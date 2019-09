Mỹ luôn duy trì tàu ngầm "khủng" 3 tỷ USD ở Biển Đông?

Trong tiết lộ của mình, Tổng thống Donald Trump từng khẳng định nước này luôn duy trì hiện diện hai tàu ngầm hạt nhân tại khu vực biển Đông trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: Thedrive. Sự hiện diện của các tàu này một phần là để thu thập các thông tin tình báo tại chỗ, một phần cũng là để bảo vệ Philippines - quốc gia đồng minh thân cận với Mỹ hiện nay vẫn chưa có lực lượng tàu ngầm. Nguồn ảnh: Military. Giới chuyên gia đồn đoán, nhiều khả năng loại tàu ngầm hạt nhân tấn công nhanh đã được Tổng thống Donald Trump nhắc tới chính là loại tàu ngầm lớp Seawolf. Nguồn ảnh: CNBC. Đây là lớp tàu ngầm rất đắt đỏ, được Mỹ đóng trong giai đoạn từ năm 1989 tới năm 2005 nhưng chỉ cho ra đời được ba chiếc so với 29 chiếc như dự kiến. Mỗi tàu ngầm Seawolf có giá thành đóng mới lên tới khoảng 3 tỷ USD. Nguồn ảnh: USNavy. Loại tàu ngầm này được Mỹ thiết kế để đối đầu lại với những tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Liên Xô như lớp Typhoon hoặc với những tàu ngầm Liên Xô thường tác chiến ở độ sâu lớn như lớp Akula. Nguồn ảnh: Army. Tuy nhiên do Liên Xô tan rã ngay sau khi chiếc tàu ngầm Seawolf đầu tiên được đặt lườn, loại tàu ngầm đắt đỏ này đã sớm chìm vào dĩ vãng và bản thân Hải quân Mỹ cũng muốn khước từ chúng do quá đắt đỏ. Nguồn ảnh: Forces. Các tàu ngầm lớp Seawolf có độ giãn nước tối đa khi lặn là 9183 tấn, chiều dài của tàu đạt 108 mét với lườn rộng 12 mét. Tàu được trang bị một động cơ hạt nhân cùng với một trục dẫn động. Nguồn ảnh: Naval.Tàu ngầm hạt nhân lớp Seawolf không sử dụng chân vịt để tạo lực đẩy mà sử dụng hệ thống bơm nước phản lực. Hệ thống này kết hợp với động cơ công suất 45.000 mã lực cho phép tàu Seawolf di chuyển với tốc độ tối đa 35 hải lý giờ tương đương 65 km/h. Nguồn ảnh: Military. Các tàu lớp Seawolf được trang bị thủy thủ đoàn bao gồm 126 người kèm theo 14 sĩ quan chỉ huy, tàu có hỏa lực bao gồm 8 ống phóng ngư lôi "siêu khổng lồ" cỡ 660mm cùng với các tên lửa Tomahawk hay Harpoon có khả năng phóng qua ống ngư lôi. Nguồn ảnh: USnavy. Hiện tại Hải quân Mỹ đang vận hành ba tàu ngầm hạt nhân loại này, trong đó có hai chiếc ra đời từ những năm 90 của thế kỷ trước có giá 3 tỷ USD cho mỗi chiếc và một chiếc mới được hạ thủy hồi năm 2004 có giá lên tới 3,5 tỷ USD. Nguồn ảnh: Military. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân của Liên Xô chìm ở Na Uy hồi năm 1989.

