Mỹ cho máy bay "tự hủy" thăm dò Trung Quốc nhưng bất thành

Loại máy bay không người lái được Mỹ thiết kế trong giai đoạn những năm 60 của thế kỷ trước có tên Lockheed D-21. Đây là loại máy bay không người lái siêu âm, có tốc độ cực cao để qua mặt mọi hệ thống phòng không thời bấy giờ. Nguồn ảnh: USAF. D-21 được thiết kế để mang theo máy ảnh độ phân giải cao nhằm ghi lại địa hình mặt đất nơi nó bay qua. Thiết kế của D-21 cực kỳ đặc biệt ở chỗ sau khi kết thúc nhiệm vụ, chiếc máy bay này sẽ tự huỷ. Nguồn ảnh: USAF. Do công nghệ thời điểm này không thể truyền tải được hình ảnh qua sóng vô tuyến hay radio, hệ thống phim cùng máy ảnh trên chiếc UAV D-21 sẽ được đặt trong một chiếc hộp có dù. Sau khi máy bay không người lái quay trở lại điểm hẹn được lập trình sẵn, nó sẽ bắn toàn bộ hệ thống phim và máy ảnh ra ngoài không trung. Nguồn ảnh: USAF. Còn bản thân chiếc máy bay Lockheed D-21 sẽ tự rơi và tự phá huỷ - nói cách khác, có thể coi đây là một trong những loại máy bay không người lái dùng một lần hiếm hoi từng được phát triển trong quá khứ. Nguồn ảnh: USAF. Ban đầu, máy bay không người lái D-21 được thiết kế để phóng từ máy bay do thám M-21 nhưng trong qusa trình tử nghiệm đã dẫn đến tai nạn chết người. Nguồn ảnh: USAF. Sau đó, máy bay không người lái này được cải biên lại để phóng từ máy bay ném bom chiến lược B-52. Sau đó D-21 đã thực hiện một vài chuyến bay trước khi nó thất bại trong việc xâm nhập vào không phận Trung Quốc khiến cả chương trình bị huỷ bỏ. Nguồn ảnh: USAF. Phiên bản D-21 và D-21B bản phóng từ máy bay B-52 đều có sải cánh rộng 5,8 mét, dài 13,1 mét và có chiều cao 2,1 mét. Loại máy bay này có trọng lượng phóng tối đa 5000 kg. Nguồn ảnh: USAF. Khi được triển khai từ máy bay do thám, D-21 sẽ đơn giản được thả ra từ trên không trong khi đó khi được triển khai từ máy bay ném bom B-52, D-21B sẽ được gắn thêm một tên lửa đẩy để nó đạt được tốc độ siêu âm. Nguồn ảnh: USAF. Tốc độ tối đa mà chiếc máy bay không người lái này có thể đạt được lên tới Mach 3.35 - tương đương với 3600 km/h tuỳ vào độ cao mà nó hoạt động. Nguồn ảnh: USAF. Tầm hoạt động của D-21 cũng cực rộng, lên tới tối đa 5600 km kèm theo đó là trần bay lên tới 29.000 mét. Rõ ràng vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước, đây là loại máy bay do thám cực kỳ hiện đại. Chỉ đáng tiếc là cơ cấu thu hồi phim và máy ảnh quá "cồng kềnh" đã khiến chương trình D-21 bị loại bỏ không thương tiếc. Nguồn ảnh: USAF. Mời độc giả xem Video: Máy bay không người lái D-21 gây tai nạn chết người khi thả từ máy bay M-21.

