong thời gian từ 2012 tới 2014 lên tới vài nghìn tên, chủ yếu đều đi tù vì tội có dính líu tới các tổ chức khủng bố trước đây như al-Qaeda. Nguồn ảnh: BI. Những tên tàn binh của al-Qaeda này coi tổ chức IS như một "mái nhà mới" với lý tưởng hồi giáo cực đoan. Năm 2014, Khủng bố IS bắt đầu hoạt động với quy mô, tổ chức lớn chưa từng có, đặc biệt là ở Syria - một quốc gia khi này đang có biến động chính trị lớn. Nguồn ảnh: BI. Mùa hè năm 2014, các tay súng IS làm chủ Mosul, tuyên bố đây là Thủ phủ của IS và đứng đầu bởi thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi. Nguồn ảnh: BI. Tháng 8/2014, IS cho đăng tải một đoạn băng hình cực sốc ghi lại cảnh nhà báo người Mỹ mang tên James Foley bị cắt cổ. Đây là nạn nhân đầu tiên của hàng trăm vụ tử hình đầy man rợ mà IS liên tục thực hiện sau đó. Nguồn ảnh: BI. Sau khi bành chướng đủ lớn ở Trung Đông, IS thậm chí còn "xuất khẩu chủ nghĩa khủng bố" của chúng sang Bắc Phi và sang Đông Nam Á. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng chính hành động của IS đã khiến nhiều cường quốc trên thế giới muốn thẳng tay tiêu diệt tổ chức này trước khi chúng vươn vòi bạch tuộc ra ngoài tầm kiểm soát của phương Tây. Nguồn ảnh: BI. Trong năm 2015, lực lượng quân đội Iraq đã tiến hành những chiến dịch quy mô lớn nhắm vào các thành phố Ramadi, Fallujah và Tikrit để tạo ra bước đệm cho trận chiến đánh vào Mosul - thành trì của chủ nghĩa khủng bố. Nguồn ảnh: BI. Tháng 10/2017, lực lượng Mỹ cùng liên minh người Kurd kiểm soát Raqqa, Syria - tới cuối năm 2017, cả Iraq và Syria đều tuyên bố đã chiến thắng trong cuộc chiến chống IS. Nguồn ảnh: BI. Tới thứ tư tuần vừa rồi, Tổng thống Donald Trump tuyên bố nước này đã chiến thắng IS ở Syria và tuyên bố rút quân về nước "càng sớm càng tốt". Tuy nhiên chưa có gì đảm bảo, chủ nghĩ khủng bố do IS xây dựng sẽ không một lần nữa "bùng cháy" ở Trung Đông như năm 2014 khi cũng chính người Mỹ từng tuyên bố đánh bại tổ chức này vào năm 2010 tại Iraq. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Cuộc chiến chống khủng bố vô cùng khốc liệt ở Trung Đông.

