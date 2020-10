Mỹ cho bộ binh sử dụng loại đạn mới, Trung Quốc vội học theo?

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, binh lính thường được biên chế khoảng 100 viên đạn súng bộ binh, số đạn đó đủ để chiến đấu trong hai đến ba trận với cường độ thấp. Tuy nhiên với việc liên tục nâng cấp vũ khí, số lượng vũ khí bắn nhanh ngày càng nhiều. Ảnh: Súng tiểu liên là vũ khí thay thế súng trường trong Thế chiến 2 - Nguồn: Wikipedia. Từ lúc đầu chỉ có súng máy là vũ khí tự động trong một phân đội bộ binh, cho đến các loại súng trường tấn công hiện nay, lượng đạn tiêu thụ của binh lính đương nhiên tăng lên theo đường thẳng. Ảnh: Súng máy là vũ khí hiếm trong thời gian đầu của Thế chiến 2 - Nguồn: Wikipedia. Theo số liệu ước tính của các chuyên gia quân sự, binh lính sẽ bắn hết gần trăm viên đạn trong một phút khi căng thẳng quá mức, và trong một trận đánh lớn, một ngưới lính phải mang theo ít nhất 200 viên đạn. Về vấn đề này, các nước phải sử dụng loại đạn cỡ nhỏ để giảm bớt gánh nặng cho binh lính. Súng trường tấn công M-16 của Quân đội Mỹ có thể được coi là tiên phong của vũ khí cỡ nhỏ hiện đại. Loại súng này sử dụng loại đạn 5,56x45 mm theo tiêu chuẩn NATO. Khi chế tạo loại đạn này, các chuyên gia quân sự tính toán binh lính đối phương mặc áo chống đạn và cự ly tác chiến thực tế của bộ binh trên chiến trường là khoảng 200 mét. Khi đạn cỡ nhỏ ra đời, nhiều người cho rằng sức xuyên của nó thấp hơn nhiều so với súng trường cỡ lớn như khẩu M1 carbine của Mỹ. Tuy nhiên, trên chiến trường, các binh sĩ nhận thấy khả năng xuyên phá của các loại vũ khí cỡ nhỏ đã vượt xa cả đạn súng trường tấn công AK 7,62 mm. Ảnh: Đạn 5,56x45 mm theo tiêu chuẩn NATO - Nguồn: Wikipedia. Lý do rất đơn giản, bởi vì đơn vị năng lượng của đạn cỡ nhỏ lớn hơn, đồng thời sơ tốc đầu nòng của nó cũng cao hơn đạn 7,62 mm, nên nó đương nhiên có thể dựa vào động năng của chính mình để xuyên qua lớp giáp của đối phương. Nhìn chung, đạn cỡ nhỏ có ưu điểm là trọng lượng nhẹ và khả năng xuyên phá tốt. Tuy nhiên, loại đạn 5,56 mm thực chất không hoàn toàn ưu điểm, loại đạn này tuy có lợi thế hơn một chút về trọng lượng, giúp tăng số lượng đạn mỗi cá nhân mang theo; nhưng đồng thời đầu đạn quá nhẹ cũng có nhiều nhược điểm. Vấn đề đầu tiên là do đầu đạn quá nhẹ, làm cho đạn 5,56mm mất dần năng lượng khi bay ngoài cự ly 200 mét, đồng thời làm thay đổi quỹ đạo bay của đầu đạn. Trong điều kiện trời gió, nếu mục tiêu vượt quá 200 mét sẽ rất khó bắn trúng. Hiện nay vạch khắc cự ly ngắm của kính ngắm quang học của súng bộ binh là khoảng 400 mét; ở cự ly này, tỷ lệ đạn 5,56 mm trúng mục tiêu là rất thấp. Chính vì điều này mà các nhà thiết kế vũ khí hạng nhẹ đang cố gắng tìm ra sự cân bằng giữa tầm bắn của súng và trọng lượng của đầu đạn, để thiết kế một mẫu súng đáp ứng nhu cầu của chiến trường hiện đại. Trong những năm gần đây, Quân đội Mỹ đã công bố một kế hoạch trang bị súng bộ binh mới, trong đó mẫu súng XR-68, Quân đội Mỹ không tiếp tục sử dụng cỡ nòng tiêu chuẩn 5,56 mm mà tăng cỡ nòng lên 6,8 mm. