Mỹ chỉ tốn 10% chi tiêu quân sự để tiêu hao một nửa Quân đội Nga

Trên chương trình truyền hình quốc gia Ukraine, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ và kêu gọi Quốc hội Mỹ hỗ trợ Ukraine càng sớm càng tốt, bao gồm hỗ trợ kinh tế và quân sự. Ngoại trưởng Kuleba nói: "Ukraine đưa ra thỏa thuận tốt nhất cho Mỹ trong lĩnh vực an ninh toàn cầu. Các bạn không cần phải hy sinh mạng sống của lính Mỹ, các bạn chỉ cần cung cấp tiền cho chúng tôi, cung cấp vũ khí cho chúng tôi và chúng tôi có trách nhiệm hoàn thành công việc". Lời nói của ông Kuleba từ lâu đã trở thành “sự đồng thuận” của nhiều người. Trước ông Kuleba, nhiều thành viên nặng ký của Quốc hội Mỹ cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Trước đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng nhấn mạnh điểm này khi cho rằng: Mỹ chỉ chi 10% ngân sách quốc phòng, sẽ giúp Ukraine tiêu diệt 50% Quân đội Nga mà không để mất một lính Mỹ nào. "Đây là một kết quả đáng kinh ngạc". Không chỉ Ukraine, Liên minh châu Âu cũng kêu gọi Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine càng sớm càng tốt. Tại Diễn đàn Davos, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen tuyên bố trong bài phát biểu rằng, nếu phương Tây muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này, họ phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine. "Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng chúng ta phải tiếp tục xây dựng sức đề kháng của họ và người Ukraine cần nguồn tài chính có thể dự đoán được vào năm 2024 và hơn thế nữa", bà Leyen nhấn mạnh. Còn Đô đốc Rob Ball, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO khẳng định tại Brussels vào ngày 17/1 rằng, "Ukraine sẽ nhận được sự hỗ trợ của chúng tôi mỗi ngày trong tương lai" và nhấn mạnh rằng, cuộc chiến này chưa bao giờ do Ukraine hay NATO khởi xướng, mà chính Moscow mới là bên khởi xướng. Đối với Ukraine, tin tức từ Mỹ đang dần tốt hơn, nhiều phương tiện truyền thông Mỹ, trong đó có Bloomberg đưa tin sau cuộc gặp với các lãnh đạo Quốc hội ngày 17/1, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố sẽ có "những thay đổi quy mô lớn" trong chính sách biên giới của Mỹ. Còn tờ Forbes của Mỹ thông tin cho biết, nếu Quốc hội Mỹ vẫn không thông qua "Đạo luật hỗ trợ bổ sung" cho Ukraine, sau khi Tổng thống Biden và đảng Dân chủ đã nhượng bộ; thì trong trường hợp này, Tổng thống Mỹ có thể sử dụng Điều khoản EDA (Đạo luật hỗ trợ phòng thủ vượt mức). Theo Điều khoản EDA, Tổng thống Mỹ có quyền hỗ trợ Ukraine và bán hoặc tặng các thiết bị quân sự cho Ukraine, mà Quân đội Mỹ không còn nhu cầu, trong đó có một số lượng lớn tên lửa chiến thuật ATACMS mà Quân đội Mỹ sắp loại khỏi biên chế. Quyền lực này của Tổng thống Mỹ gần như là vô hạn. Về phần EU, họ dự định sẽ thúc đẩy việc thông qua gói viện trợ trị giá 54,3 tỷ euro cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ngày 1/3 sắp tới và nỗ lực hết sức để tháo gỡ những trở ngại do Hungary và Slovakia gây ra. Vào ngày 18/1, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết lên án Chính phủ Hungary với 345 phiếu ủng hộ, 104 phiếu chống và 29 phiếu trắng. Nghị quyết lên án việc Chính phủ Hungary cố ý, liên tục và có hệ thống phá hủy các “giá trị nền tảng” của EU. Đặc biệt, EU “quan ngại sâu sắc” trước hàng loạt kế hoạch bảo vệ chủ quyền quốc gia mà Chính phủ Hungary vừa thông qua, ví như “Luật bảo vệ chủ quyền quốc gia” khét tiếng của Hungary. Nghị quyết được Nghị viện châu Âu thông qua không bắt buộc, nhưng nó có thể có ảnh hưởng trong EU. Có thông tin cho rằng, tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 1/3 tới đây, Thủ tướng Hungary Orban có khả năng không bị tước quyền biểu quyết; nhưng EU đóng băng quỹ viện trợ cho Hungary trong 2 năm. Hiện nay, Hungary tiếp tục cản trở viện trợ cho Ukraine vì lý do “chủ quyền lãnh thổ”. Tuy nhiên, ngay cả khi dự luật viện trợ của EU cho Ukraine bị chặn bởi quyền “phủ quyết một phiếu” của Hungary, EU vẫn sẵn sàng các phương án thay thế. Vsevolod Chezov, đại sứ Ukraine tại EU, tiết lộ EU đã chuẩn bị 3 phương án giành cho Ukraine. Ba phương án đó là: A) Thành lập một quỹ đặc biệt cho Ukraine hoạt động trong ngân sách EU trong 4 năm; B) Các nước thành viên EU đóng góp vào ngân sách “Các quỹ nước ngoài”; C) Ủy ban châu Âu đảm bảo các khoản vay và cho phép EU cung cấp hỗ trợ tài chính vĩ mô cho Ukraine. Ông Chezov nói rằng, dư luận EU thích Kế hoạch A, rẻ hơn và thuận tiện hơn; đồng thời tin rằng quyết định cuối cùng "có thể có một số biện pháp bảo vệ và đánh giá tài chính" để đảm bảo rằng, số tiền do EU cung cấp không bị lạm dụng. Trang "New Voice of Ukraine" đưa tin, EU tự tin sẽ phê duyệt 5 tỷ euro viện trợ cho Ukraine trong vòng vài tuần tới; còn tờ "Financial Times" cho biết, EU đang xây dựng một kế hoạch thay thế trị giá hơn 20 tỷ euro để qua mặt Hungary khi ông Orban phủ quyết.

