Mỹ chỉ cần 3 tàu ngầm loại này đã đủ khiến Nga - Trung "hoảng hốt"

Là tàu ngầm đắt và hiện đại nhất của Mỹ, những chiếc Seawolf biệt danh "sói biển" được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tìm diệt các tàu ngầm hạt nhân đối phương Tàu ngầm lớp Seawolf thậm chí còn có những đặc tính vượt trội hơn tàu ngầm tấn công lớp Virginia mới nhất và vượt xa lớp Los Angeles tiền nhiệm nhằm duy trì lợi thế của Mỹ dưới lòng đại dương Mặc dù là một trong những tàu ngầm tốt nhất thế giới, nhưng chúng lại được đóng với số lượng hạn chế. Xét trên nhiều lĩnh vực, Seawolf được coi là “F-22” của tàu ngầm, nhưng chi phí đắt đỏ đã khiến việc sử dụng loại tàu ngầm này trở thành 1 thách thức lớnTàu ngầm Seawolf được chế tạo bằng lớp vỏ hợp kim thép HY-100 dày hơn 5cm, giúp chịu áp lực tốt hơn khi lặn sâu dưới nước. Thép HY-100 có độ bền lớn hơn 20% so với thép HY-80 được sử dụng cho lớp Los Angeles Do đó, tàu ngầm mới có khả năng lặn ở độ sâu hơn 600m. Các tàu ngầm hiện nay chỉ có thể lặn ở độ sâu từ 200-500m Tàu ngầm Seawolf được thiết kế ngắn hơn các tàu ngầm trước đó với chiều dài khoảng 107m, tuy nhiên nó lại rộng hơn với bề ngang khoảng 12m Điều này khiến chúng nặng hơn tàu ngầm tiền nhiệm. Tàu có lượng choán nước lên tới 12.158 tấn Mỗi tàu ngầm Seawolf hoạt động nhờ một lò phản ứng hạt nhân Westinghouse S6W, giúp cung cấp năng lượng cho hai tuabin hơi nước với tổng công suất 52.000 mã lực Seawolf là tàu ngầm đầu tiên của Mỹ sử dụng hệ thống đẩy phản lực nước để di chuyển thay vì chân vịt, một tính năng đã được chuyển đổi sang lớp tàu ngầm Virginia mới nhất Kết quả là Seawolf có thể di chuyển với tốc độ 18 hải lý/giờ khi nổi, tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ khi lặn và tốc độ chạy ở chế độ im lặng 20 hải lý/giờ Tàu ngầm lớp Seawolf được trang bị bộ định vị thủy âm khẩu độ rộng BQQ 5D Đây là một hệ thống định vị thủy âm kỹ thuật số được thiết kế dạng hình cầu bố trí ở trước mũi tàu ngầm cùng một mảng gắn ở thân tàu Bên cạnh đó, Seawolf còn được tích hợp hệ thống BQS 24 để phát hiện thủy lôi Tàu ngầm Seawolf được thiết kế với vai trò là “thợ săn thực thụ” với 8 ống phóng ngư lôi, gấp đôi so với số lượng ống phóng ngư lôi của các tàu ngầm tiền nhiệm Nó có thể mang tối đa 50 ngư lôi hạng nặng Mark 48 cùng các tên lửa chống hạm Sub-Harpoon, tên lửa hành trình Sub-Harpoon và tên lửa Tomahawk Hải quân Mỹ từng tiết lộ, tàu ngầm Seawolf khi hoạt động có độ ồn thấp hơn 10 lần so với phiên bản tàu ngầm cải tiến lớp Los Angeles và thấp hơn 70 lần so với tàu ngầm lớp Los Angeles đời đầu Để có được tính năng vượt trội như vậy, chi phí chế tạo tàu ngầm này cũng gia tăng đột biến Toàn bộ chương trình chế tạo tàu ngầm Seawolf lúc bấy giờ ước tính vào khoảng 33 tỷ USD, một khoản chi phí khó có thể chấp nhận được trong bối cảnh Liên Xô tan rã vào năm 1991 và mối đe dọa từ tàu ngầm Akula cũng không còn nữa Chương trình chỉ dừng lại ở việc chế tạo 3 tàu ngầm thuộc lớp này, với giá trị 7,3 tỷ USD Tuy chỉ có 3 chiếc được chế tạo nhưng tàu ngầm Seawolf vẫn khiến Nga và Trung Quốc lo sợ bởi khả năng hoạt động bí mật lẫn kho vũ khí đáng sợ của nó Đặc tính yên lặng khi hoạt động của tàu ngầm lớp Seawolf khiến Hải quân Mỹ sửa đổi chiếc tàu ngầm cuối cùng thuộc lớp này là USS Jimmy Carter, để hỗ trợ cho các hoạt động bí mật Hải quân Mỹ đã bổ sung một bộ phận có tên gọi mô-đun đa nhiệm MMP (Multi-Mission Platform). MMP giúp tàu ngầm Jimmy Carter có khả năng triển khai và thu hồi các phương tiện điều khiển từ xa hoặc các phương tiện lặn không người lái, hỗ trợ đặc nhiệm SEAL hay các đội thợ lặn khi làm nhiệm vụ Tàu ngầm Seawolf được nhận xét là tàu ngầm tấn công hạt nhân xuất sắc của Hải quân Mỹ Mặc dù không được phát triển rộng rãi, nhưng hạm đội Seawolf lại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ưu thế dưới nước của của Hải quân Mỹ, giúp lực lượng này có được năng lực vượt trội mà ngay cả tàu ngầm lớp Virginia được sản xuất trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh cũng không thể tạo ra được