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm XR-68. Nguồn: Wikipedia. Được biết kế hoạch đấu thầu XR-68 có tổng cộng hai loại vũ khí, thứ nhất là súng trường NGSW-R, có thể được sử dụng để thay thế M4, M16 và các loại súng trường tấn công khác. Còn đối với NGSW-AR, nó được sử dụng để thay thế súng máy M249 và các loại súng máy khác. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R và NGSW-AR. Nguồn: Wikipedia. Trong tương lai, để bảo thuận lợi cho công tác bảo đảm hậu cần, Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ chỉ dùng một loại đạn 6,8mm duy nhất; thay vì phải dùng hai loại đạn 5,56x45 mm và 7,62x51 mm như hiện nay. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R. Nguồn: Wikipedia. Mẫu súng sử dụng đạn 6,8mm sử dụng thiết kế đường đạn hạng nặng, với loại đạn này, quân đội Mỹ có thể tăng khoảng cách tác chiến từ 200 mét ban đầu lên khoảng 400-600 mét; kết hợp với ống ngắm quang học tiên tiến, binh lính Mỹ có thể tiêu diệt đối thủ một cách an toàn ngoài tầm bắn vũ khí cá nhân của họ. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R. Nguồn: Wikipedia. Theo các báo cáo tương ứng, quân đội Trung Quốc cũng bắt đầu nghiên cứu dự án vũ khí hạng nhẹ 6,8mm. Nếu quân đội Mỹ thực sự bắt đầu trang bị súng trường mới 6,8mm, thì với truyền thống "học theo", quân đội Trung Quốc sẽ làm theo và trang bị súng trường mới của họ trong một thời gian ngắn. Ảnh: Súng trường tiến công QBZ-191 mới đưa vào trang bị của Trung Quốc - Nguồn: Sina Video Khẩu súng hội tụ ưu thế của cả M16 và AK-47? - Nguồn: QPVN

Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, binh lính thường được biên chế khoảng 100 viên đạn súng bộ binh, số đạn đó đủ để chiến đấu trong hai đến ba trận với cường độ thấp. Tuy nhiên với việc liên tục nâng cấp vũ khí, số lượng vũ khí bắn nhanh ngày càng nhiều. Ảnh: Súng tiểu liên là vũ khí thay thế súng trường trong Thế chiến 2 - Nguồn: Wikipedia. Từ lúc đầu chỉ có súng máy là vũ khí tự động trong một phân đội bộ binh, cho đến các loại súng trường tấn công hiện nay, lượng đạn tiêu thụ của binh lính đương nhiên tăng lên theo đường thẳng. Ảnh: Súng máy là vũ khí hiếm trong thời gian đầu của Thế chiến 2 - Nguồn: Wikipedia. Theo số liệu ước tính của các chuyên gia quân sự, binh lính sẽ bắn hết gần trăm viên đạn trong một phút khi căng thẳng quá mức, và trong một trận đánh lớn, một ngưới lính phải mang theo ít nhất 200 viên đạn. Về vấn đề này, các nước phải sử dụng loại đạn cỡ nhỏ để giảm bớt gánh nặng cho binh lính. Súng trường tấn công M-16 của Quân đội Mỹ có thể được coi là tiên phong của vũ khí cỡ nhỏ hiện đại. Loại súng này sử dụng loại đạn 5,56x45 mm theo tiêu chuẩn NATO. Khi chế tạo loại đạn này, các chuyên gia quân sự tính toán binh lính đối phương mặc áo chống đạn và cự ly tác chiến thực tế của bộ binh trên chiến trường là khoảng 200 mét. Khi đạn cỡ nhỏ ra đời, nhiều người cho rằng sức xuyên của nó thấp hơn nhiều so với súng trường cỡ lớn như khẩu M1 carbine của Mỹ. Tuy nhiên, trên