Là tàu ngầm đắt và hiện đại nhất của Mỹ, những chiếc Seawolf biệt danh "sói biển" được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tìm diệt các tàu ngầm hạt nhân đối phương Tàu ngầm lớp Seawolf thậm chí còn có những đặc tính vượt trội hơn tàu ngầm tấn công lớp Virginia mới nhất và vượt xa lớp Los Angeles tiền nhiệm nhằm duy trì lợi thế của Mỹ dưới lòng đại dương Mặc dù là một trong những tàu ngầm tốt nhất thế giới, nhưng chúng lại được đóng với số lượng hạn chế. Xét trên nhiều lĩnh vực, Seawolf được coi là “F-22” của tàu ngầm, nhưng chi phí đắt đỏ đã khiến việc sử dụng loại tàu ngầm này trở thành 1 thách thức lớn Tàu ngầm Seawolf được chế tạo bằng lớp vỏ hợp kim thép HY-100 dày hơn 5cm, giúp chịu áp lực tốt hơn khi lặn sâu dưới nước. Thép HY-100 có độ bền lớn hơn 20% so với thép HY-80 được sử dụng cho lớp Los Angeles Do đó, tàu ngầm mới có khả năng lặn ở độ sâu hơn 600m. Các tàu ngầm hiện nay chỉ có thể lặn ở độ sâu từ 200-500m Tàu ngầm Seawolf được thiết kế ngắn hơn các tàu ngầm trước đó với chiều dài khoảng 107m, tuy nhiên nó lại rộng hơn với bề ngang khoảng 12m Điều này khiến chúng nặng hơn tàu ngầm tiền nhiệm. Tàu có lượng choán nước lên tới 12.158 tấn Mỗi tàu ngầm Seawolf hoạt động nhờ một lò phản ứng hạt nhân Westinghouse S6W, giúp cung cấp năng lượng cho hai tuabin hơi nước với tổng công suất 52.000 mã lực Seawolf là tàu ngầm đầu tiên của Mỹ sử dụng hệ thống đẩy phản lực nước để di chuyển thay vì chân vịt, một tính năng đã được chuyển đổi sang lớp tàu ngầm Virginia mới nhất Kết quả là Seawolf có thể di chuyển với tốc độ 18 hải lý/giờ khi nổi, tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ khi lặn và tốc độ chạy ở chế độ im lặng 20 hải lý/giờ Tàu ngầm lớp Seawolf được trang bị bộ định vị thủy âm khẩu độ rộng BQQ 5D Đây là một hệ thống định vị thủy âm kỹ thuật số được thiết kế dạng hình cầu bố trí ở trước mũi tàu ngầm cùng một mảng gắn ở thân tàu Bên cạnh đó, Seawolf còn được tích hợp hệ thống BQS 24 để phát hiện thủy lôi Tàu ngầm Seawolf được thiết kế với vai trò là “thợ săn thực thụ” với 8 ống phóng ngư lôi, gấp đôi so với số lượng ống phóng ngư lôi của các tàu ngầm tiền nhiệm Nó có thể mang tối đa 50 ngư lôi hạng nặng Mark 48 cùng các tên lửa chống hạm Sub-Harpoon, tên lửa hành trình Sub-Harpoon và tên lửa Tomahawk Hải quân Mỹ từng tiết lộ, tàu ngầm Seawolf khi hoạt động có độ ồn thấp hơn 10 lần so với phiên bản tàu ngầm cải tiến lớp Los Angeles và thấp hơn 70 lần so với tàu ngầm lớp Los Angeles đời đầu Để có được tính năng vượt trội như vậy, chi phí chế tạo tàu ngầm này cũng gia tăng đột biến Toàn bộ chương trình chế tạo tàu ngầm Seawolf lúc bấy giờ ước tính vào khoảng 33 tỷ USD, một khoản chi phí khó có thể chấp nhận được trong bối cảnh Liên Xô tan rã vào năm 1991 và mối đe dọa từ tàu ngầm Akula cũng không còn nữa Chương trình chỉ dừng lại ở việc chế tạo 3 tàu ngầm thuộc lớp này, với giá trị 7,3 tỷ USD Tuy chỉ có 3 chiếc được chế tạo nhưng tàu ngầm Seawolf vẫn khiến Nga và Trung Quốc lo sợ bởi khả năng hoạt động bí mật lẫn kho vũ khí đáng sợ của nó Đặc tính yên lặng khi hoạt động của tàu ngầm lớp Seawolf khiến Hải quân Mỹ sửa đổi chiếc tàu ngầm cuối cùng thuộc lớp này là USS Jimmy Carter, để hỗ trợ cho các hoạt động bí mật Hải quân Mỹ đã bổ sung một bộ phận có tên gọi mô-đun đa nhiệm MMP (Multi-Mission Platform). MMP giúp tàu ngầm Jimmy Carter có khả năng triển khai và thu hồi các phương tiện điều khiển từ xa hoặc các phương tiện lặn không người lái, hỗ trợ đặc nhiệm SEAL hay các đội thợ lặn khi làm nhiệm vụ Tàu ngầm Seawolf được nhận xét là tàu ngầm tấn công hạt nhân xuất sắc của Hải quân Mỹ Mặc dù không được phát triển rộng rãi, nhưng hạm đội Seawolf lại đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo ưu thế dưới nước của của Hải quân Mỹ, giúp lực lượng này có được năng lực vượt trội mà ngay cả tàu ngầm lớp Virginia được sản xuất trong giai đoạn hậu Chiến tranh Lạnh cũng không thể tạo ra được