chiến trường, các binh sĩ nhận thấy khả năng xuyên phá của các loại vũ khí cỡ nhỏ đã vượt xa cả đạn súng trường tấn công AK 7,62 mm. Ảnh: Đạn 5,56x45 mm theo tiêu chuẩn NATO - Nguồn: Wikipedia. Lý do rất đơn giản, bởi vì đơn vị năng lượng của đạn cỡ nhỏ lớn hơn, đồng thời sơ tốc đầu nòng của nó cũng cao hơn đạn 7,62 mm, nên nó đương nhiên có thể dựa vào động năng của chính mình để xuyên qua lớp giáp của đối phương. Nhìn chung, đạn cỡ nhỏ có ưu điểm là trọng lượng nhẹ và khả năng xuyên phá tốt. Tuy nhiên, loại đạn 5,56 mm thực chất không hoàn toàn ưu điểm, loại đạn này tuy có lợi thế hơn một chút về trọng lượng, giúp tăng số lượng đạn mỗi cá nhân mang theo; nhưng đồng thời đầu đạn quá nhẹ cũng có nhiều nhược điểm. Vấn đề đầu tiên là do đầu đạn quá nhẹ, làm cho đạn 5,56mm mất dần năng lượng khi bay ngoài cự ly 200 mét, đồng thời làm thay đổi quỹ đạo bay của đầu đạn. Trong điều kiện trời gió, nếu mục tiêu vượt quá 200 mét sẽ rất khó bắn trúng. Hiện nay vạch khắc cự ly ngắm của kính ngắm quang học của súng bộ binh là khoảng 400 mét; ở cự ly này, tỷ lệ đạn 5,56 mm trúng mục tiêu là rất thấp. Chính vì điều này mà các nhà thiết kế vũ khí hạng nhẹ đang cố gắng tìm ra sự cân bằng giữa tầm bắn của súng và trọng lượng của đầu đạn, để thiết kế một mẫu súng đáp ứng nhu cầu của chiến trường hiện đại. Trong những năm gần đây, Quân đội Mỹ đã công bố một kế hoạch trang bị súng bộ binh mới, trong đó mẫu súng XR-68, Quân đội Mỹ không tiếp tục sử dụng cỡ nòng tiêu chuẩn 5,56 mm mà tăng cỡ nòng lên 6,8 mm. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm XR-68. Nguồn: Wikipedia. Được biết kế hoạch đấu thầu XR-68 có tổng cộng hai loại vũ khí, thứ nhất là súng trường NGSW-R, có thể được sử dụng để thay thế M4, M16 và các loại súng trường tấn công khác. Còn đối với NGSW-AR, nó được sử dụng để thay thế súng máy M249 và các loại súng máy khác. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R và NGSW-AR. Nguồn: Wikipedia. Trong tương lai, để bảo thuận lợi cho công tác bảo đảm hậu cần, Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ chỉ dùng một loại đạn 6,8mm duy nhất; thay vì phải dùng hai loại đạn 5,56x45 mm và 7,62x51 mm như hiện nay. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R. Nguồn: Wikipedia. Mẫu súng sử dụng đạn 6,8mm sử dụng thiết kế đường đạn hạng nặng, với loại đạn này, quân đội Mỹ có thể tăng khoảng cách tác chiến từ 200 mét ban đầu lên khoảng 400-600 mét; kết hợp với ống ngắm quang học tiên tiến, binh lính Mỹ có thể tiêu diệt đối thủ một cách an toàn ngoài tầm bắn vũ khí cá nhân của họ. Ảnh: Mẫu súng thử nghiệm NGSW-R. Nguồn: Wikipedia. Theo các báo cáo tương ứng, quân đội Trung Quốc cũng bắt đầu nghiên cứu dự án vũ khí hạng nhẹ 6,8mm. Nếu quân đội Mỹ thực sự bắt đầu trang bị súng trường mới 6,8mm, thì với truyền thống "học theo", quân đội Trung Quốc sẽ làm theo và trang bị súng trường mới của họ trong một thời gian ngắn. Ảnh: Súng trường tiến công QBZ-191 mới đưa vào trang bị của Trung Quốc - Nguồn: Sina Video Khẩu súng hội tụ ưu thế của cả M16 và AK-47? - Nguồn: QPVN